Πώς ο μικρός Μιχάλης Θεοδωράκης, έγινε ο Μέγας Μίκης όλων των Ελλήνων; Πώς το άσβεστο πάθος του για τη μουσική τον έκανε διεθνή; Πώς ένα παιδί προσφύγων, ξεκινώντας από μια αυλή στη Χίο, κατέκτησε τον κόσμο;

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, το Θέατρο Ακροπόλ παρουσιάζει στην Παιδική Σκηνή του μια πρωτότυπη παράσταση για μικρούς και μεγάλους, εμπνευσμένη από το βιβλίο της Μάρως Θεοδωράκη «Βάρκα στο γιαλό», που αφορά στα παιδικά χρόνια του εμβληματικού συνθέτη.

Ακολουθώντας τη ζωή του Μίκη, από τα σχολικά του χρόνια μέχρι και την εφηβεία, ο θεατής παρακολουθεί παράλληλα την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.

Μελοποιημένη ποίηση, ιστορία, διαδραστικά στοιχεία και πτυχές της ζωής του Μίκη που δε γνωρίζαμε, περνούν από τη σκηνή, αφήνοντας σαφές το μήνυμα πως «ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, μπορούμε και να το πραγματοποιήσουμε».

Μετά την πρεμιέρα της παράστασης, το «Βήμα» μίλησε με τη συγγραφέα και ανιψιά του Μίκη, Μάρω Θεοδωράκη, για το βιβλίο, την παράσταση και τα σχέδιά της.

Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους, μέσα από την οποία μαθαίνουμε για τα παιδικά χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και για τη νεότερη ιστορία της χώρας μας.

Το παιδικό μου βιβλίο «Βάρκα στο γιαλό» εκδόθηκε το 2019 από τις εκδόσεις Μίνωας, όταν ο θείος ο Μίκης ήταν ακόμα μαζί μας. Είναι μια διαδρομή, με αφηγητή σε πρώτο πρόσωπο τον ίδιο τον μικρό Μιχαλάκη, για τα παιδικά χρόνια του σπουδαίου αυτού ανθρώπου. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, γίνεται αυτή η πρώτη συνεργασία με την σκηνοθέτη Ειρήνη Ιακώβου και το Θέατρο Ακροπόλ. Η διασκευή της Ειρήνης Ιακώβου έχει στοιχεία μυθοπλασίας, έτσι ώστε η παράσταση να αποκτά ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και βάθος. Είναι πραγματικά μια μοναδική παράσταση, που ανιχνεύει πολλά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας, αγγίζοντας σπουδαίες αξίες μέσα από την παιδικότητα του μικρού Μίκη.

Η υπέροχη ιστορία που έγραψες «Βάρκα στο γιαλό» περιγράφει μια περίοδο της ζωής του θείου σου, του Μίκη, που είναι σχεδόν άγνωστη. Πόσο «πιστή» είσαι στα γεγονότα και πόσα από αυτά που διαδραματίζονται στη σκηνή, είναι μυθοπλασία;

Ο θείος Μίκης είχε τη μουσική μέσα του κι ο πατέρας μου ο Γιάννης την ποίηση. Μεγάλωσαν σε μια οικογένεια με πολλά βιβλία, με τους αρχαίους φιλόσοφους και συγγραφείς, αλλά και με πολύ τραγούδι. Αττίκ, Σουγιούλ, παραδοσιακά σμυρνέικα, ριζίτικα τραγούδια, ταγκό και βαλς. Η ποίηση, η μουσική και οι πανανθρώπινες αξίες ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Όμως κομμάτια της ζωής τους ήταν και οι συχνές μεταθέσεις του πατέρα τους, ο οποίος εργαζόταν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κάθε μετάθεση αφορούσε φυσικά όλη την οικογένεια, αφού σχεδόν κάθε δυο χρόνια, άλλαζαν τόπο κατοικίας. Μετακομίσεις ενός ολόκληρου νοικοκυριού! Όλες αυτές οι εικόνες καθόρισαν τα παιδικά και εφηβικά χρόνια των δυο αδερφών. Άλλοτε οι μεταθέσεις σε άλλη πόλη, τους έδιναν χαρά κι άλλοτε λύπη, αφού δεν μπορούσαν εύκολα να αποχωριστούν τους φίλους και τις συνήθειες τους. Τα δυο αδέρφια ήταν οι ο μικροί ταξιδευτές μια δεμένης οικογένειας.

