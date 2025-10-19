Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό, με το παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League να λήγει με 1-1.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε πολύ νωρίς με τον Ντραγκόφσκι, αλλά ο Τάσος Δώνης τον «πλήγωσε», με τον Άρη να σώζει τον βαθμό, σε ένα ματς που κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού. Ο Άρης έμεινε ξανά μακριά από τη νίκη, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έκανε το «3 στα 3» στο πρωτάθλημα.

Ο Άρης πλήρωσε ότι έπαιξε με ψηλά την άμυνά του και μόλις στο 3ο λεπτό οι «πράσινοι» τον σόκαραν, με τον πολωνό φορ να βγαίνει στον κενό χώρο και να πλασάρει εύστοχα τον Διούδη. Το γκολ αυτό έδωσε στον Παναθηναϊκό ψυχολογία και ηρεμία, σε ένα κλειστό παιχνίδι με λίγες φάσεις, αλλά και πολλά λάθη.

Ένα ματς άνευρο στα πρώτα 30 λεπτά, απέκτησε ζωή όταν οι δύο ομάδες δημιούργησαν φάσεις. Μεγαλύτερη αυτή του Άρη στο 39ο λεπτό, με τον Ντραγκόφσκι να κάνει τρομερή επέμβαση στο κοντινό πλασέ του Καντεβέρε.

Στο ξεκίνημα του β’ μέρους και την ώρα που ο Χιμένεθ, με μαζεμένες αλλαγές έψαχνε το φάρμακο, ο Παναθηναϊκός απείλησε με δύο τελικές, από τους Τσέριν και Ζαρουρί. Η ομάδα του Τριφυλλιού έψαχνε το γρήγορο δεύτερο γκολ για να χτίσει ένα ισχυρότατο προβάδισμα, ενώ ο Άρης άρχισε να παίζει πιο επιθετικά, μην έχοντας άλλη επιλογή, αφού ο χρόνος πίεζε και η ισοφάριση έπρεπε να έρθει το συντομότερο.

Οι «κίτρινοι» άρχισαν να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του Ντραγκόφσκι (στο 63′ το σουτ του Ρόουζ έφυγε ελάχιστα άουτ), ενώ οι «πράσινοι» ρίσκαραν, δίνοντας χώρο και επί της ουσίας περιμένοντας μόνο από τις αντεπιθέσεις για να απειλήσουν.

Στο 75′ κι ενώ ο Άρης ολοένα πίεζε, ήρθε η ισοφάριση. Ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού κι ένας τερματοφύλακας που είναι πλέον επίφοβος (μπορεί να βγάλει το δύσκολο και να φάει το απίθανο) έκριναν τη φάση. Ο Γιαννιώτας έκανε το γύρισμα, ο Τάσος Δώνης έκανε το σουτ και ο Ντραγκόφσκι έχασε την μπάλα, αυτή πέρασε κάτω από το σώμα του κι «έγραψε» το 1-1. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν πως υπήρχε φάουλ στον Τσέριν στην αρχή της φάσης, με τη φάση να ελέγχεται από τον VAR και τον διαιτητή να κατακυρώνει το γκολ του Άρη.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παίκτες του Άρη αφιέρωσαν το γκολ στον Βοριαζίδη, που περνάει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, σε μία άκρως συγκινητική στιγμή.

Το ματς πήγε στην κόψη του ξυραφιού, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε αργά, να επιτεθεί και να αντιδράσει, δημιούργησε κι έχασε ευκαιρίες, αλλά με τον χρόνο αντίπαλο ήταν δύσκολο να σώσει το ματς. Ο Άρης από την άλλη, γύρισε πίσω και ρίσκαρε, αλλά κράτησε έως τέλους το 1-1.

Αυτή είναι η 20η ισοπαλία των δύο ομάδων σε 67 παιχνίδια και η πρώτη μετά το 2022.