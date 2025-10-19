Λίγο μετά τις δώδεκα το μεσημέρι της Κυριακής, το αυτοκίνητο της Ασφάλειας μετέφερε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας τον 22χρονο Ελληνοβρετανό, τον φερόμενο ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Είναι ο πρώτος που περνά το κατώφλι της ανακρίτριας και εκείνος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, άδειασε το περίστροφο πάνω στον 68χρονο επιχειρηματία και τον 60χρονο επιστάτη, πριν στρέψει το όπλο και προς τον 33χρονο ανιψιό του θύματος.

Μόλις βρέθηκε μπροστά στην ανακρίτρια, ζήτησε δίωρη αναβολή, καθώς ήθελε να μελετήσει την χθεσινή κατάθεση του εργοδότη του 22χρονου συνεργού του.

«Δεν πυροβόλησα εγώ»

Αφού το αίτημά του έγινε δεκτό, ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι την απολογία του. Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει πως δεν πυροβόλησε και πως το μόνο που έκανε, ήταν να μεταφέρει τον φίλο του στο κάμπινγκ, όπως είχαν συμφωνήσει από πριν. Μάλιστα, θα πληρωνόταν καλά για αυτή τη μεταφορά.

Φέρεται να υποστηρίζει πως δεν είχε κανένα κίνητρο να σκοτώσει και ότι δεν γνώριζε τα θύματα. Επιμένει επίσης, ότι στα ρούχα του δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας και πως ο ανιψιός τον περιέγραψε λάθος, γιατί, όπως λέει, τη μοιραία νύχτα φορούσε άλλα ρούχα.

«Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες χρώματος μαύρο η μπλε ή γκρι και ήταν αρκετά ξανθός με κοντό μαλλί και φορούσε ένα τσαντάκι υφασμάτινο μαύρο χιαστί στο σώμα του. Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι, αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν», είχε καταθέσει ο ανιψιός του θύματος.

Είναι δυνατόν ο 33χρονος να μην είδε καλά τον δράστη; Κι αν όχι… είχε άραγε κάποιο λόγο να πει ψέματα;

Τι θα υποστηρίξει ο φερόμενος ως συνεργός

Ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός είναι ο επόμενος που θα περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας σε μία απολογία που αναμένεται μακρά.

Μέχρι στιγμής επιμένει ότι δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κάμπινγκ. Μετά τους πυροβολισμούς, λέει, περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα. Κι από εκεί, πήρε την επόμενη μέρα το ΚΤΕΛ για την Αθήνα.

Στην ανάκριση δηλώνει έτοιμος να καταθέσει τα ιατρικά του έγγραφα και να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Οι ισχυρισμοί του δεν πείθουν ωστόσο ούτε τα έμπειρα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Μετά το φονικό, λέει ότι κολύμπησε μια τεράστια απόσταση χωρίς να έχει καταγραφεί από καμία κάμερα ασφαλείας. Δεν λέει από πού ακριβώς μπήκε στη θάλασσα και για άγνωστο λόγο ξεφορτώνεται ρούχα και κινητό.

Οι αστυνομικοί ψάχνουν βήμα – βήμα τη διαδρομή του και εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να μην έφυγε ποτέ από το κάμπινγκ αλλά να κρύφτηκε κάπου εκεί, με τη βοήθεια άλλων.

Η ανάκριση συνεχίζεται. Στο τέλος, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας θα κρίνουν την τύχη τους και θα αποφασίσουν για την επόμενη φάση της ποινικής διαδικασίας.

Περιμένουν να «μιλήσουν» τα κινητά τηλέφωνα

Ήδη, το κατώφλι της ανακρίτριας με την ιδιότητα των μαρτύρων πέρασαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η φίλη του και ο εργοδότης του 22χρονου. Οι κλήσεις των μαρτύρων, αλλά και η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων θα συνεχιστούν από τις δικαστικές αρχές το επόμενο διάστημα.

Το MEGA αποκαλύπτει πως οι αστυνομικοί έχουν ζητήσει και έχουν λάβει το «πράσινο φως» να ανοιχθούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων, όχι μόνο την ημέρα της δολοφονίας αλλά σε διάστημα 2 μηνών. Αύριο αναμένεται να παραδοθούν όλα τα δεδομένα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, οι Αρχές θεωρούν πρόσωπο «κλειδί» όλου αυτού του θρίλερ τον 22χρονο κατηγορούμενο ως συνεργό που παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές.

Ο λόγος είναι καθώς θεωρούν πως δεν έχει πει την αλήθεια και πιθανόν να καλύπτει κάποιον.