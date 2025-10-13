5 το πρωί: Η ανταλλαγή των ομήρων – Η επιστροφή του Δακτυλίου – Η νίκη των Ερυθρόλευκων στο μπασκετικό ντέρμπι
Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στη Γάζα, με την πρώτη φάση της ανταλλαγής ομήρων να ολοκληρώνεται σήμερα. Ωστόσο, η μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή παραμένει αβέβαιη, καθώς η Δυτική Όχθη παραμένει εκτός των συζητήσεων.
1
Αγωνία για τους ομήρους στη Γάζα
- Τα αγκάθια μετά την ανταλλαγή ομήρων: Η επόμενη φάση της ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς προκαλεί σοβαρές προκλήσεις, καθώς η εκεχειρία θεωρείται εύθραυστη, ενώ υπάρχουν έντονες διαφωνίες για τη λίστα κρατουμένων που θα απελευθερωθούν. Μάλιστα, η παλαιστινιακή οργάνωση θέτει σοβαρούς όρους για την απελευθέρωση των κρατουμένων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προσπαθεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, ως διαπραγματευτής αλλά και εγγυητής της ειρήνης.
- Ένας Αμερικανός στη Γάζα: Ο Ντόναλντ Τραμπ εμπλέκεται ενεργά στις εξελίξεις στη Γάζα, συνδυάζοντας φιλανθρωπικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, πίσω από τον φιλανθρωπικό και διπλωματικό του λόγο διαφαίνεται μια επιχειρηματική λογική, με στόχο την εκμετάλλευση των επενδυτικών ευκαιριών μετά τη σύγκρουση. Για αυτό και εγείρονται αντιδράσεις για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, ειδικά με τον ρόλο του γαμπρού του, Κούσνερ, καθώς και για το κατά πόσο οι δηλώσεις του συνοδεύονται από χειροπιαστές ενέργειες.
- Στη διεθνή σύσκεψη και η Ελλάδα: Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ και δήλωσε πως «η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις». Τόνισε ότι η συμφωνία εκεχειρίας και η απελευθέρωση ομήρων είναι κρίσιμες, αλλά η πρόκληση είναι η πράξη, δηλαδή η εφαρμογή των όρων και όχι μόνο οι δηλώσεις.
2
Μειώσεις στις τιμές των σουπερμάρκετ
- Μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς: Μειώσεις σε βασικά προϊόντα που βάζουν στο καλάθι του σούπερ μάρκετ θα δουν τις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές, με βάση τη νέα πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης, η διαδικασία ενημέρωσης από τα σούπερ μάρκετ προχωράει με γρήγορους ρυθμούς και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις ενώ όπως δείχνουν τα στοιχεία οι κωδικοί θα ξεπεράσουν τους 1000 και οι μειώσεις τιμών εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται από 5% έως 10%.
- Ποσοστά και στόχοι μείωσης: Οι μειώσεις εκτιμώνται στο 5 % – 10 %, με στόχο να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ επιδιώκεται επίτευξη μεσοσταθμικής πτώσης τιμών σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων. Υψίστης σημασίας είναι επίσης, για το υπουργείο Ανάπτυξης, η εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ – και τα πρόστιμα, τα οποία συνεχίζονται κανονικά όποτε απαιτούνται.
- Ο πληθωρισμός και οι δημοσιονομικές πιέσεις: Ήδη πάντως, στα σούπερ μάρκετ ο πληθωρισμός υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 0,6% από 1,6% τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) η οποία εντόπισε περιορισμένη αύξηση τιμών σε κρίσιμα προϊόντα το δωδεκάμηνο. Μάλιστα, ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του +0,61% τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024, με τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους 4 μήνες. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Οκτώβριος 2024-Σεπτέμβριος 2025) καταγράφει αύξηση +0,76%
3
Από σήμερα επιστρέφει ο Δακτύλιος, αλλά για πόσο
- Επανέναρξη και κυρώσεις: Από σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, επανέρχεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, επαναφέροντας το γνώριμο μέτρο περιορισμού της κυκλοφορίας για οχήματα με «μονές» και «ζυγές» πινακίδες. Θα ισχύει 07:00–20:00 από Δευτέρα έως Πέμπτη και 07:00–15:00 την Παρασκευή, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι οδηγοί που παραβιάζουν το μέτρο θα τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ εξαιρούνται οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες.
- Αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα: Παρά την πολυετή εφαρμογή του, ο Δακτύλιος αντιμετωπίζεται πλέον ως παρωχημένο μέτρο, με πολλούς ειδικούς να επισημαίνουν πως δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πολλοί οδηγοί παρακάμπτουν το σύστημα αποκτώντας δεύτερο αυτοκίνητο με αντίθετο αριθμό πινακίδας ή χρησιμοποιούν άλλες εναλλακτικές για να εισέλθουν στο κέντρο, γεγονός που ακυρώνει τον περιβαλλοντικό του σκοπό. Επιπλέον, η έλλειψη συμπληρωματικών πολιτικών, όπως επαρκείς δημόσιες συγκοινωνίες και «έξυπνα» φανάρια, καθιστά το μέτρο λιγότερο αποτελεσματικό.
- Προτάσεις ανανέωσης και εκσυγχρονισμού: Μετά από 40 χρόνια εφαρμογής, ειδικοί και φορείς μεταφορών ζητούν ριζική αναθεώρηση του θεσμού του Δακτυλίου. Προτείνεται η μετάβαση σε έναν «Πράσινο Δακτύλιο», όπου τα κριτήρια εισόδου θα βασίζονται στις εκπομπές ρύπων και όχι απλώς στις πινακίδες. Παράλληλα, συζητείται η εισαγωγή διοδίων εισόδου στο κέντρο, στα πρότυπα πόλεων όπως το Λονδίνο και το Μιλάνο.
4
Νέο πρόσωπο στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα
- Ύπαρξη δεύτερου ατόμου στη μηχανή: Νέα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν πως στη μηχανή του δράστη φαίνονταν να επιβαίνουν δύο άτομα, γεγονός που αλλάζει σημαντικά την πορεία των ερευνών. Οι Aρχές πλέον εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε συνεργό, είτε στη διαφυγή του είτε στην προετοιμασία του εγκλήματος, κάτι που ανατρέπει την αρχική εικόνα του μοναχικού δράστη.
- Το στοιχείο της διαθήκης και τα πιθανά κίνητρα: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι ο 68χρονος είχε αλλάξει τη διαθήκη του μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία, κάτι που εγείρει ερωτήματα για οικονομικά ή οικογενειακά κίνητρα. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι το στοιχείο αυτό ίσως συνδέεται άμεσα με το σχέδιο του εγκλήματος και προσπαθούν να εντοπίσουν ποιος ή ποιοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την αλλαγή.
- Πού στρέφονται οι έρευνες; Οι Αρχές συλλέγουν και αναλύουν οπτικό υλικό από κάμερες σε όλη τη διαδρομή προς Μεθώνη, Πύλο και Φοινικούντα, εστιάζοντας σε λεπτομέρειες της μηχανής του δράστη, όπως χρώμα, τύπος και πινακίδες. Παράλληλα, διερευνούν επαφές του 68χρονου τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν το δίκτυο σχέσεων και κινήτρων που μπορεί να οδήγησε στη δολοφονία.
5
Ερυθρόλευκο το πρώτο ντέρμπι
- Κρίθηκε στο φινάλε: Σε ένα ντέρμπι το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες ο Ολυμπιακός επικράτησε 90-86 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. Πρώτος σκόρερ για τους ερυθρόλευκους ήταν ο Σάσα Βεζενκοβ με 22 πόντους, ενώ για τους πράσινους ο Σορτς είχε 19.
- Αντίο Μουντιάλ: Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου πλήρωσε ξανά τα λάθη της και ηττήθηκε 3-1 από τη Δανία. Έτσι απώλεσε κάθε ελπίδα πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ.
- Έκτος αποκλεισμός: Με αυτόν τον τρόπο η Εθνική ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί σε τελική φάση διοργάνωσης για έκτη διαδοχική φορά. Η τελευταία φορά που το έκανε ήταν στο Μουντιάλ του 2014. Έκτοτε μέτρα από τρεις αποκλεισμούς σε Euro και Παγκόσμιο Κύπελλο.
