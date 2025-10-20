Νέα δεδομένα έρχονται για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με τις αποκαλύψεις να αφορούν αυτή τη φορά τη σχέση του 68χρονου θύματος με τον ανιψιό του. Μετά την προσωρινή κράτηση των δύο συλληφθέντων, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να φτάσουν τελικά στην άκρη του θρίλερ.

Μία νέα μαρτυρία, αποκλειστικά στο MEGA, έρχεται να δώσει άλλη πτυχή στις σχέσεις τους

«Οι γονείς του ανιψιού είναι χωρισμένοι. Τον μεγάλωσε η γυναίκα μόνη της. Κάποια στιγμή ο ανιψιός πήγε στην Αθήνα, ήθελε να ασχοληθεί με την πάλη, με πάλη σε κλουβιά, με βάρη και τα λοιπά, ήθελε να παλεύει. Ο θείος του προσπαθούσε να τον φέρει πίσω στη Φοινικούντα, του έλεγε “εδώ έχουμε περιουσία, λεφτά, να έρθεις κάτω, να τα αναλάβεις εσύ, να κάνεις και οικογένεια”» αναφέρει συγγενικό πρόσωπο.

«Εντωμεταξύ στην Αθήνα ο ανιψιός είχε μπλέξει με παλιοπαρέες. Κατάφερε τελικά ο θείος να τον πείσει και τον έφερε κάτω. Μία μαλώνανε, μία τα βρίσκανε. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ κάποια στιγμή είχε χάσει 20.000 ευρώ, λίγα άτομα ήξεραν που είχε κρύψει αυτά τα χρήματα. Τότε έβριζε τον ανιψιό και θεωρούσε ότι τα είχε πάρει αυτός. Είχε έρθει και η Ασφάλεια για αποτυπώματα. Τότε μάλιστα είχε πει “θα αφήσω χαρτιά, αν πάθω κάτι να ψάξουν τον ανιψιό μου”» ανέφερε.

Και συνεχίζει: «Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν ιδιότροπος, ιδιόρρυθμος. Δεν ήταν κακό παιδί. Αποπλήρωνε ένα δάνειο που είχε ο ανιψιός και η μητέρα του για ένα σπίτι μεγάλο στην Καλαμάτα και στον ανιψιό, παρότι είχε το μισό κάμπινγκ, του έδινε 1.000 – 1.200 ευρώ τον μήνα. Ο ανιψιός είχε προβληματισμό για το μέλλον του και αν η ζωή του θα κυλούσε με τα ίδια οικονομικά δεδομένα. Στο παρελθόν είχε πουλήσει ο ανιψιός ένα σπίτι στην Αθήνα που είχε από τον πατέρα του, 70.000 – 80.000 ευρώ και τα έφαγε τα χρήματα».