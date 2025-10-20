Στη Σλοβενία για τη Σύνοδο ΜΕD-9 βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ατζέντα

Στην ατζέντα της συνόδου περιλαμβάνονται εξελίξεις στη Γάζα και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση ηγετών της ΕΕ λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και διεξάγεται τρεις ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.

Οι εννέα ηγέτες συζητούν ζητήματα ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και το επόμενο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η παρέμβαση Μητσοτάκη

O Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την ελληνική πρωτοβουλία 5 επί 5, που θέλει τις παράκτιες χώρες στην Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τουρκία να κάθονται στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να βρουν κοινό τόπο γύρω από ζητήματα όπως η διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, καθώς και η πολιτική προστασία.

Κοινές δηλώσεις των εννέα ηγετών της Συνόδου αναμένονται μετά τις 4 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος.