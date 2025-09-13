Το κουδούνι της νέας χρονιάς χτύπησε και εκτός απ’ τους μαθητές και τις μαθήτριες και η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, ετοιμάζεται για το νέο σχολικό και ακαδημαϊκό έτος. Εκπαιδευτικός και η ίδια, η βουλευτής Ανατολικής Αττικής, έχει ν’ αντιμετωπίσει μια σειρά από νέες και παλιές προκλήσεις που αφορούν στο μεγάλο και διαχρονικό θέμα της παιδείας: Φοιτητικές εστίες, ιιδιωτικά πανεπιστήμια, Εθνικό Απολυτήριο, νέες τεχνολογίες… Για όλα αυτά μιλά στο ΒΗΜΑ Talks.

Τι θυμάστε απ’ την πρώτη μέρα στο σχολείο;

Νομίζω ότι έχω λιγότερες, τελικά, αναμνήσεις από όσες θα περίμενα. Πήγα σε δημόσια της περιοχής, Γκύζη και Αμπελόκηποι -εκεί μεγάλωσα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, γιατί ήμουν πολύ προσκολλημένη στη μητέρα μου, και μου ήταν πιο δύσκολο. Μετά ήμουν δυναμική, πάντα με τ’ αγόρια -ήμουν και ψηλή, είχα και κοντά μαλλιά, έπαιζα ποδόσφαιρο, χάντμπολ. Στα πρώτα-πρώτα χρόνια δεν μ’ άρεσε που άρχιζε το σχολείο. Γενικά όμως το αγαπούσα. Θυμάμαι στο λύκειο, το κτίριο δεν ήταν ελκυστικό, ήταν ένα παλιό αναμορφωτήριο, και μου ’χει μείνει μέσα μου απωθημένο: Να μπορούμε να φτιάξουμε όσο γίνεται περισσότερο εΦλκυστικά τα σχολεία.

Καλή μαθήτρια ήμουν στο δημοτικό, μέτρια στο γυμνάσιο. Στο λύκειο έκανα σοβαρή προσπάθεια, αλλά ποτέ υπέρμετρη, με λίγα φροντιστήρια, κυρίως στην Γ΄ Λυκείου. Δεν πέτυχα στη Νομική που ήθελα, αλλά δεν ξανάδωσα, ακολούθησα την Αγγλική Φιλολογία. Έγινα εκπαιδευτικός.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Έχετε διδάξει 12 χρόνια. Σκεφτήκατε ποτέ ότι μια μέρα θα ήσασταν υπουργός Παιδείας;

Ποτέ. Για να πω την αλήθεια ούτε επτά ή δέκα χρόνια πριν, όταν μου προτάθηκε να πάω στη Νέα Δημοκρατία, ως αποσπασμένη υπάλληλος και να βοηθήσω στη συγγραφή του κυβερνητικού προγράμματος, είχε περάσει απ’ το μυαλό μου. Στη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ ήμουν ως τα 22. Μετά τα άφησα γιατί άρχισα να δουλεύω -δεν είχα τη δυνατότητα να μην δουλέψω -ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, εσπερινά, σχολεία…

«Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν εκτιμά τόσο πολύ τον δάσκαλο».

Το 2016 που είχε αναλάβει ο Κωστής Χατζηδάκης γραμματέας προγράμματος μου ζήτησε να βοηθήσω. Τότε θα έβαζαν αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου τον Κυρανάκη και πρότειναν και σε μένα. Έτσι ξεκίνησε. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τότε ότι εγώ θα γινόμουν, χρόνια μετά, υπουργός Παιδείας -ούτε στο πιο τρελό μου όνειρο. Δεν ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία μου για την πολιτική. Προέκυψε με πάρα πολλή προσπάθεια.

Η οικογένειά μου δεν είχε καμία σχέση. Ο μπαμπάς μου ήταν θεολόγος και διευθυντής Λυκείου, η μητέρα εισπράκτορας ασφαλιστικής εταιρείας -και μάλιστα έπιασε δουλειά μεγάλη, για να μας μεγαλώσει.

Νιώθετε περήφανη με τον εαυτό σας; Λέτε «τα κατάφερα»;

Έχω ένα σημαντικό ελάττωμα. Συνέχεια μαστιγώνω τον εαυτό μου. Εκεί που πρέπει να γυρίσω πίσω και να πω ότι «εσύ που δεν είχες ούτε τις προδιαγραφές ούτε τίποτα σχετικό, τα κατάφερες κι έγινες βουλευτής απ’ την πρώτη φορά που έβαλες υποψηφιότητα, με αρκετή προσπάθεια ενώ έτρεχες κι ένα υπουργείο ως υφυπουργός», αδυνατώ. Είναι τόσο πιεστική, ασφυκτική η καθημερινότητα, που πάντα βρίσκω το λάθος μου. Μου είναι δύσκολο να βρω το καλό.

Προσπαθώ να βάλω σε μια σειρά διοικητικά θέματα, να βελτιώσω κάποια ζητήματα στην εκπαίδευση, παίρνοντας παράδειγμα από πράγματα που έβλεπα σε άλλες χώρες, σε ιδιωτικά σχολεία, και να τα μεταφέρω και στα δημόσια. Χαίρομαι όταν αυτό πετυχαίνει. Χαίρομαι που έβαλα τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο όπως χαίρομαι που τότε υπέγραψα να μπουν οι πρώτοι ψυχολόγοι-κοινωνικοί λειτουργοί στα γενικά σχολεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους είχε βάλει πρώτος στα ΕΠΑΛ -εγώ το συνέχισα στα Γενικά. Αλλά μου είναι πολύ δύσκολο να πω «τα κατάφερα».

Το μείζον πρόβλημα της παιδείας ποιο είναι;

Η απαξίωση του σχολείου, ακόμα κι εκεί που αξίζει το σχολείο, όπως είναι οι εξαιρετικοί δάσκαλοι που, παρά τις δυσκολίες, βάζουν τα δυνατά τους. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχουν δάσκαλοι που είναι μόνοι τους -όπως τώρα, μια δασκάλα στην Ψέριμο που άνοιξε το σχολείο, και δεν έχει έναν δεύτερο άνθρωπο να μιλήσει. Εκεί πιθανότατα, η δουλειά που θα γίνει στο παιδί, να εντυπωθεί για πάντα.

Με τα χρόνια, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν εκτιμά τόσο πολύ τον δάσκαλο. Δημιουργούνται σχέσεις που αγγίζουν την αντιπαλότητα, τη μη κατανόηση, σαν μια διάθεση καταγγελίας ως προς το σχολείο. Βέβαια υπάρχουν κι οι εκπαιδευτικοί που δεν τιμούν τον ρόλο τους ή που θα τους θέλαμε πιο δραστήριους.

«Ως το 2028 πάντως τα παιδιά θα δίνουν κανονικά Πανελλαδικές».

Έχω πλήρη συναίσθηση ότι αυτό δεν θα γίνει επί της θητείας μου, αλλά θέλω, αν μπορώ, να κάνω μια μικρή, έστω, νίκη, ώστε ν’ αλλάξει σιγά-σιγά η νοοτροπία: Οτι το σχολείο μετράει, ότι έχει νόημα να παρακολουθήσεις, έχει νόημα να εμπιστευτείς τον δάσκαλό σου, να δώσεις σημασία και στο Λύκειο.

Το ίδιο όμως σύστημα δεν αμφισβητεί το σχολείο, αφήνοντας στο φροντιστήριο να κάνει τη δουλειά;

Είναι αλήθεια ότι το Λύκειο, και δη απ’ την Β’ Λυκείου και μετά, γίνεται ένας προθάλαμος μόνο των Πανελλαδικών. Έχει απαξιωθεί εντελώς η παρακολούθηση των υπολοίπων μαθημάτων. Τα παιδιά προετοιμάζονται, ενισχύονται εξωτερικά και, πλην εξαιρέσεων, δεν εμπιστεύονται αποκλειστικά, την προσπάθεια του σχολείου. Κι όλο αυτό αλληλλοτροφοδοτείται. Ενώ, επαναλαμβάνω, είναι και θέμα νοοτροπίας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παιδιά, χωρίς επιλογή φροντιστηρίου ή ενίσχυσης, μόνο με τη βοήθεια του σχολείου, τα ’χουν καταφέρει πολύ καλά.

