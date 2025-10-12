Επιστρέφει από αύριο Δευτέρα 13 Οκτωβρίου ο Δακτύλιος. Το μέτρο που εφαρμόζεται στο κέντρο της Αθήνας ισχύει από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, μεταξύ 07:00 και 20:00, καθώς και την Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00. Δεν εφαρμόζεται το Σαββατοκύριακο, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η παράβαση του δακτυλίου φέρει πρόστιμα ύψους 100 ευρώ.

Ο Δακτύλιος περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Τα οχήματα που εξαιρούνται

Απαλλάσσονται από τους περιορισμούς οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικότερα, το σήμα αφορά: