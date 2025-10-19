Μια από τις πιο εντυπωσιακές και ταυτόχρονα θρασύτατες ληστείες των τελευταίων ετών σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι. Σύμφωνα με τον γάλλο υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, άγνωστοι δράστες έκλεψαν κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας» από τη φημισμένη «Γκαλερί του Απόλλωνα», σε μια επιχείρηση που διήρκεσε μόλις επτά λεπτά.

Το μουσείο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ οι γαλλικές αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Επτάλεπτη επιδρομή

Η ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 09:30 με 09.40 το πρωί (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις μασκοφόροι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο κτίριο από την πλευρά του ποταμού Σηκουάνα, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης.

Χρησιμοποιώντας ανυψωτικό μηχάνημα και γωνιακό τροχό, οι δράστες παραβίασαν παράθυρο του πρώτου ορόφου και εισήλθαν στη Γκαλερί. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, έσπασαν δύο γυάλινες προθήκες, άρπαξαν τα κοσμήματα και διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι πρόκειται για «καλά οργανωμένη επιχείρηση», που φέρει τα χαρακτηριστικά έμπειρης και επαγγελματικής ομάδας. Οι ληστές φαίνεται ότι είχαν μελετήσει τον χώρο και κινήθηκαν με «ακρίβεια και ταχύτητα».

Από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Ρασιντά Ντατί επεσήμανε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 ότι «είδαμε κάποιο υλικό» από κάμερες ασφαλείας. «Δεν στοχοθετούν ανθρώπους, εισέρχονται με ηρεμία σε τέσσερα λεπτά, σπάνε προθήκες, παίρνουν τη λεία τους και φεύγουν. Καμία βία, με πολύ επαγγελματικό τρόπο», εξήγησε.

Τι εκλάπη – Στο επίκεντρο το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, οι δράστες αφαίρεσαν εννέα από τα 23 κοσμήματα της αυτοκρατορικής συλλογής του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας Ευγενίας.



Ανάμεσα στα κλοπιμαία βρίσκονται ένα κολιέ, σκουλαρίκια, μια καρφίτσα και δύο στέμματα, εκ των οποίων το ένα –το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας– βρέθηκε σπασμένο, λίγα μέτρα μακριά από το μουσείο.

The crown of Empress Eugénie (1826–1920), stolen earlier today, has been found broken outside the Louvre Museum. pic.twitter.com/UpZngTi9Ed — Masterpieces of France (@FrenchArt_) October 19, 2025

Σύμφωνα με τον Νουνιέζ, οι δράστες επικεντρώθηκαν σε «δύο προθήκες».

Les voleurs ont dérobé neuf pièces appartenant à la collection de Napoléon et de l’impératrice, dont un collier, une broche et un diadème. Ces objets étaient présentés dans les « vitrines de Napoléon ». Selon une source du musée, la pièce maîtresse de la collection — le célèbre… pic.twitter.com/Vrq0q96nDu — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) October 19, 2025

Πηγή του Λούβρου ανέφερε ότι το διάσημο διαμάντι «Régent», βάρους άνω των 140 καρατιών, δεν περιλαμβάνεται στα κλεμμένα αντικείμενα. Το «Régent», γνωστό και ως «καταραμένο διαμάντι», θεωρείται ένα από τα πιο αγνά και πολύτιμα του κόσμου.

🚨ALERTE INFO Ce dimanche matin, une équipe de quatre braqueurs a pénétré le musée du Louvre avec un monte-charge. À la tronçonneuse, ils ont forcé une fenêtre et vidé deux vitrines avec des Bijoux Napoléon et Bijoux des souverains. En quelques minutes, ils ont disparu sur… pic.twitter.com/Pt2poEFCwb — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) October 19, 2025

Το μουσείο έκλεισε για λόγους ασφαλείας

Η υπουργός Πολιτισμού Ντατί επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι το μουσείο εκκενώθηκε αμέσως μετά το περιστατικό. «Βρίσκομαι στο σημείο, μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «το οργανωμένο έγκλημα στοχοποιεί πλέον τα μουσεία και τα έργα τέχνης».

