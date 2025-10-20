5 το πρωί: Εκεχειρία μετ’ εμποδίων στη Γάζα – Κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο – Ανατροπή στο ψευδοκράτος
Πυρά που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα εξαπέλυσε χθες το Ισραήλ, ως απάντηση στα «πλήγματα της Χαμάς κατά ισραηλινών στόχων». Το Ισραήλ ανακοίνωσε την «επανέναρξη της εκεχειρίας» στη Γάζα αργά το βράδυ της Κυριακής.
1
Γάζα: Επιστροφή στην εκεχειρία μετά τους βομβαρδισμούς
- Μπαράζ επιθέσεων: Πλήθος αεροπορικών βομβαρδισμών εξαπέλυσε στη Ράφα χθες, Κυριακή, το Ισραήλ ως απάντηση στα πλήγματα της Χαμάς κατά ισραηλινών στρατιωτών, δύο εκ των οποίων έπεσαν νεκροί. Τουλάχιστον 18 άτομα σκοτώθηκαν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη από ισραηλινά πυρά, πριν ο στρατός ανακοινώσει και πάλι την εφαρμογή της εκεχειρίας, σηματοδοτώντας την παύση των επιθέσεων.
- Διαψεύδει η Χαμάς: Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο περιστατικό, τονίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στην εκεχειρία και δεν έχει παρουσία στη Ράφα από τον Μάρτιο. Κατηγόρησε παράλληλα το Ισραήλ για επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας, που στοίχισαν τη ζωή σε 46 άτομα και εμπόδισαν την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
- Ανοίγει η Ράφα; Αν και ο Νετανιάχου αποφάσισε το κλείσιμο όλων των συνοριακών διαβάσεων προς τη Γάζα και την αναστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ροή βοήθειας θα επανεκκινήσει τη Δευτέρα, υπό την πίεση των ΗΠΑ. Νωρίτερα, η Χαμάς είχε προειδοποιήσει ότι το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των σορών των ομήρων που πρέπει να επιστραφούν στο Ισραήλ κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.
2
Πρωτοφανής διάρρηξη στο Λούβρο
- Πώς έγινε; Μια από τις πιο τολμηρές ληστείες των τελευταίων ετών σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου, όπου τρεις ή τέσσερις μασκοφόροι έκλεψαν κοσμήματα από τη φημισμένη «Γκαλερί του Απόλλωνα». Οι δράστες εισήλθαν από παράθυρο χρησιμοποιώντας ανυψωτικό και τροχό, έσπασαν δύο προθήκες και διέφυγαν με μοτοσικλέτες, μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
- Τι έκλεψαν; Όπως αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, πρόκειται για «οκτώ αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας» και συγκεκριμένα για: μια τιάρα, ένα κολιέ και ένα σκουλαρίκι από το σετ κοσμημάτων της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς, ένα κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια από το σμαραγδένιο σετ κοσμημάτων της Μαρί-Λουίζ, δύο καρφίτσες και μια τιάρα από πέρλες της Αυτοκράτειρας Ευγενίας.
- Έμπειροι ληστές: Ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι πρόκειται για «καλά οργανωμένη επιχείρηση», που φέρει τα χαρακτηριστικά έμπειρης και επαγγελματικής ομάδας. Οι ληστές φαίνεται ότι είχαν μελετήσει τον χώρο και κινήθηκαν με «ακρίβεια και ταχύτητα». Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και υλικό που εγκατέλειψαν οι δράστες κατά τη διαφυγή τους.
3
Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
- Αρνείται τα πάντα: Ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής στην απολογία του αρνήθηκε ότι πυροβόλησε, υποστηρίζοντας πως απλώς μετέφερε τον φίλο του στο κάμπινγκ έναντι αμοιβής. Τόνισε ότι δεν είχε κίνητρο ή σχέση με τα θύματα και πως στα ρούχα του δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας, ενώ ο ανιψιός του 68χρονου τον αναγνώρισε λανθασμένα.