Με την επιμόρφωση, με νέα προγράμματα σπουδών που έχουν ήδη μπει στο σχολείο, με τα βιβλία που θ’ αλλάξουν, μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Ήδη η ψηφιακή μορφή του πολλαπλού βιβλίου θα είναι διαθέσιμη για τσεκάρισμα απ’ τους εκπαιδευτικούς, τέλος Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου, για να μπορούμε να τ’ αλλάξουμε το 2027 στην έντυπη μορφή. Μπορούμε να κάνουμε μικρές-μικρές ενισχυτικές κινήσεις, να ενισχύσουμε την τράπεζα θεμάτων, να απεξαρτηθούμε, δηλαδή, απ’ το «ξέρω 5 γραμμές, τις αποτυπώνω, τελειώσαμε». Ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά να σκέφτονται σύνθετα, συνθετικά.

Και βέβαια όλη αυτή η κουβέντα που ξεκίνησε για το Εθνικό Απολυτήριο: Χαίρομαι γιατί βλέπω και μια ευρύτερη κομματική συνάντηση που μπορεί να ’χει αξία.

Σε τι συνίσταται το Εθνικό Απολυτήριο;

Το Εθνικό Απολυτήριο έχει διαφορετικές απεικονίσεις ανάλογα με το ποια παραδείγματα χωρών παίρνεις. Υπάρχουν παραδείγματα χωρών που προσμετρούν τα ποσοστά κάθε χρονιάς και τα παιδιά δίνουν εσωτερικές εξετάσεις. Και μ’ αυτό το βαθμό το προφίλ μαθητή δεν είναι το μονοσήμαντο μιας τρίωρης εξέτασης, αλλά έρχεται και συλλέγει εμπειρίες. Όπως επίσης και το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, ψηφιακών δεξιοτήτων, που δείχνει συνολικά τι ξέρει κάθε παιδί. Και όλο αυτό κάπου να αντανακλά ώστε όταν θέλεις να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και εκτός Ελλάδος. Απ’ την άλλη υπάρχουν κι εκείνοι που λένε ότι θα μπορούσε, ίσως, και μόνο μ’ αυτό, κάθε Πανεπιστήμιο ουσιαστικά να ορίζει τον τρόπο εισαγωγής.

Κάτι τέτοιο απαιτεί αλλαγές στο σχολείο;

Σίγουρα. Μια πολύ μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που προσεγγίζουμε εμείς τη μάθηση γυρίζοντας την προσοχή απ’ την Γ’ Λυκείου, μοιράζοντάς την απ’ την Α’ Λυκείου και καταλαβαίνοντας ότι κάθε τάξη, κάθε αντικείμενο, κάθε κεφάλαιο, έχει σημασία. Που καταλήγουμε; Νέο βιβλίο, επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, Τράπεζα Θεμάτων, αλλά και να ξανακοιτάξουμε κάθε μάθημα, κάθε τάξη, αυτόφωτα. Όλα αυτά οδηγούν σ’ ένα σύνολο, στο προφίλ του μαθητή. Να μετράει και η εθελοντική του δράση, το κομμάτι της πολιτειότητας δηλαδή τις δράσεις ενεργού πολίτη που εισήγαγε πέρυσι ο Κυριάκος Πιερρακάκης και συνεχίζω κι εγώ πολύ πιο έντονα. ΄Η το εργαστήρι δεξιοτήτων που βάλαμε με τη Νίκη Κεραμέως. Ένα προφίλ παιδιού, με πολλές προσλαμβάνουσες. Άρα νομίζω ότι η κουβέντα του Εθνικού Απολυτηρίου δεν έχει στεγανά, γιατί θα ήταν προσχηματικός ο διάλογος, αν έλεγα ότι έχω ήδη όλες τις απαντήσεις. Ήρθαν τα κόμματα, κατέθεσαν τις απόψεις το καλοκαίρι, κάναμε μια ωραία συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Ο πρωθυπουργός είπε στη ΔΕΘ ότι δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή κατάργηση των Πανελλαδικών γιατί μπορεί να ’χουν 1000 στραβά, αλλά απ’την άλλη είναι αξιόπιστο. Τόσα χρόνια λειτουργεί και δεν το έχει αμφισβητήσει κανείς.