Στην παράσταση, εκτός από τον Γιώργο Γιαννόπουλο και τη Νέλλη Γκίνη, παίζουν νέα παιδιά με εκπληκτικό ταλέντο.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος και η Νέλλη Γκίνη, με την πολυετή εμπειρία τους και το ανεξίτηλο στίγμα τους, ερμηνεύουν τους ρόλους των δυο γονιών. Του πατέρα Γιώργου και της μητέρας Ασπασίας. Μας χαρίζουν όμορφες και δυνατές στιγμές, μέσα από τον χαρακτήρα που υποδύονται, αφού κι αυτοί οι χαρακτήρες συνδέονται με ιστορικές στιγμές της Ελλάδας, του κάθε τόπου, του παιδιού τους!

Οι νέοι ηθοποιοί της παράστασης καταθέτουν την ψυχή τους και με το ταλέντο τους κερδίζουν μικρούς και μεγάλους θεατές. Ερμηνεύουν, τραγουδούν, χορεύουν, χαίρονται και μιλούν μέσα στην καρδιά μας. Ο Πάρης Γιάρος, ο μικρός Μίκης της ιστορίας μας, συγκινεί με την ορμή του. Νέος ηθοποιός, πολλά υποσχόμενος, αγκαλιάζει με σεβασμό και αγάπη κάθε εικόνα της παιδικότητας του συνθέτη. Και βέβαια να μην παραλείψω την εξαιρετική Νεφέλη Σιούφα, που δίνει πνοή με τις χορογραφίες της σε κάθε εικόνα.

Έχω την αίσθηση πως εκείνο που μένει σε κάθε θεατή, είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις τόσο γλαφυρά στο βιβλίο: πώς κάθε όνειρο μπορεί να πραγματοποιηθεί, αρκεί να το θέλουμε πολύ. Άσχετα από τις συνθήκες και τις συγκυρίες.

Η ζωή του Μίκη Θεοδωράκη είναι συνδεδεμένη με την επιμονή, την σκληρή δουλειά, το όραμα, τον αγώνα. Ο μικρός, μάχιμος Μίκης, με το πείσμα και το πάθος του, κατάφερε να γίνει ο μουσικός που τόσο πολύ ήθελε. Όπως και το βιβλίο «Βάρκα στο γιαλό», έτσι και η παράσταση αναφέρονται στις προσκλήσεις της ζωής και στο πώς τις διαχειριζόμαστε. Στο να μπορεί ένα παιδί να αναπτύξει ανθεκτικότητα και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του. Στο να πιστεύει στις ικανότητές του για να υλοποιήσει το όνειρο. Ξεπερνώντας τους φόβους και γεμίζοντας με αισιοδοξία. Όταν υπάρχει βέβαια και το ιδανικό οικογενειακό πλαίσιο, τότε το όραμα δυναμώνει.

Είσαι πολυγραφότατη. Εκτός από την παράσταση που βασίζεται στο βιβλίο σου «Βάρκα στο γιαλό», πριν από λίγες ημέρες πήρες στα χέρια σου και τα δύο νέα σου «παιδιά».

Τα δυο νέα μου βιβλία από τις εκδόσεις Πεδίο δυναμώνουν ακόμα περισσότερο τη συγγραφική μου δράση. 65 εκδόσεις , 65 τίτλοι, χιλιάδες βήματα στην αυτοεξέλιξη!

Το νέο μου εικονογραφημένο βιβλίο «Μια θέση για μένα και για σένα» έρχεται να μιλήσει στα παιδιά της καρδιάς. Ένα τρυφερό αφήγημα, με την ηρωίδα μας να ανακαλύπτει το καταφύγιο της οικογένειας, αλλά και τη δύναμη της αγάπης. Χωρίς βαρύγδουπες λέξεις, αλλά με άξονα την κατανόηση των συναισθημάτων των παιδιών, αλλά και των θετών γονιών.

Το «Άσε με να δέσω τα κορδόνια μου» αφορά τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όσους αγαπούν τα παιδιά. Δεν έρχεται να διδάξει τον γονιό, αλλά να τον υποψιάσει, να τον ευαισθητοποιήσει, να τον κάνει να ακούσει! Αναφέρεται στην αυτενέργεια των παιδιών, στη κοινωνική ευημερία τους, αλλά και στον πολύπλοκο ρόλο του γονιού. 10 μικρές ιστορίες που καθρεφτίζουν τη σύνδεση γονιού-παιδιού και τη γοητευτική πρόκληση της ανατροφής.

