Δεν αποκλείει η ΕΛ.ΑΣ. το σενάριο της συμμετοχής τουλάχιστον άλλων τριών ατόμων στη διπλή δολοφονία της Μεσσηνίας, μετά την προφυλάκιση των δύο βασικών εμπλεκομένων, ενώ συνεχίζεται η εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, που έχει στη διάθεσή της.

«Υπάρχει συμμετοχή και των δύο κατηγορούμενων. Μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο για την αστυνομία και να μην έχουμε κι εμείς απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Για ποιον λόγο αφαίρεσαν τη ζωή του ιδιοκτήτη και του επιστάτη; Ενώ μας έχει δοθεί στην απολογία του ενός κατηγορούμενου, καθώς ο άλλος αρνείται τη συμμετοχή του, ότι μπήκαν στο κάμπινγκ για να ζητήσουν χρήματα, ξαφνικά βλέπουμε μία διπλή δολοφονία που δεν εξηγεί κανένας από τους δύο κατηγορούμενους. Αυτόπτης μάρτυρας δεν αναφέρει ότι ζητήθηκαν χρήματα, όταν έφτασε ο δράστης και εισήλθε στο κάμπινγκ», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνουν ακόμη οι απολογίες, οι καταθέσεις και οι μαρτυρίες, τα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για επτά αριθμούς, αλλά και ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εξέταση ψηφιακών πειστηρίων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος για τυχόν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του 22χρονου. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως συνεργός χρησιμοποιούσε πακιστανικά τηλέφωνα, δηλωμένα σε τρίτους, ώστε να δυσκολέψει τον εντοπισμό του.

Τα τρία νέα πρόσωπα που εμπλέκονται

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια πηγή, πέντε είναι συνολικά τα άτομα που εμπλέκονται στο διπλό έγκλημα και είναι θέμα ημερών η έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Τα εντάλματα αυτά θα αφορούν:

τον ηθικό αυτουργό, τον οποίο οι αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα κλειδώσει και την εμπλοκή του μία γυναίκα που φέρεται να συνόδευσε τον 22χρονο από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα, λίγο μετά το διπλό έγκλημα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο νεαρός απομακρύνθηκε με λευκό σκούτερ Honda SH και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε λευκό Ι.Χ., που φέρεται να οδηγούσε η νεαρή γυναίκα. το άτομο που έδωσε το σκουτεράκι και το φονικό όπλο στους δύο κατηγορούμενους.