Σίγουρα όμως ήρθε η ώρα να προσφέρουμε και μια αξιόπιστη εναλλακτική. Θωρώ εξαιρετικά δημιουργική τη στιγμή γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο πολυσυλλεκτική την κουβέντα. Κάθε άποψη είναι πλούτος για μας, ακόμα κι η αρνητική. Μας βοηθάει έτσι ώστε να μην είμαστε υπέρμετρα φιλόδοξοι. Απ’ την άλλη, δεν θέλουμε να κάνουμε και μια εξίσωση προς τα κάτω. Χαίρομαι και ελπίζω ότι θα γίνει ένας δημιουργικός διάλογος και θα φτάσουμε σε μία λύση την οποία θα αγκαλιάσουν οι μελλοντικοί μαθητές και μαθήτριες. Αλλά μ’ αρέσει γιατί θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο την Τράπεζα Θεμάτων, να την εμπλουτίσουμε, να αξιοποιήσουμε το νέο πολλαπλό βιβλίο, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ελπίζω όλο αυτό ν’ αποτυπωθεί και να ’χει αντανάκλαση σ’ ένα πιο ανοιχτό, φωτεινό, πρόγραμμα Γ’ Λυκείου. Ως το 2028 πάντως τα παιδιά θα δίνουν κανονικά Πανελλαδικές.

Κεφάλαιο ιδιωτικά πανεπιστήμια…

Νομίζω ότι πάνα ήθελα να ’χουν τα παιδιά επιλογές αξιόπιστες και γι’ αυτό ήταν πολύ σημαντικό ότι υπήρξε και το πράσινο φως απ’ το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι στον νόμο έγινε πραγματικά μια μεγάλη συζήτηση, με έντονη αντιπολίτευση, είναι καλό ότι υπήρξε η ασφαλιστική δικλείδα όχι μόνο της νομοθέτησης και της θετικής ψήφου απ’ τη Βουλή αλλά και το πράσινο φως απ’ το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και το τρίτο και πάρα πολύ καίριο είναι ότι υπάρχει μια Εθνική Αρχή η οποία έκανε πραγματικά αυστηρή αξιολόγηση και νομίζω ότι φάνηκε: απ’ τις αιτήσεις που έγιναν προκρίθηκαν 4 με αυστηρά κριτήρια.

Σας ικανοποιούν αυτά οι επιλογές;

Πρώτα απ’ όλα ικανοποιούν την Εθνική Αρχή. Εγώ δεν έχω την εμπειρογνωμοσύνη να κρίνω ένα Πανεπιστήμιο και μια αίτηση. Ξέρω όμως ότι αυτό που γίνεται, και το λέω από καρδιάς, είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση, όχι μόνο στο οικονομικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι των ακαδημαϊκών προσόντων επειδή ο νόμος ήταν αυστηρός ως προς το ποιος μπορεί να διδάξει, αλλά και στις διοικητικές δομές. Όλα θα κριθούν στην πράξη. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην Ελλάδα σίγουρα έχει ένα σημαντικό ορόσημο και αυτό είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση.

Είναι δύσκολη η διαδικασία να σπάσεις αυτό το κατεστημένο, που σημαίνει μοναδική πρόσβαση στη τριτοβάθμια απ’ το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και να πεις ότι μ’ έναν νόμο που έχει κριθεί απ’ το Συμβούλιο της Επικρατείας και με μια Εθνική Αρχή η οποία βάζει αυστηρό φράγμα και φίλτρο, ερχόμαστε και λέμε «κύριοι, εξετάζεστε»… Άρα εμένα μ’ ενδιαφέρει ότι υπάρχουνε έλεγχοι.

Θα προϋποθέτει Πανελλαδικές;

Ναι. Γιατί πρέπει να ’χεις ισότιμο τρόπο εισαγωγής. Άρα πρέπει να ’χεις δώσει οπωσδήποτε πανελλαδικές, να ’χεις πιάσει την ελάχιστη βάση ή να ’χεις δώσει το IB.