- Δεν πείθει: Από την πλευρά του, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός επιμένει πως δεν μπήκε στο κάμπινγκ, υποστηρίζοντας ότι μετά τους πυροβολισμούς περπάτησε και κολύμπησε ως την Καλαμάτα, απ’ όπου την επόμενη μέρα επέστρεψε στην Αθήνα. Δηλώνει πρόθυμος να προσκομίσει ιατρικά έγγραφα και να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν πείθουν τις αρχές.
- Θα «μιλήσουν» τα κινητά: Οι αστυνομικές αρχές έχουν ζητήσει και έχουν λάβει το «πράσινο φως» για άρση τηλεφωνικού απορρήτου για όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο την ημέρα της δολοφονίας αλλά σε διάστημα 2 μηνών. Σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται να παραδοθούν όλα τα δεδομένα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
4
Ανατροπή στο ψευδοκράτος με νικητή Ερχιουμάν
- Ήττα για τον Τατάρ: Σαρωτική νίκη από τον πρώτο γύρο πέτυχε ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στα κατεχόμενα, Τουφάν Ερχιουμάν, επικρατώντας με 62,76% έναντι 35,81% του Ερσίν Τατάρ. Ο απερχόμενος τουρκοκύπριος ηγέτης, που υποστηρίχθηκε από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπέστη βαριά εκλογική ήττα. Στην πρώτη του δήλωση, ο Ερχιουμάν ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην «εκλογική» διαδικασία και διαβεβαίωσε πως θα ασκήσει τα καθήκοντά του, ιδίως στην εξωτερική πολιτική, σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα.
- Δίνει κατευθύνσεις η Άγκυρα: Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουμάν για την εκλογή του, εγγυώμενος την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του ψευδοκράτους, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών σε δική του ανάρτηση έκανε λόγο για «την ειρήνη, την ευημερία και την ανάπτυξη του τουρκοκυπριακού λαού […] με τρόπο που να συνάδει με τις πραγματικότητες του νησιού».
- Μήνυμα ενότητας: Την προσδοκία του για μια συνάντηση με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Χριστοδουλίδης, σε συγχαρητήριο μήνυμά του, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή πολιτική του βούληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η χώρα μας προσβλέπει στην από κοινού εργασία των χωρών στην επικείμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση και τόνισε πως «η Κύπρος θα πρέπει να δώσει το οικουμενικό μήνυμα της σύνθεσης και της ενότητας».
5
Super League: Πρώτος ο ΠΑΟΚ - διέλυσε την ΑΕΚ
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: «Άλωσε» την Αγιά Σοφιά ο Δικέφαλος του Βορρά, με μεγάλο διπλό επί της Ένωσης, στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σκόρερ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου οι Μπάμπα Ράχμαν και Κωνσταντέλιας, στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και στην έναρξη του δεύτερου αντίστοιχα. Με κόκκινη κάρτα αποβλήθηκε στο 86ο λεπτό ο Μουκουντί, που δε θα είναι στη διάθεση του Νίκολιτς στο ντέρμπι της επόμενης Κυριακής με τον Ολυμπιακό, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
- Ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη: Δεν ανέδειξε νικητή το παιχνίδι ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τις δυο ομάδες να μένουν στο 1-1, έχοντας από ένα καλό ημίχρονο. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ύστερα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι ανατροπών, ενώ 2-1 κέρδισε εντός έδρας ο Βόλος τον Πανσερραϊκό.
- ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2: Στα ματς του Σαββάτου, οι ερυθρόλευκοι, με πρωταγωνιστή τον Ελ Κααμπί, επιβλήθηκε εύκολα της ομάδας της Λάρισας. Στα άλλα δύο παιχνίδια της ημέρας, ισόπαλοι 2-2 ήλθαν Ατρόμητος και Λεβαδειακός, ενώ ο ΟΦΗ έχασε στο Αγρίνιο με 4-2 από τον Παναιτωλικό. Στον βαθμολογικό πίνακα, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 17 βαθμούς και ακολουθούν Ολυμπιακός και ΑΕΚ με 16.
