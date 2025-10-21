5 το πρωί: Ψηφίζεται η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Προκλητικό δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο – Νέα στοιχεία για τη Φοινικούντα
Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων - Την ίδια ώρα προκαλεί δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο, με την Αθήνα να καταδικάζει τη δράση ως προσβλητική για τα πολιτιστικά αγαθά
Ψηφίζεται η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη
- Υποστήριξη τροπολογίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποστηρίξει σήμερα (Τρίτη) στη Βουλή την τροπολογία που αφορά τον Άγνωστο Στρατιώτη και η οποία κατατέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Η τροπολογία προβλέπει πως απαγορεύεται η κατάληψη ή αλλοίωση του χώρου και η διεξαγωγή δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων, με ποινή φυλάκισης έως ενός έτους ή χρηματική ποινή.
- Διαχείριση χώρου: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αναλαμβάνει μέτρα συντήρησης, φροντίδας και ανάδειξης του Μνημείου, είτε με ίδια μέσα είτε μέσω συμβάσεων, ενώ η Ελληνική Αστυνομία θα φροντίζει για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.
- Αντιδράσεις και αμφισβητήσεις: Η τροπολογία κατατέθηκε ως κατεπείγουσα σε άσχετο νομοσχέδιο, προκαλώντας αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που θεωρεί τη διαδικασία αντισυνταγματική και θεσμικά προβληματική. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον σεβασμό του ιερού μνημείου και όχι σε διχαστικές ενέργειες.
Προκλητικό δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο
- Φιλανθρωπικό δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο: Το Pink Ball πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2025 στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με πάνω από 800 καλεσμένους και κόστος εισιτηρίου 2.000 λίρες ανά άτομο. Η εκδήλωση, εμπνευσμένη από το Met Gala, είχε θέμα τα χρώματα και το φως της Ινδίας και προσέλκυσε πολιτικούς, σελέμπριτι και καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών ο Μικ Τζάγκερ, ο Σαντίκ Καν, η Ναόμι Κάμπελ και η Κριστίν Σκοτ Τόμας.
- Αντιδράσεις από την Αθήνα: Η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσι και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη καταδίκασαν τη χρήση της αίθουσας για εκδηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τη δράση «προκλητική» και «προσβλητική για τα πολιτιστικά αγαθά». Υπογραμμίζεται η ανάγκη για προστασία, ασφάλεια και σεβασμό των εκθεμάτων. Το ΠαΣοΚ καταδίκασε την καθυστερημένη αντίδραση του ΥΠΠΟ και τόνισε ότι η επιστροφή των Γλυπτών είναι εθνικός στόχος.
- Η απάντηση του Μουσείου: Σε ερώτηση της ΕΡΤ, το Βρετανικό Μουσείο απάντησε πως «δε θα προβεί σε σχόλια» για το θέμα, τονίζοντας όμως ότι η προστασία της συλλογής τίθεται πάνω από καθετί άλλο και ότι όλα τα αιτήματα για χρήση των αιθουσών αξιολογούνται με βάση τους κινδύνους και τον σεβασμό προς τα εκθέματα. Η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών, Τζάνετ Σούζμαν, επεσήμανε ότι το δείπνο ήταν «μάλλον προκλητικό», αλλά παραδέχτηκε πως η δημοσιότητα βοηθά στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τα Γλυπτά.
Μητσοτάκης από τη MED9: «Να διασφαλίσουμε ότι τα σύνορα προστατεύονται απολύτως»
- Η σύνοδος: Στη Σλοβενία έλαβε χώρα χθες η MED9, η σύνοδος δηλαδή των ηγετών των κρατών της Μεσογείου που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ατζέντα της συνόδου περιλάμβανε τις εξελίξεις στη Γάζα και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ήταν, επίσης, η πρώτη συνάντηση ηγετών της ΕΕ μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ενώ έλαβε χώρα τρεις ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.
- Οι δηλώσεις: «Οι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από το νότο και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα έχει την ικανότητα να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του, μετά τη σύνοδο.
- Το ζήτημα: Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στο ζήτημα της Ενέργειας, λέγοντας πως «υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα προς μία κοινή ευρωπαϊκή αγορά και ιδιαίτερα στη νοτιανατολική Ευρώπη αντιμετωπίζουμε πιο υψηλές τιμές σε σχέση με τα άλλα κράτη».
Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για τη σχέση του θύματος με τον ανιψιό του
- Τι αποκάλυψε συγγενής του: Νέα μαρτυρία έρχεται να δώσει άλλη πτυχή στις σχέσεις του 68χρονου θύματος με τον ανιψιό του. Όπως αποκάλυψε συγγενής του ο 68χρονος προσπαθούσε να πείσει τον ανιψιό του να γυρίσει από την Αθήνα, όπου είχε μπλέξει με κακές παρέες. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ κάποια στιγμή είχε χάσει 20.000 ευρώ και θεωρούσε ότι τα είχε πάρει ο ανιψιός του. «Θα αφήσω χαρτιά, αν πάθω κάτι να ψάξουν τον ανιψιό μου» είχε πει χαρακτηριστικά.
- Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ η ανάλυση των κλήσεων: Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των τηλεφωνικών κλήσεων από τη σάρωση του χώρου του κάμπινγκ. Το τρίτο μεγάλο ζητούμενο είναι τι συμβαίνει με αυτήν την περιβόητη θήκη κιθάρας, που φαίνεται στα βίντεο να την κουβαλάει ο ένας συνεργός.
- Στο μικροσκόπιο τρία ακόμα πρόσωπα: Πέντε είναι συνολικά τα άτομα που εμπλέκονται στο διπλό έγκλημα και είναι θέμα ημερών η έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης. Τα εντάλματα αφορούν: Τον ηθικό αυτουργό, τον οποίο οι αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει – Μία γυναίκα που φέρεται να συνόδευσε τον 22χρονο από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα, λίγο μετά το διπλό έγκλημα – Το άτομο που έδωσε το σκουτεράκι και το φονικό όπλο στους δύο κατηγορούμενους.
Η ληστεία στο Λούβρο προκαλεί ρωγμές στον Μακρόν
- Πώς εισέβαλαν οι ληστές στο Λούβρο; Μια εντυπωσιακά οργανωμένη ληστεία σημειώθηκε στο Λούβρο, όπου δράστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό όχημα για να εισβάλουν από παράθυρο στην Αίθουσα του Απόλλων. Μέσα σε λίγα λεπτά μέρα μεσσημέρι κατάφεραν να αποσπάσουν ανεκτίμητα βασιλικά κοσμήματα της εποχής του Ναπολέοντα Γ’.
- Νέες αναταραχές για τον Μακρόν: Η ληστεία προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στην αντιπολίτευση και στα ΜΜΕ, που καταγγέλλουν σοβαρή αδράνεια της κυβέρνησης στον τομέα της πολιτιστικής ασφάλειας. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πολιτική πίεση για την ανεπάρκεια των μέτρων φύλαξης. Ειδικότερα, η ακροδεξιά χαρακτήρισε την κλοπή «ταπείνωση» για τη Γαλλία. «Πόσο μακριά θα φτάσει η διάλυση του κράτους;» αναρωτήθηκε ο ηγέτης του κόμματος Εθνική Συσπείρωση, Ζορντάν Μπερντελά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας την ληστεία «αβάσταχτη ταπείνωση για τη χώρα μας». Από την πλευρά του ο πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, υποστήριξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι γίνονται τα πάντα για να συλληφθούν οι δράστες και να ανακτηθούν οι κλεμμένοι θησαυροί.
- Ανεπαρκή τα μέτρα ασφαλείας: Το περιστατικό αποκαλύπτει τα κενά στην ασφάλεια ακόμη και στα κορυφαία μουσεία της Ευρώπης. Παρά τη φήμη του Λούβρου ως απόρθητου πολιτιστικού χώρου, η ληστεία ανέδειξε την ανάγκη για άμεση αναβάθμιση των μέτρων προστασίας. Το Λούβρο έχει μακρά ιστορία κλοπών, με πιο διάσημη εκείνη του 1911, όταν ο Ιταλός διακοσμητής Βιντσέντσο Περούτζια έκλεψε τη Μόνα Λίζα. Το 1956, άλλος επισκέπτης πέταξε πέτρα πάνω στη Μόνα Λίζα, προκαλώντας ζημιά στο χρώμα κοντά στον αγκώνα της – γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να εκτίθεται πλέον πίσω από προστατευτικό γυαλί.