Άρα επένδυση στην υποδομή, υψηλότερη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και βέβαια το πρόγραμμα σπουδών, που κρίνεται απ’ την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Φέτος θα λειτουργήσουν;

Ναι, γύρω στο τέλος Οκτωβρίου με φοιτητές που έδωσαν Πανελλαδικές το περασμένο καλοκαίρι. Είναι μια χρονιά εμβληματική, είναι στοίχημα για όλους και για μας που ψηφίσαμε τον νόμο αλλά προφανώς και για την εφαρμογή του, όπως και γι’ αυτούς που θα το εμπιστευτούν. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και υπάρχει και ενδιαφέρον από ιδρύματα τα οποία κοιτούν την επόμενη μέρα. Θυμίζω ότι απ’ το 2026 μπορούν να λειτουργούν και μεταπτυχιακά απ’ τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Και πάλι θα περάσουν απ’ την ΕΘΑΑΕ. Όριο αριθμού Πανεπιστημίων δεν υπάρχει, αλλά η ΕΘΑΑΕ κοιτάζει και την γεωγραφική κατανομή, σε σχέση και με τα δημόσια τμήματα.

«Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία δεν θα χρησιμοποιηθεί».

Την ίδια στιγμή που γίνεται όλη αυτή η τεράστια προσπάθεια προετοιμασίας για τα μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, δίνουμε μεγάλη έμφαση στα δημόσια. Απ ’το 2019 και μετά έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα στα Πανεπιστήμια. Βέβαια περάσαμε και πολλά χρόνια κρίσης, που είχαν μειωθεί οι προϋπολογισμοί. Απ’ το 2019 μέχρι σήμερα έχει δοθεί 1,5 δις. ευρώ στα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια -σε τακτικές και έκτακτες χρηματοδοτήσεις, στα μέλη ΔΕΠ. Επιπλέον δίνουμε μεγάλη σημασία στις Φοιτητικές Εστίες. Για να μπορεί το παιδί που πάει μακριά απ’ το σπίτι του, με δική του επιλογή, να ’χει περισσότερες εναλλακτικές και πιο ποιοτικές. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη πενταετία.

Δηλαδή;

Το Πάντειο θα αποκτήσει Εστία δίπλα ακριβώς απ’ το Πανεπιστήμιο για πρώτη φορά. Ένα έργο 13 εκατομμυρίων ευρώ, ενταγμένο στο υπουργείο, στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με διεθνή διαγωνισμό. Τέλη 2026/αρχές 2027 θα είναι έτοιμο -το παλιό ξενοδοχείο που ήταν δίπλα, με εστιατόριο, ελεγχόμενη είσοδο…

Μετά, η μεγάλη εστία στην Πατησίων, εντάχθηκε επίσης, με 25 εκ. ευρώ απ’ το Υπουργείο και μαζί με το Υπερταμείο και το ΙΝΕΒΙΔΙΜ, κάναμε έναν αγώνα δρόμου απ’ το καλοκαίρι για να προλάβουμε τον διαγωνισμό για να ανακαινισθεί.

Και με τις παλιές Εστίες, στην Πανεπιστημιούπολη, κοιτάμε, και με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ, πως μπορούμε να το τοποθετήσουμε χρηματοδοτικά -μας ενδιαφέρει πολύ. Όπως επίσης και με πιο μικρά, στην περιφέρεια: Δώσαμε χρήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου πήγα στο Υπουργείο, και αγόρασε οικόπεδο στην Σάμο για να χτίσει. Ανακαινίζονται αυτή τη στιγμή και δίνονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο καινούρια δωμάτια στα παιδιά, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο έργο συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σ’ όλη τη χώρα. Υπεγράφη η σύμβαση για χιλιάδες δωμάτια στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης -θα γίνουν πλήρως σύγχρονα με ποιοτικές επιλογές διαμονής.

Έχει δραστηριοποιηθεί έντονα το ΙΝΕΒΙΔΙΜ…

Συνεργαζόμαστε πολύ με το ΙΝΕΒΙΔΙΜ, είναι εποπτευόμενο απ’ το υπουργείο. Επίσης προχωράμε και στο φοιτητικό επίδομα στέγασης, δίνοντας σε παιδιά των οποίων η οικογένεια έχει συγκεκριμένο εισόδημα, τη δυνατότητα να πάρουν 2.000-2.500 ευρώ το άτομο αν συγκατοικήσουν. Από 42 εκ. τα αυξήσαμε σε 84.

