Βαρύ πλήγμα στην εκεχειρία στη Γάζα με εχθροπραξίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Ο νέος γύρος έντασης στη Γάζα ήρθε με βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Ράφα.

Το IDF αναφέρει ότι είχε προηγηθεί ανταλλαγή πυρών με μέλη της Χαμάς.

Η Ράφα αποτελεί το μήλον της έριδος καθώς με βάση το σχέδιο των ΗΠΑ θα έπρεπε να ανοίξουν τα σύνορα από την Αίγυπτο για επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι δε θα συμβεί αν δεν επιστραφούν όλες οι σοροί των Ισαηλινών ομήρων.

Κλειστό το πέρασμα στη Ράφα

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, θα ανοίξει ξανά τη Δευτέρα (20/10) για όσους επιστρέφουν στη Γάζα, δήλωσε σήμερα Σάββατο, η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο, αλλά η μοναδική πύλη της περιοχής προς τον έξω κόσμο θα παραμείνει κλειστή για όσους προσπαθούν να φύγουν.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι το πέρασμα δεν θα ανοίξει ξανά «μέχρι νεωτέρας» και προσθέτει ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς η Χαμάς θα εκπληρώσει τον ρόλο της στην επιστροφή όλων των σορών των νεκρών ομήρων.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, είχε δηλώσει την περασμένη Πέμπτη ότι το πέρασμα πιθανότατα θα ανοίξει ξανά την Κυριακή.

Το πέρασμα της Ράφα είναι το μόνο που δεν ελεγχόταν από το Ισραήλ πριν από τον πόλεμο. Είναι κλειστό από τον Μάιο του 2024, όταν το Ισραήλ ανέλαβε τον έλεγχο της πλευράς της Γάζας.

Ένα πλήρως ανοιχτό πέρασμα θα διευκόλυνε τους κατοίκους της να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη, να ταξιδέψουν ή να επισκεφθούν την οικογένειά τους στην Αίγυπτο, όπου ζουν δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Μέχρι τώρα, δεν είναι σαφές ποιος θα διαχειρίζεται την πλευρά της Γάζας, η οποία έχει υποστεί τεράστιες ζημιές, αν τελειώσει ο πόλεμος.

Χαμάς για Ράφα

Την έντονη αντίδραση της Χαμάς προκάλεσε η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου να αρνηθεί το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα, κάτι που σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και «άρνηση» των δεσμεύσεων που ανέλαβε έναντι των μεσολαβητών.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι το συνεχιζόμενο κλείσιμο του περάσματος, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εξόδου των τραυματιών, της εισόδου μηχανημάτων και εξειδικευμένων ομάδων για την ανεύρεση των σορών των ομήρων, θα οδηγήσει σε «καθυστερήσεις στην ανάκτηση και την επιστροφή των σορών».

«Ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου συνεχίζει να επινοεί αδύναμους προσχηματικούς λόγους για να διαταράξει τη συμφωνία και να αποφύγει τις υποχρεώσεις του», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χαμάς.

«Καλούμε τους μεσολαβητές και τους εγγυητές της συμφωνίας να λάβουν επείγοντα μέτρα για να ασκήσουν πίεση στην κατοχική δύναμη να ανοίξει αμέσως το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, να την υποχρεώσουν να τηρήσει όλους τους όρους της συμφωνίας και να σταματήσει τα συνεχιζόμενα εγκλήματά της κατά του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

Νωρίτερα το γραφείο το πρωθυπουργού του Ισραήλ ανέφερε ότι το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό επ’ αόριστον.

«Η επαναλειτουργία του θα εξεταστεί με βάση τον βαθμό στον οποίο η Χαμάς θα εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας που αφορά την επιστροφή των ομήρων και την εφαρμογή του συμφωνηθέντος πλαισίου», ανέφερε χαρακτηριστικά το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη ανακοίνωση της παλαιστινιακής πρεσβείας στην Αίγυπτο, η οποία ανέφερε ότι το πέρασμα θα άνοιγε τη Δευτέρα.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων επαίνεσε την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού να κλείσει επ’ αόριστον το πέρασμα.

Η κυβέρνηση «πρέπει να λάβει σκληρή στάση έναντι της Χαμάς και να απαιτήσει την επιστροφή και των 18 [νεκρών] ομήρων χωρίς εξαίρεση, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της», αναφέρει το Φόρουμ σε ανακοίνωσή του.

«Η κυβέρνηση πρέπει να δηλώσει ότι δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας έως ότου επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι, σύμφωνα με το πλαίσιο του Τραμπ», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την εκεχειρία

Για «αξιόπιστες αναφορές που υποδηλώνουν επικείμενη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς εναντίον του λαού της Γάζας» ενημέρωσαν νωρίτερα οι ΗΠΑ τις μεσολαβητρίες χώρες για τη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς και συγκεκριμένα το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Αυτή η προγραμματισμένη επίθεση εναντίον Παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και θα υπονόμευε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της επίθεσης της Χαμάς, αλλά η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια εβδομάδα αναφορών για δημόσιες εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν από μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον δεκάδων μελών αντίπαλων φατριών, καθώς και άλλων Παλαιστινίων που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ.

«Οι εγγυητές απαιτούν από τη Χαμάς να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους όρους της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Δεν είναι σαφές πώς οι επιθέσεις της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων θα παραβίαζαν την κατάπαυση του πυρός, δεδομένου ότι η συμφωνία θεωρείται ευρέως ότι αποσκοπεί στην πρόληψη επιθέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Τα τμήματα της συμφωνίας που έχουν διαρρεύσει στον Τύπο δεν αναφέρονται ρητά σε πιθανή καταστολή της Χαμάς εναντίον αμάχων στη Γάζα.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιούσε ότι «εάν η Χαμάς προχωρήσει σε αυτή την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της κατάπαυσης του πυρός».