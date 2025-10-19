Σαρωτική νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών κατήγαγε ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, Τουφάν Ερχιουμάν, με τον απερχόμενο τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να υφίσταται βαριά ήττα.

Όπως ανακοίνωσε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο του ψευδοκράτους, ο Ερχιουμάν εξασφάλισε το 62,76% των ψήφων, έναντι 35,81 του Τατάρ.

Congratulations to Tufan Erhürman on his election as President of the Turkish Republic of Northern Cyprus. We extend our gratitude to Ersin Tatar for his leadership and dedication over the past five years. We hope this election marks a new chapter of progress, unity, and… pic.twitter.com/3m6QTajynt — Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) October 19, 2025

Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις σημερινές «εκλογές» ανήλθε στο 64,87%.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, υποστηρικτές του Έρχιουρμαν άρχισαν να πανηγυρίζουν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), ενώ στις 21:30 είναι προγραμματισμένη η νικητήρια ομιλία του και συγκέντρωση οπαδών του στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Οι πρώτες δηλώσεις Ερχιουμάν μετά τη νίκη – Τι είπε για Ερντογάν

Σύμφωνα με το κυπριακό Philenews, στην πρώτη του δήλωση, ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην «εκλογική» διαδικασία, ανεξαρτήτως της «ψήφου» τους.

«Ο λαός μας πρέπει να γνωρίζει το εξής: Αυτή η εκλογή δεν έχει ηττημένο. Ως τουρκοκυπριακός λαός, κερδίσαμε όλοι μαζί», δήλωσε. «Είπαμε ότι θα πορευτούμε μαζί, θα κερδίσουμε μαζί και θα κυβερνήσουμε μαζί. Τηρήσαμε τις δύο πρώτες υποσχέσεις μας. Θα τηρήσουμε και την τρίτη υπόσχεσή μας όλοι μαζί», πρόσθεσε.

Ο κ. Έρχιουρμαν ευχαρίστησε τα στελέχη του ΡΤΚ, τους εταίρους του από το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), τους ανεξάρτητους «βουλευτές» που τον στήριξαν, καθώς και προσωπικά τον Σερντάρ Ντενκτάς. Σημείωσε, μάλιστα, πως έλαβε «ψήφους» και από υποστηρικτές άλλων κομμάτων, ερμηνεύοντας το αποτέλεσμα ως εντολή για ευρύτερη συναίνεση.

Δεσμευόμενος για αμεροληψία, ανακοίνωσε συμβολικά την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματός του. «Από αυτή τη στιγμή, δεν είμαι πλέον ο Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Δίνω τον λόγο μου ότι θα είμαι ο πρόεδρος όλων των πολιτών μου με απόλυτη αμεροληψία», ανέφερε.

Κλείνοντας, κάλεσε όλους τους Τουρκοκύπριους σε μια κοινή γιορτή «για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την αδελφοσύνη μας». Αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, διαβεβαίωσε πως θα ασκήσει τα καθήκοντά του, ιδίως στην εξωτερική πολιτική, σε στενή διαβούλευση με την Άγκυρα.

Επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων «από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά»

Την προσδοκία του για μια συνάντηση το συντομότερο δυνατόν με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Ερχιουμάν, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συγχαρητήριο μήνυμά του, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον κ. Έρχιουμαν, σεβόμενος, όπως ανέφερε, την ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων. «Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχιουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας, στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σταθερή πολιτική του βούληση για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή «από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά». Πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Αναφερόμενος στις προσεχείς εξελίξεις, χαρακτήρισε την επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση, που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας, ως «μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να βασίζεται η λύση του Κυπριακού, το οποίο, όπως είπε, ορίζεται από «τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

«Οι Τουρκοκύπριοι γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών»

Η πρόεδρος της βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου Αννίτα Δημητρίου με ανάρτησή της στο Χ αναφέρει πως «οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουμάν για την επικράτηση του. Ευχόμαστε η ανάδειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού, στο συμφωνημένο πλαίσιο».