Επί ποδός πολέμου κατά της κυβέρνησης βρίσκονται οι πρωταγωνιστές της ήδη ταραγμένης πολιτικής ζωής της Γαλλίας έπειτα από την μυθιστορηματική- κινηματογραφική ληστεία των κοσμημάτων της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας της περιόδου του Ναπολέοντα στο εμβληματικό Μουσείο του Λούβρου, από κατά τα φαινόμενα επαγγελματίες διαρρήκτες.

Καθώς οι γαλλικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών που άδειασαν αρκετές προθήκες στην γκαλερί Απόλλων του Μουσείου του Λούβρου μέσα σε μόλις περίπου επτά λεπτά, τα ερωτηματικά για το πως αυτό έγινε εφικτό, πυκνώνουν και μετατρέπονται σε κριτική απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, τουλάχιστον όσον αφορά σε θέματα ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

Αποτύχαμε λέει ο Νταρμανέν

«Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι έχουμε αποτύχει, αφού κάποιοι κατάφεραν να παρκάρουν ένα ανυψωτικό επίπλων στο κέντρο του Παρισιού, να ανεβάσουν ανθρώπους σε αυτό μέσα σε λίγα λεπτά για να αρπάξουν ανεκτίμητα κοσμήματα και να χαρίσουν μια απαίσια εικόνα στη Γαλλία», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος: «Η αστυνομία εργάζεται για να ανακαλύψει σε πόσο ψηλά κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος βρίσκοτναι αυτοί που ενεπλάκησαν στην απόλυτα επαγγελματική αυτή επιδρομή.Στην υπόθεση συνδράμουν 60 ερευνητές, οι οποίοι και εργάζονται με βάση την υπόθεση πως η επιδρομή σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από ομάδα οργανωμένου εγκλήματος».

Πως έδρασαν οι κλέφτες

Η θεωρία αυτή των γαλλικών Αρχών δεν μοιάζει παράλογη, δεδομένου του γεγονότος ότι με βάση τα στοιχεία τέσσερις κλέφτες χρησιμοποίησαν ένα ανυψωτικό για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα εξωτερικό παράθυρο μέσα μεσημέρι, όταν το μουσείο ήταν ανοιχτό για τους επισκέπτες. Οι δράστες με ένα φορτηγό με επεκτεινόμενη σκάλα σαν αυτά που χρησιμοποιούν οι μεταφορείς επίπλων, κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στην γκαλερί Απόλλων, ένα δωμάτιο που στεγάζει τη βασιλική συλλογή και τα κοσμήματα του στέμματος.

Χρησιμοποίησαν εξοπλισμό κοπής για να μπουν από ένα παράθυρο και να ανοίξουν τις προθήκες, παίρνοντας κοσμήματα από δύο προθήκες στην περίτεχνη γκαλερί που είναι μία από τις πιο επισκέψιμες αίθουσες του μουσείου. Κάποιοι εξ αυτών ήταν ντυμένοι με μπουφάν υψηλής ορατότητας όπως οι οικοδόμοι προφανώς για να «ξεγελάσουν» τους όποιους παρατητηρητές, δεδομένου του γεγονότος ότι γίνονταν εργασίες στο σημείο.

Ενδεικτικό είναι το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που ένας εκ των δραστών με κίτρινο γιλέκο και κουκούλα ανοίγει τρύπα με φορητό τροχό στη γυάλινη προθήκη, στη φημισμένη Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.

Οι μασκοφόροι δράστες έκλεψαν εννέα κοσμήματα του 19ου αιώνα, ένα εκ των οποίων – το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας – τους έπεσε καθώς διέφευγαν με αποτέλεσμα να έχει ζημιές. Είναι καλυμμένο με 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια.

Ερωτηματικά και κριτική

Ο Νταρμανέν υποστήριξε ότι γεννούνται ερωτηματικά σχετικά με το γιατί τα παράθυρα του μουσείου δεν ήταν ασφαλισμένα.

Η ακροδεξιά χαρακτήρισε την κλοπή «ταπείνωση» για τη Γαλλία. «Πόσο μακριά θα φτάσει η διάλυση του κράτους;» αναρωτήθηκε ο ηγέτης του κόμματος Εθνική Συσπείρωση, Ζορντάν Μπερντελά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας την ληστεία «αβάσταχτη ταπείνωση για τη χώρα μας».

Μετά από αρκετές άλλες ληστείες σε γαλλικά μουσεία τους τελευταίους μήνες, ο υπουργός Εσωτερικών, Λορέν Νούνιεζ, αναγνώρισε ότι η ασφάλεια των μουσείων ήταν ένα «αδύναμο σημείο».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, υποστήριξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι γίνονται τα πάντα για να συλληφθούν οι δράστες και να ανακτηθούν οι κλεμμένοι θησαυροί.

Το υπουργείο πολιτισμού ανέφερε ότι τα συστήματα ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν όταν ανοίχτηκαν οι προθήκες και οι φύλακες ασφαλείας των μουσείων έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή το πρωτόκολλο ασφαλείας. Οι κλέφτες τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω μέρος του εξοπλισμού τους.

Με τα φλέγοντα αυτά ερωτηματικά για την ασφάλεια των μουσείων είναι γίνονται όλο και πιο πιεστικά, τα συνδικάτα υποστήριξαν ότι, γενικά, δεν έγιναν αρκετές επενδύσεις στο προσωπικό και την ασφάλεια στους γαλλικούς πολιτιστικούς χώρους.

«Οι συλλογές δεν είναι ασφαλείς, οι επισκέπτες δεν είναι ασφαλείς και ούτε το προσωπικό είναι», δήλωσε στο France Info ο Ιβάν Ναβαροά, γενικός γραμματέας του πολιτιστικού κλάδου του αριστερού συνδικάτου CGT. Όπως ανέφερε οι περικοπές των τελευταίων ετών σημαίνουν έλλειψη προσωπικού ασφαλείας για τον γαλλικό πολιτισμό.