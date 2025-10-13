Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με ανακοίνωση της διαψεύδει τις πληροφορίες ότι κανένα από τα προγράμματα από τις τρεις νομικές σχολές των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν πήρε πιστοποίηση.

«Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ενημερώνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για κανένα ΠΠΣ, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΠΣ Νομικής», αναφέρει η ανακοίνωση. Και συνεχίζει:

«Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Υποβολή πρότασης πιστοποίησης από το ΝΠΠΕ στην ΕΘΑΑΕ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρότυπο πιστοποίησης Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων του φακέλου κάθε πρότασης από τις υπηρεσίες της ΕΘΑΑΕ Επιθεώρηση από ανεξάρτητη Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ), η οποία εξετάζει το Πρόγραμμα Σπουδών βάσει του προτύπου ποιότητας της ΕΘΑΑΕ. 3. 1 Περιλαμβάνει και επιτόπια επίσκεψη της ΕΕΑΠ για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με εκπροσώπους του ιδρύματος και των εμπλεκόμενων μελών Σύνταξη Έκθεσης Πιστοποίησης από την ΕΕΑΠ και υποβολή στην ΕΘΑΑΕ Απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, που χορηγεί ή όχι την πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα 1-3 για όλα τα υπό εξέταση ΠΠΣ (σύνολο 28).

Η διαδικασία για τα περισσότερα ΠΠΣ βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης ή της υποβολής των Εκθέσεων Πιστοποίησης από τις ΕΕΑΠ και για αρκετά ΠΠΣ στη φάση της εξέτασης των Εκθέσεων Πιστοποίησης από το αρμόδιο όργανο ΣΑΠ της ΕΘΑΑΕ.

Επισημαίνεται ότι η ΕΘΑΑΕ δεν έχει λάβει ακόμη καμία Έκθεση Πιστοποίησης ΠΠΣ Νομικής από τις αντίστοιχες ΕΕΑΠ.

Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων σταδίων, η Αρχή θα προχωρήσει στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πιστοποίησης μέσω της ιστοσελίδας της στην ειδική ενότητα με τις Εκθέσεις Πιστοποίησης ΠΣ των ΑΕΙ και ΝΠΠΕ», καταλήγει η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης .