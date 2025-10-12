Επιστρέφει από αύριο Δευτέρα 13 Οκτωβρίου ο Δακτύλιος. Το μέτρο που εφαρμόζεται στο κέντρο της Αθήνας ισχύει από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, μεταξύ 07:00 και 20:00, καθώς και την Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00. Δεν εφαρμόζεται το Σαββατοκύριακο, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Η παράβαση του δακτυλίου φέρει πρόστιμα ύψους 100 ευρώ.
Ο Δακτύλιος περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.
Τα οχήματα που εξαιρούνται
Απαλλάσσονται από τους περιορισμούς οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Ειδικότερα, το σήμα αφορά:
- Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά ηλεκτρικά, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.
- Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών), με εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km (σύμφωνα με NEDC), ταξινομημένα έως 31.12.2020.
- Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (σύμφωνα με WLTP), ταξινομημένα από 01.01.2021 και μετά.
- Μόνιμοι κάτοικοι – Τα οχήματα που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους έχουν ειδικές ζώνες εισόδου και εξόδου και λαμβάνουν ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.