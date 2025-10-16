Στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, η καθημερινότητα δοκιμάζει τις αντοχές των κατοίκων. Η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα, η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και υποδομές, καθώς και οι ελάχιστες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον το οποίο απαιτεί επιμονή, υπομονή και προσαρμοστικότητα.

Σε τόπους μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι άνθρωποι μαθαίνουν να στηρίζονται ο ένας στον άλλον, να δημιουργούν δίκτυα αλληλεγγύης και να βρίσκουν λύσεις μέσα από τη συλλογικότητα και την κοινή προσπάθεια. Ωστόσο, πίσω από αυτή την ανθεκτικότητα, κρύβεται μία σιωπηλή αγωνία: Η διατήρηση της ζωής και της συνέχειας αυτών των κοινοτήτων, με την «πληγή» του δημογραφικού να παραμένει βαθιά, ειδικότερα στα ακριτικά νησιά και τα ορεινά χωριά της χώρας.

Εκεί όπου η γέννηση ενός παιδιού δεν είναι απλώς ένα χαρμόσυνο γεγονός, αλλά μία πράξη ελπίδας, ένα σημάδι πως η ζωή συνεχίζεται, εκεί «συμμαχούν» η Eurolife FFH, μέλος της οικογένειας Fairfax Financial Holdings Ltd., με τη HOPEgenesis, διαμορφώνοντας ένα πλάνο δράσεων ενάντια στην υπογεννητικότητα, ένα πλάνο που επιστρέφει αξία στις τοπικές κοινωνίες και ξαναδίνει ζωή σε ακριτικές περιοχές.

Ένα ελπιδοφόρο πλάνο που «αγκαλιάζει» τις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας

Η Eurolife FFH έχει «υιοθετήσει» 12 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, την Πάτμο, τα Άγραφα, το Καστελόριζο, την Ανάφη, το Άνω Κουφονήσι, τη Νίσυρο, τη Χάλκη, την Κάσο, την Τήλο, τους Λειψούς, τη Σίκινο και τις Οινούσσες, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και ιατρική φροντίδα σε γυναίκες που επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσβαση σε τακτικούς προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους, παρακολούθηση εγκυμοσύνης, ψυχολογική υποστήριξη, μεταφορά σε κέντρα υγείας και μαιευτήρια, καλύπτοντας όλο το φάσμα της υγειονομικής φροντίδας για τη μητέρα και το παιδί, από την κύηση μέχρι τον τοκετό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Eurolife FFH έχει αναλάβει να δημιουργήσει και από έναν παιδικό σταθμό στις 12 περιοχές, τον πρώτο σε κάθε σημείο, ενώ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Κάσο, την 6η δομή προσχολικής εκπαίδευσης, που περιλαμβάνονται στο πλάνο. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Eurolife FFH και της HOPEgenesis, ο Δήμαρχος της Κάσου, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ωφελούμενες οικογένειες του προγράμματος, αλλά και πλήθος κατοίκων του νησιού.

Ο νέος παιδικός σταθμός αποτελεί ένα εγχείρημα που ενισχύει την τοπική κοινωνία της Κάσου, παρέχοντας έμπρακτη και ουσιαστική βοήθεια στις οικογένειες που επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους. Μάλιστα, όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, «Ο παιδικός σταθμός θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις οικογένειες του νησιού. Θα στηρίξει τους νέους γονείς, θα δημιουργήσει ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον φροντίδας και αγωγής».

Η παράδοση του παιδικού σταθμού στην Κάσου σηματοδοτεί όχι μόνο την παρέμβαση σε επίπεδο υποδομών, αλλά και τη δέσμευση της Eurolife FFH να στηρίξει τις οικογένειες των ακριτικών περιοχών. Όπως ανάφερε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, «Για εμάς στην Eurolife FFH, αξία έχει να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε τη σιγουριά που χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, αλλά και τη δυνατότητα να ονειρεύονται. Αυτός ο τόπος θα γεμίσει παιδικές φωνές, και αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα για το μέλλον».

Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis, Στέφανος Χανδακάς, τόνισε πως, «Η πολυετής συνεργασία μας με την Eurolife FFH αποδεικνύει πως το κοινό όραμα να στηρίξουμε έμπρακτα τις οικογένειες των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών, δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τα νέα ζευγάρια να αισθάνονται ασφάλεια και προοπτική στον τόπο τους. Η Κάσος αποκτά έναν χώρο δημιουργίας και αγάπης για τα παιδιά της και εμείς συνεχίζουμε με τον ίδιο στόχο για κάθε απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας μας».

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως από το 2019 που ξεκίνησε η σύμπραξη της Eurolife FFH με τη HOPEgenesis, έχουν γεννηθεί 246 παιδιά, αναμένονται 28 και έχουν ωφεληθεί συνολικά 270 οικογένειες. Και η επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος επιβεβαιώνει πως η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μπορεί πράγματι να προσφέρει ασφάλεια και προοπτικές στις οικογένειες των ακριτικών περιοχών. Διότι, όπως χαρακτηριστικά τόνισε και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, «μέσα από τέτοιες συνέργειες, αλλά και τις στοχευμένες πολιτικές μας, ενισχύουμε την εγκατάσταση και την παραμονή οικογενειών στις ακριτικές περιοχές μας. Γιατί η Ελλάδα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας είναι αυτή που είναι παρούσα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».