Η στέγαση είχε μείνει πολύ πίσω. Δεν θα μπορούσε να μην είναι στην προτεραιότητά μας σήμερα γιατί πιέζεται πολύ η ελληνική οικογένεια με τα έξοδα της καθημερινότητας. Μ’ ενδιαφέρει πολύ ένα παιδί να νοιώθει τη φροντίδα στα πρώτα του βήματα. Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά απ’ το να πάει ένα παιδί που έκανε τόσο μεγάλη προσπάθεια, όπως και οι γονείς του, οικονομικά, σε μια περιοχή και να βρει το δωμάτιό του έτοιμο…

Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία παραμένει ανενεργή -είχαν γίνει ακόμα και προσλήψεις. Λαμβάνετε όμως πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των Πανεπιστημίων…

Η Πανεπιστημιακή Αστυνομία δεν θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό όμως που προκρίθηκε ως λύση είναι ότι κάθε Πανεπιστήμιο παραδίδει ένα σχέδιο ασφάλειας, που δεν έχει να κάνει μόνο με εγκληματική ενέργεια εντός αλλά είναι και για περιπτώσεις έκτακτης συνθήκης -εκκένωση μετά από σεισμό, φωτιά κλπ… Αυτό στο οποίο εστιάσαμε στη Βουλή ήταν κυρίως το κομμάτι της καταστροφής δημόσιας περιουσίας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Εκεί κάναμε ένα άμεσο ποινικό πλαίσιο προστασίας, που αποδίδει ευθύνες και στον Πρύτανη, αν δεν αποδώσει την ποινή γρήγορα -μια ποινή που έχει ορίσει ήδη ο εισαγγελέας. Αν γίνει κάτι από έναν φοιτητή του ιδρύματος, τότε γίνεται αναστολή της φοιτητικής ιδιότητος για όσο ορίσει ο εισαγγελέας και αν τελικά υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Μακάρι να μην αξιοποιηθεί ποτέ αυτή η διάταξη…

Βάζετε και κάμερες;

Όχι σε χώρους λειτουργίας και εργασίας του προσωπικού ούτε στα αμφιθέατρα, αλλά σε εξωτερικούς, εκεί που ούτως ή άλλως επιτρέπει και η Ανεξάρτητη Αρχή. Το θέμα των προσωπικών δεδομένων είναι βασικό.

Αυτό όμως που με νοιάζει περισσότερο είναι ν’ αρχίσουμε ν’ αλλάζουμε τη νοοτροπία ως προς το σεβασμό για τον δημόσιο χώρο. Γιατί αυτός είναι ο χώρος μας. Γι’ αυτό και ψηφίσαμε μέσα στον νόμο ότι όταν κάποιος καταστρέφει, πληρώνει. Όταν πιστοποιείται και διαπιστώνεται το μέγεθος της καταστροφής, βεβαιώνεται και η οφειλή. Δεν είναι θέμα αυταρχισμού, αλλά πλαισίου, προστασίας, ασφάλειας.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή κατάληψη μέσα σε χώρους του Πανεπιστήμιου».

Το καλοκαίρι αδειάσαμε το κυλικείο της Νομικής που ήταν κατειλημμένο τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή κατάληψη μέσα σε χώρους του Πανεπιστήμιου -υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Όλο αυτό οδηγεί σε κάποιες θετικές επιμολύνσεις στην αλλαγή νοοτροπίας.

Η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών θα προχωρήσει;

Ναι, θα είναι το επόμενο νομοσχέδιο. Κοιτάμε τώρα κάποιες λεπτομέρειες, και μετά θα μπει σε διαβούλευση. Μόλις αναρτήθηκε το νομοσχέδιο για τις Επαγγελματικές Ακαδημίες, που για πρώτη φορά γίνεται σύνδεση μιας επιχείρησης σε μια περιοχή μαζί με ένα διετές μεταλυκειακό ΣΑΕΚ -το παλιό ΙΕΚ. Αρα δημιουργείς ανθρώπους που έχουν την απόλυτη εξειδίκευση πάνω στη δουλειά και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Πάμε στο εσωτερικό πολιτικό τοπίο…

Προσωπικά δεν με χαροποιεί να μην υπάρχει ένα στιβαρό αντίβαρο. Γιατί πιστεύω πολύ στα αντίβαρα -επίσης γίνομαι και καλύτερη με τα αντίβαρα.

