Την ερχόμενη εβδομάδα πιθανότατα αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία των περίφημων μη κρατικών μη κερδοσκοπικών ΑΕΙ, καθώς σήμερα εγκρίθηκαν οι εκθέσεις πιστοποίησης 16 από τα 28 προγράμματα σπουδών των τεσσάρων νέων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) που πήραν άδεια λειτουργίας το καλοκαίρι από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Απομένουν 12 προγράμματα σπουδών για να πιστοποιηθούν από την Εθνική Αρχή, ανάμεσα στα οποία όμως και εκείνα των Νομικών σπουδών, γύρω από τα οποία έγινε πολύ συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες καθώς κυκλοφόρησε ευρέως η πληροφορία ότι δεν θα δοθεί πιστοποίηση στο πρόγραμμα σπουδών τους. Η διοίκηση της ΕΘΑΑΕ διέψευσε την είδηση ανακοινώνοντας προχθές ότι δεν έχει λάβει καμία τέτοια αρνητική εισήγηση, ωστόσο δεν έχει διαψευστεί το αν υπάρχει πράγματι η εισήγηση κατά των δύο προγραμμάτων σπουδών που διαφημίζεται ότι θα λειτουργήσουν απο φέτος αλλά δεν έχει ακόμη κατατεθεί.

Με τις… μη κρατικές Νομικές σπουδές έτσι να παραμένουν προς το παρόν ένα μυστήριο, το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης συνεδρίασε σήμερα προκειμένου να επικυρώσει τις εισηγήσεις για την έναρξη λειτουργίας των 16 τμημάτων των μη κρατικών ΑΕΙ.

Οι πιστοποιήσεις αυτές συνεχίζονται απο τον Αύγουστο και μετά με εντατικούς ρυθμούς ώστε να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.

Οι αποφάσεις της ΕΘΑΑΕ για τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών των νέων ΝΠΠΕ αναμένονται τις επόμενες ημέρες