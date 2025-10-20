Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται πλέον τα δεδομένα ανάλυσης των τηλεφωνικών κλήσεων από τη σάρωση του χώρου στο κάμπινγκ που έγινε το φονικό στη Φοινικούντα και αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

«Ήρθαν τα δεδομένα ανάλυσης τηλεφωνικών κλήσεων στην ΕΛ.ΑΣ. από τη σάρωση του χώρου και αναμένεται αύριο να υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα. Είναι η σάρωση του χώρου προκειμένου να δουν το τηλέφωνο των δραστών, να εντοπιστεί κινητό τηλέφωνο που φαίνεται να ανήκει, το πακιστανικό, στον 22χρονο αναφερόμενο ως συνεργό ο οποίος δεν έχει αποκαλύψει ούτε τι το έκανε αλλά και ποιος είναι ο αριθμός του, προκειμένου να δουν αν αυτό επικοινώνησε τις κρίσιμες ώρες με κάποιο από τα ήδη γνωστά τηλέφωνα κάποιων συγγενικών προσώπων», είπε στο MEGA ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Το τρίτο ζητούμενο

«Όλο αυτό το πλέγμα των σαρώσεων και των επικοινωνιών τις κρίσιμες ώρες, λίγο πριν και λίγο μετά από τη δολοφονία, έχουν ήδη σταλεί στην ΕΛ.ΑΣ. και αναμένεται αύριο να αναλυθούν. Θα αναλυθούν και θα ενταχθούν στη δικογραφία δεδομένα από κάποιες παρακολουθήσεις που υπήρχαν προ της παράδοσης του 22χρονου, δηλαδή από την στιγμή του φόνου μέχρι τη σύλληψη των δύο νεαρών», προσθέτει.

«Το τρίτο μεγάλο ζητούμενο είναι τι συμβαίνει με αυτήν την περιβόητη θήκη κιθάρας, που φαίνεται στα βίντεο να την κουβαλάει ο ένας συνεργός. Ο ένας λέει ότι πήγαν προς Μεθώνη και την έδωσε στον δολοφόνο και ο δολοφόνος λέει ότι την πήρε ο συνεργός. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι αστυνομικοί αυτός που πήρε τη θήκη να έμεινε στην ύπαιθρο εκείνο το βράδυ, κοντά στο κάμπινγκ, μέσα στο κάμπινγκ, γι’ αυτό δεν φαίνεται πουθενά στις κάμερες».