Νομίζω ότι τώρα κινούμαστε σε τρία επίπεδα: Πρώτον, ενός πολύ δύσκολου, ρευστού, πιεστικού περιβάλλοντος στο εξωτερικό, το οποίο αλλάζει πολύ γρήγορα και παράλληλα αλλάζει πολλούς παράγοντες, που αυτή τη στιγμή έχουν βαρύνουσα σημασία. Δεύτερον, ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει σίγουρα τα χαρακτηριστικά μιας αντιπολίτευσης που μπορεί να αναμετρηθεί με τον καλύτερό της εαυτό κι έχει περιθώρια ως προς αυτό -και να μιλήσουμε για την ουσία. Και τρίτον μια πορεία που η Νέα Δημοκρατία πρέπει να την κάνει αυτόφωτα και πολύ δυναμικά, όχι γιατί υποτιμά κάποιον άλλον, αλλά γιατί μπορεί να εμπιστευτεί καλύτερα τις δυνάμεις της και τις σχέσεις της με τον κόσμο.

Αν ένας νεοδημοκράτης-μια νεοδημοκράτισσα, ένας κεντροδεξιός πολιτικός, όχι μόνο υπουργός ή βουλευτής, αλλά ένα στέλεχος που ξέρει το κυβερνητικό έργο, βγει έξω, χωρίς φόβο, και λογοδοτήσει, και πει ότι έχουμε κάνει αυτό, το άλλο θα μπορούσαμε να το κάνουμε καλύτερο, μπορεί να ξανακερδίσει μια σχέση που ίσως κούρασε.

Πιστεύω πολύ στις δυνάμεις μας, σ’ αυτή τη συμφωνία αλήθειας που είχαμε πει το 2019 και πρέπει να την εμπλουτίσουμε με καινούργια δεδομένα -τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Να επανέλθουμε σε μια μάχη που έχει χαρακτηριστικά καθημερινότητας και να γίνει μια επανασύνδεση με ανθρώπους που μπορεί να νιώθουν ότι απομακρύνθηκαν.

Ο Τσίπρας σας απασχολεί;

Όχι. Με απασχολεί περισσότερο η καθημερινότητα της δουλειάς μου. Δεν είναι ότι μου λείπει το οραματικό ή το στρατηγικό, αλλά πιστεύω στις μικρές νίκες της καθημερινότητας. Όλα τ’ άλλα μπορούν να κερδηθούν αν είσαι αξιόπιστος και συνεπής.

Βλέπετε μετεκλογικό σκηνικό συνεργασιών;

Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί, γιατί ένα χαρακτηριστικό το οποίο ζούμε ήδη και θα ζήσουμε, είναι μια άκριτη απόρριψη των πάντων -διόλου δημιουργικό. Όπως και την τοξικότητα, που είναι υπέρμετρη και δεν ξέρω πως την επόμενη μέρα θα μπορούσε ξαφνικά ν’ απαλειφθεί.

Η γυναίκα για να πετύχει στην πολιτική κουράζεται περισσότερο;

Κουράζεται πολύ, πάρα πολύ. Κι εγώ δεν έχω και τις υποχρεώσεις των άλλων συναδέλφων μου που έχουν παιδιά, τις οποίες παρακολουθώ, χωρίς να υπολείπονται σε κάτι ως προς εμένα. Εγώ πιστεύω στην αξιοσύνη, δεν βάζω πάντα την κουβέντα του φύλου μπροστά. Αν και βέβαια υπάρχει μια καχυποψία για την γυναίκα -πώς αυτή έφτασε ως εδώ και λοιπές ιστορίες, ευφάνταστες.

Θυσιάσατε πράγματα απ’ τη ζωή σας για την πολιτική;

Τα θυσίαζα υποσυνείδητα και δεν το καταλάβαινα. Και όλο αυτό το έκανα νομίζοντας ότι όλες οι επιλογές θα είναι πάντα ίδιες, όπως ήταν και πριν από είκοσι χρόνια…