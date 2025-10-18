Άνετο απόγευμα πέρασε στη Λάρισα το Σάββατο ο Ολυμπιακός, αφού σκόραρε από το πρώτο λεπτό και καθάρισε το παιχνίδι από το ημίχρονο, κάνοντας στη συνέχεια οικονομία δυνάμεων για τα δύσκολα παιχνίδια με Μπαρτσελόνα και ΑΕΚ που ακολουθούν.

Μεγάλος πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός σκόραρε με απίθανο τακουνάκι και με εξαιρετικά εκτελεσμένο πέναλτι, ενώ βρέθηκε σε πολλές ευκαιρίες για να κάνει χατ-τρικ!

Πρόσωπο της αναμέτρησης και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που πέρασε από τον πάγκο και αγωνίστηκε στο πρώτο φετινό του επίσημο παιχνίδι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δε θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο ξεκίνημα! Με τη συμπλήρωση δύο λεπτών, ο Ολυμπιακός έβαλε ένα φανταστικό γκολ για το 0-1. Ο Ποντένσε είδε το άντερλαπ του Ορτέγκα, του έδωσε τη μπάλα και εκείνος έκανε μια συρτή σέντρα για τον Ελ Κααμπί που σκόραρε με απίθανο τρόπο, αφού νίκησε τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ με το τακούνι, εν κινήσει.

Στο 10′ παραλίγο να δούμε ένα σπουδαίο γκολ. Ο Ποντένσε σέντραρε, ο Ελ Κααμπί έκανε ψαλίδι, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία. Δευτερόλεπτα αργότερα, είχε κι άλλη μεγάλη ευκαιρία.

Κάθε επίθεση της ομάδας του Μεντιλίμπαρ ήταν άκρως επικίνδυνη, καθώς βρίσκονταν μεγάλα κενά στην άμυνα. Οι Βυσσινί πήραν τη μπάλα στα πόδια και βελτίωσαν την εικόνα τους μετά το 20′.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν νέα τεράστια ευκαιρία στο 39′. Ο Τσικίνιο πάσαρε ανάμεσα σε τρεις και ο Ελ Κααμπί είχε… εύκολη δουλειά, όμως αστόχησε και δε μπόρεσε να κάνει το 0-2. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ποντένσε έκανε φανταστική ενέργεια στα αριστερά της περιοχής, άδειασε τον αμυντικό, αλλά κέρδισε μόνο ένα κόρνερ.

Από αυτό, ο Μάντσα βρήκε ένα καλό σουτ και πήρε πέναλτι, καθώς η μπάλα βρήκε ξεκάθαρα στο χέρι του αμυντικού. Αρχικά, ο διαιτητής δεν το έδωσε, όμως ο VAR επενέβη και μετά από έλεγχο, ο Ελ Κααμπί έστησε τη μπάλα στη βούλα. Εκτέλεσε άριστα, ευστόχησε και έκανε τελικά το δίκαιο 0-2 στο 45′!

Ο Μαροκινός, μάλιστα, είχε την ευκαιρία να κάνει και χατ τρικ, πριν την ανάπαυλα, όμως πλάσαρε πάνω στον Μελίσσα. Ευκαιρία είχε και ο Ποντένσε, από την καρδιά της περιοχής, μετά από πάσα του Έσε, αλλά σούταρε λίγο εκτός.

Στο 58′, ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες του αλλαγές. Καμπελά και Μπρούνο πέρασαν αντί των Γιαζίτσι και Ορτέγκα. Έξι λεπτά αργότερα, ο Μουζακίτης αντικατέστησε τον Σιπιόνι, που είχε κίτρινη.

Ο ρυθμός είχε πέσει πολύ, με τη Λάρισα να αποφεύγει τα ρίσκα, παρότι βρισκόταν πίσω στο σκορ με δύο γκολ.

Το «τανκ» επέστρεψε

Ο Μεντιλίμπαρ έκλεισε τις αλλαγές του στο 71′. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έκανε την πρώτη του φετινή εμφάνιση, ενώ εντός πέρασε και ο Νασιμέντο. Οι δυο τους πήραν τις θέσεις των Ελ Κααμπί και Τσικίνιο.

Στο 73′, ο Τσακαλίδης σταμάτησε το παιχνίδι, για πέναλτι του Μπρούνο στον Μούργο, όμως ο Φωτιάς επενέβη ξανά σωστά και μετά από γρήγορο έλεγχο, ο διαιτητής είδε πως ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είχε πάρει τη μπάλα.

Ως το τέλος της αναμέτρησης, δεν είδαμε μεγάλες ευκαιρίες και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το σκορ ημιχρόνου.