Το Λούβρο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό για το κοινό, προκειμένου να διατηρηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία και να διευκολυνθεί η έρευνα των αρχών.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Η «Γκαλερί του Απόλλωνα» και οι θησαυροί του Γαλλικού Στέμματος

Η «Γκαλερί του Απόλλωνα», μία από τις πιο εμβληματικές αίθουσες του Λούβρου, κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ΄ και στεγάζει τη συλλογή κοσμημάτων του Γαλλικού Στέμματος.

Μεταξύ των πολύτιμων εκθεμάτων βρίσκονται τα θρυλικά διαμάντια «Le Régent», «Le Sancy» και «L’ Hortensia», καθώς και κοσμήματα που φορέθηκαν από αυτοκράτειρες της Γαλλίας.

Η αίθουσα ανακαινίστηκε πλήρως μεταξύ 2017 και 2020 και θεωρείται «ναός αφιερωμένος στο φως και τη βασιλική μεγαλοπρέπεια», όπως αναφέρει το μουσείο στην ιστοσελίδα του.

Έρευνα για «οργανωμένη ληστεία»

Η Εισαγγελία του Παρισιού έχει ανοίξει δικογραφία για «οργανωμένη ληστεία», αναθέτοντας την υπόθεση στη Μονάδα Καταστολής του Εγκλήματος (BRB). Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και υλικό που εγκατέλειψαν οι δράστες κατά τη διαφυγή τους.

«Όλα τα μέσα έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την ανάκτηση των κλοπιμαίων», ανέφερε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνοντας ότι η πραγματική αξία των κοσμημάτων «είναι ανυπολόγιστη, καθώς αποτελούν κομμάτι της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς».

«Είναι ένα σοκ», δηλώνουν οι αρχές του Παρισιού

Ο δήμαρχος του κέντρου του Παρισιού, Ariel Weil, δήλωσε σοκαρισμένος από τη ληστεία, σημειώνοντας ότι το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των μουσείων.

«Μέχρι τώρα τέτοιες ιστορίες τις βλέπαμε μόνο στον κινηματογράφο. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε κάποιος να διαρρήξει το Λούβρο τόσο εύκολα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νουνιέζ, πρώην αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα υπουργός Εσωτερικών, εξέφρασε «ισχυρή αισιοδοξία» ότι οι δράστες, οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ, θα συλληφθούν «πολύ σύντομα». Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «έμπειρους» κακοποιούς που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί». Ένα σκούτερ εντοπίστηκε μετά τη φυγή τους.

Τα κενά ασφαλείας και οι ληστείες σε άλλα μουσεία

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενα κενά στο σύστημα ασφαλείας, ο υπουργός Εσωτερικών απέφυγε να σχολιάσει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια των μουσείων είναι ευάλωτη.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πως υπάρχει σημαντική ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι ένα πρόσφατο «σχέδιο ασφαλείας», που δρομολογήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, περιλαμβάνει και το Λούβρο.

Οι δηλώσεις του γίνονται έπειτα από μια σειρά πρόσφατων διαρρήξεων σε μουσεία της Γαλλίας και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, τον περασμένο Ιούνιο, στο Λούβρο, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την υποστελέχωση και την εγκατάλειψη των υποδομών του μουσείου, που το καθιστούσαν δυσλειτουργικό για προσωπικό και επισκέπτες.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου κλάπηκαν δείγματα φυσικού χρυσού από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, το οποίο χαρακτήρισε την απώλεια «ανεκτίμητη» για την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά. Η κλοπή αφορούσε αρκετά δείγματα φυσικού χρυσού (χρυσού στη φυσική του μορφή), είχε εξηγήσει το μουσείο, με την αξία τους να εκτιμάται περίπου στις 600.000 ευρώ.

Τον ίδιο μήνα, μουσείο στη Λιμόζ, την πόλη της κεντρικής Γαλλίας, που είναι γνωστή για την πορσελάνης της, έγινε στόχος διάρρηξης, με λεία εκτιμώμενης αξίας 6,5 εκατ. ευρώ.

Το Λούβρο και οι ληστείες του παρελθόντος

Το Μουσείο του Λούβρου, που φιλοξενεί πάνω από 33.000 έργα τέχνης και υποδέχεται περίπου 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, έχει υπάρξει και στο παρελθόν στόχος ληστειών.