Πολλαπλά οφέλη θα αποκομίσει η Eurobank από την απόκτηση του 80% των δραστηριοτήτων ασφαλίσεων ζωής της Eurolife, τις οποίες μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ελέγχει πλήρως.

Ο CEO του συστημικού ομίλου Φωκίων Καραβίας επέλεξε να αξιοποιήσει ένα σημαντικό μέρος από τα διαθέσιμα κεφαλαιακά μαξιλάρια για την δυναμική επιστροφή του στον ασφαλιστικό κλάδο.

Πρόκειται για ένα τομέα από τον οποίο οι ελληνικές τράπεζες είχαν οδηγηθεί σε αναγκαστική έξοδο, στο πλαίσιο των πλάνων μετασχηματισμού που εφάρμοσαν μετά το ξέσπασμα της κρίσης για τη μείωση των κινδύνων και την αναπλήρωση των αναπόφευκτων ζημιών από το κούρεμα του δημόσιου χρέους και την άνοδο των κόκκινων δανείων.

Όπως σημειώνουν τραπεζικοί κύκλοι, «η απόκτηση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων αποτελεί ένα από τα τελευταία βήματα επαναφοράς του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος σε πλήρη κανονικότητα».

Κατά τους ίδιους, πρόκειται για μία στρατηγική που βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτεροι όμιλοι στη Γηραιά Ήπειρο διαθέτουν ασφαλιστικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι HSBC, BNP Paribas, Credit Agricole, Banco Santander, Barclays, Societe Generale, Lloyds, KBC Group, Intesa Sanpaolo.

Παρουσιάζονται με τον τρόπο αυτό τόσο στους πελάτες τους, όσο και στους επενδυτές, ως πλήρεις τραπεζοασφαλιστικοί οργανισμοί.

Οι όροι του deal

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank είχε πουλήσει στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας στο βασικό της μέτοχο, τον όμιλο Fairfax (FFH), το 80% της Eurolife, διατηρώντας το υπόλοιπο 20%.

Με βάση τη συμφωνία που μόλις υπέγραψε, επαναγοράζει το 80% των δραστηριοτήτων στις ασφαλίσεις ζωής της εταιρείας και επομένως θα κατέχει το 100% της Eurolife Life.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου 2026

Επίσης, διατηρεί το 20% του κλάδου των γενικών ασφαλειών (ζημιών). Ως ένα μικρό μέρος της συναλλαγής, η FFH μέσω θυγατρικών θα αποκτήσει το 45% της ασφαλιστικής εταιρείας του ομίλου Eurobank στην Κύπρο που δραστηριοποιείται στον τομέα των γενικών ασφαλειών.

Με βάση την αρχική συμφωνία η Eurobank θα καταβάλλει 812 εκατ. ευρώ για το 80% της Eurolife Life και θα εισπράξει 59 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή στην Κύπρο.

Αυτό σημαίνει ότι το τελικό κόστος θα φτάσει τα 753 εκατ. ευρώ και θα επιβαρύνει το δείκτη CET1 του Ομίλου Eurobank με 120 μονάδες βάσης (γ’ τρίμηνο 2025).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου 2026.

Τι κερδίζει η Eurobank

Η επιλογή της Eurobank να επενδύσει ένα σημαντικό ποσό για την πλήρη επανάκαμψή της στον ασφαλιστικό κλάδο, είναι μέρος της στρατηγικής που έχει περιγράψει η διοίκησή της τα τελευταία χρόνια.

Αυτή προβλέπει αξιοποίηση μέρους του πλεονάζοντος κεφαλαιακού αποθέματος για εξαγορές που εντάσσονται στο πλαίσιο των στρατηγικών της επιχειρηματικών κατευθύνσεων: Τραπεζικές εργασίες, Διαχείριση Ενεργητικού (Asset Management) και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες.

Με την απόκτηση του 100% της Eurolife Life, η Eurobank θα έχει πολλαπλά οφέλη:

– Θα ενισχύσει την κερδοφορία της μέσω της πλήρους ενοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων της ασφαλιστικής εταιρείας.

Ειδικότερα, οι συναλλαγές είναι προσθετικές («accretive») κατά περίπου 5% στα βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI) και κατά 2 λεπτά του ευρώ στα κέρδη ανά μετοχή (EPS).

Επιπλέον, βελτιώνουν την απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας (Return on Tangible Book Value) κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.

– Επιτυγχάνει διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μέσω της αύξησης των προμηθειών και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει ο τομέας του bancassurance.

Ειδικότερα, τα έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σε επίπεδο ομίλου κατά 12%.

Επιπλέον, η συμβολή των εσόδων από τη διαχείριση κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές δραστηριοτήτητες, αναμένεται να διαμορφωθεί σε ποσοστό άνω του 30% επί των συνολικών προμηθειών.

– Η Eurobank προτίθεται να υποβάλει αίτημα ταξινόμησης ως Χρηματοοικονομικός Όμιλος (Financial Conglomerate – FICO) και να ζητήσει την εφαρμογή του εποπτικού μηχανισμού του άρθρου 49 του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), γνωστού και ως «Danish Compromise».

Εφόσον εγκριθεί, θα έχει σημαντικό κεφαλαιακό όφελος, καθώς θα περιοριστεί μεταξύ άλλων η υποχώρηση των σχετικών δεικτών από τη συγκεκριμένη εξαγορά.

– Η διοίκηση της τράπεζας στοχεύει στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας πελάτη, μέσω της ενοποίησης των λειτουργιών και τη διάθεση μεγάλης γκάμας τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ποια είναι η Eurolife Life

Σημειώνεται ότι η Eurolife Life κατέχει μερίδιο αγοράς περίπου 21% σε όρους Μεικτών Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων (GWP) για το οικονομικό έτος 2024 στον τομέα των ασφαλίσεων ζωής στην Ελλάδα.

Το 2025 αναμένεται να επιτύχει μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Πέραν της συνεργασίας bancassurance με την Eurobank, διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο διανομής, αποτελούμενο από περισσότερες από 1.200 συμβάσεις με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τόσο πράκτορες όσο και μεσίτες.

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια στρατηγική επέκτασης στον ασφαλιστικό τομέα έχει ακολουθήσει η Eurobank και στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, πέρας της Ελληνικής Τράπεζας, απέκτησε και την πρώην θυγατρική της CNP Insurance.

Από την άλλη, ο βασικός της μέτοχος, η Fairfax, δραστηριοποιείται στις ασφαλιστικές εργασίες παγκοσμίως, αλλά μόνο στις γενικές ασφάλειες, δηλαδή στον κλάδο P&C (Property and Casualty). Η μοναδική εταιρεία ασφαλειών ζωής που κατείχε στο χαρτοφυλάκιο της ήταν η Eurolife Life.

Επομένως, η πώληση της είναι συμβατή με τη στρατηγική της και το core business.

Η απόφαση της Fairfax να επεκτείνει την ασφαλιστική της δραστηριότητα στην Κύπρο, πραγματοποιείται μερικές εβδομάδες μετά την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με το Πρεμ Γουάτσα στο Τορόντο, όπου μεταξύ των άλλων συζητήθηκαν οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Πηγή ΟΤ