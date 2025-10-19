Tο Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας, ανακοίνωσε ένα προς ένα τα πολύτιμα εκθέματα που πλέον έχουν στην κατοχή τους οι δράστες της ληστεία στην γκαλερί Απόλλων του Μουσείου του Λούβρου.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού πρόκειται για «…οκτώ αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας που κλάπηκαν σήμερα το πρωί της Κυριακής από το Λούβρο».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Μια τιάρα από το σετ κοσμημάτων της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

Ένα κολιέ από το ζαφειρένιο σετ κοσμημάτων της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

Ένα σκουλαρίκι από το ζαφειρένιο σετ κοσμημάτων της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

Ένα σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της Μαρί-Λουίζ

Ένα ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ κοσμημάτων της Μαρί-Λουίζ

Μια καρφίτσα που ονομάζεται «καρφίτσα λειψανοθήκης»

Μια τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Ένα μεγάλο φιόγκο – καρφίτσα με 2,438 διαμάντια της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Τους έπεσε το στέμμα

Οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent των 140 καρατίων, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα, δεν έγινε στόχος των κλεφτών.

Ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.