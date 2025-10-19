Με θρίαμβο του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστικής της Super League. Ο Δικέφαλος του Βορρά επιβλήθηκε της απορυθμισμένης ΑΕΚ, που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και τα πλήρωσε με δύο τέρματα σε βάρος της, από Μπάμπα και Κωνσταντέλια, πέφτοντας από την κορυφή της βαθμολογίας, την οποία κατέλαβε η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Η Ένωση μάλιστα, έχασε στο τέλος με κόκκινη κάρτα και τον Μουκουντί, που δε θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Χρειάστηκαν… 70 δευτερόλεπτα για την πρώτη ολιγωρία της άμυνας της ΑΕΚ. Ο Ζίφκοβιτς μπήκε ανάμεσα στα στόπερ, πάσαρε στον Γιακουμάκη και εκείνος σούταρε αδύναμα πάνω στον Στρακόσα. Ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά μετά από πέντε λεπτά, με ένα σουτ του Τάισον, έξω από τη μεγάλη περιοχή, το οποίο κατέληξε λίγα εκατοστά πάνω από το δοκάρι.

Η Ένωση βρήκε την πρώτη καλή της στιγμή από κόρνερ στο 19′. Ο Βίντα σηκώθηκε ψηλά, πήρε μια εξαιρετική κεφαλιά, αλλά ο Τσιφτσής αντέδρασε εξαιρετικά.

Η τεράστια ευκαιρία, όμως, ήρθε στο 28′ και ήταν διπλή. Ο Βίντα βρήκε κενό στον άξονα και κουβάλησε τη μπάλα, πάσαρε στον Ρότα και εκείνος τη γύρισε στον Κοϊτά. Ο τελευταίος σούταρε, ο Τσιφτσής απάντησε, όμως ο Κοϊτά πήρε το… ριμπάουντ για να αστοχήσει εκ νέου.

Στο 35′, ένα από τα αρκετά λάθη του Μαρίν οδήγησαν σε άλλη μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιακουμάκης είχε δύο επιλογές (Ντέλια αριστερά, Ζίφκοβιτς δεξιά), όμως αποφάσισε να εκτελέσει δυνατά, παρότι ήταν μακριά από την περιοχή. Η κατάληξη του σουτ ήταν τραγική.

Ένα λεπτό αργότερα, ήταν η σειρά της ΑΕΚ να απειλήσει. Ξανά με κόρνερ. Ο Μάριν εκτέλεσε, ο Γκρούγιτς πήρε σκαστή κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι!

Πως βρέθηκε εκεί;

Η τελευταία φάση του ημιχρόνου, ήταν και η σημαντικότερη. Ο Μπάμπα κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας ως κρυφός φορ, ουδείς τον… πήρε χαμπάρι και ο Ζίφκοβιτς τον βρήκε με τη σέντρα του. Από πολύ κοντά, ο Μπάμπα εκτέλεσε τον Στρακόσα και έκανε το 0-1!

Έγκλημα και τιμωρία

Οπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο. Ο Μουκουντί πούλησε τραγικά τη μπάλα από την πίεση του Ζίφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας βγήκε σε εύκολο τετ α τετ και έκανε το 0-2 στο 49!

Νίκολιτς και κόσμος… τρελάθηκαν με τα συνεχή ατομικά λάθη της ομάδας τους. Ο Σέρβος προχώρησε, καθόλου τυχαία, σε τετραπλή αλλαγή στο 56′!

Το επόμενο διάστημα δεν είχε ευκαιρίες, αλλά τα λάθη συνεχίζονταν, ιδιαίτερα στον άξονα. Ο ΠΑΟΚ, έτσι, πλησίαζε απειλητικά περιοχή, αλλά δεν έβρισκε τελικές.

Και η κόκκινη στον Μουκουντί

Στο 86′, ο Ντεσπόντοφ υποδέχθηκε μια ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Μουκουντί τον ανέτρεψε αντικανονικά. Ο διαιτητής θεώρησε πως ο Βούλγαρος ήταν σε προφανή θέση για γκολ και έδειξε την κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι ο Αφρικανός δε θα είναι διαθέσιμος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Από το φάουλ, ο Πέλκας εκτέλεσε φανταστικά, αλλά ο Στρακόσα έκανε σούπερ επέμβαση.

Στο πρώτο λεπτό του έξτρα χρόνου, η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι σε μονομαχία του Πιερό με τον Κετζιόρα, όμως από το ριπλέι φάνηκε πως ο επιθετικός της Ένωσης ήταν εκείνος που τραβούσε τον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Από το κόρνερ, μετά από τη συγκεκριμένη φάση, ο Πινέδα έβγαλε μια γλυκιά μπαλιά για τον Πιερό, ο οποίος σηκώθηκε μόνος για κεφαλιά και αστόχησε.