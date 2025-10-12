Οριστικά εκτός Μουντιάλ η Εθνική μετά την ήττα στη Δανία.

Σα μία συνέχεια του αγώνα με τη Σκωτία. Μετά το λάθος του Τζολάκη, ήρθε το λάθος του Ζαφείρη και η Εθνική συνέχισε να πυροβολάει τα πόδια της. Πάλι κόντρα στη ροή του αγώνα, η Ελλάδα, η οποία ειρήσθω εν παρόδω κατέβηκε με αλλαγές στην ενδεκάδα, βρέθηκε πίσω στο σκορ, αν και το ξεκίνημά της ήταν πολύ καλό.

Ευκαιρίες, επιθετική διάθεση, εικόνα καλύτερη της Δανίας, αλλά ένα αχρειάστο λάθος του Ζαφείρη από λάθος υπολογισμό και γύρισμα προς τον Βλαχοδήμο, έφερε την… ασίστ στον Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος με εύστοχο πλασέ έκανε το 1-0 στο 22ο λεπτό.

Το 1-0 έκοψε τα πόδια της ελληνικής ομάδας, αλλά που να φανταζόταν αυτό που θα ακολουθούσε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους. Το ματς εξελίχθηκε σε εφιάλτης και το 1-0, έγινε 3-0 μέσα σε ένα λεπτό. Στο 40′ ο Άντερσεν με κεφαλιά, μετά από κόρνερ πέτυχε το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων και στο 41′ από λάθος του Κουλιεράκη ο ο Φρόχολντ έκανε το γύρισμα και ο Ντάμσγκαρντ πλάσαρε εύκολα για το 3-0.

Η Ελλάδα έμοιαζε σαν τα καρτούν που έχουν αστεράκια να στριφογυρίζουν πάνω από το κεφάλι τους. Ένα ματς που αλλιώς ξεκίνησε κι αλλιώς εξελίχθηκε και -το δυσκολότερο- είχε και δεύτερο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος ο ρεαλιστικός στόχος ήταν να αποφύγουμε τον διασυρμό, ας μη κρυβόμαστε. Το σοκ μεγάλο και η διαχείριση των συναισθημάτων εξαιρετικά δύσκολη. Με την ψυχολογία στα τάρταρα η Ελλάδα έπρεπε να βγάλει μία αντίδραση, την ώρα που οι Δανοί συνέχισαν να είναι απειλητικοί και να βγάζουν επικίνδυνες καταστάσεις στην άμυνά μας.

Η αντίδραση που λέγαμε ήρθε στο 63′ με το γκολ του Τζόλη μετά από ωραία επίθεση και ενέργεια του Φώτη Ιωαννίδη.

Στο 79′ η Ελλάδα έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 3-2 για να έχουμε ξανά ματς, με τους Δανούς να διώχνουν την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή σε πλασέ του Παυλίδη από πλάγια θέση, μετά από ασίστ του Κωνσταντέλια.

Οι Δανοί απάντησαν στο 82′ με δοκάρι του Άντερσεν, ενώ στο 84′ είχαν και δεύτερο δοκάρι σε διώξιμο δικό μας από τον Ρότα.​

Αυτές ήταν και οι τελευταίες αξιόλογες φάσεις ενός αγώνα που πηγαίναμε για «τελικό» και φεύγουμε με τρία γκολ στην πλάτη, 9 στο σύνολο στα τελευταία ματς, χάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου μας. Η Δανία και η Σκωτία μετρούν 10 βαθμούς και η Ελλάδα 3, μένοντας εκτός Μουντιάλ.