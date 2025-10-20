Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποστηρίξει αύριο στη Βουλή την τροπολογία που αφορά τον Άγνωστο Στρατιώτη και η οποία κατατέθηκε το απόγευμα. Η τροπολογία προβλέπει πως η προστασία του μνημείου περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η τροπολογία ορίζει πως απαγορεύεται η χρήση και η κατάληψη του χώρου, καθώς και οποιαδήποτε αλλοίωση του. Όσοι παραβιάζουν τα παραπάνω θα τιμωρούνται ακόμη και με ένα έτος φυλάκισης ή χρηματική ποινή.

Παρότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα είναι αρμόδιο για θέματα συντήρησης και φροντίδας, σε περιπτώσεις παραβίασης του μνημείου αρμόδια θα είναι η αστυνομία.

Σημειώνεται πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν την αντίθεση τους στη τροπολογία, η οποία αναμένεται να εκφραστεί στην αυριανή Ολομέλεια της Βουλής.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών πως «δεν θα κάνουμε μια a priori επιθετική ενέργεια» για να προσθέσει ωστόσο ότι «στόχος δεν είναι διχαστικός, αλλά ο σεβασμός στο ιερό μνημείο».

Ολόκληρη η τροπολογία