Τσακώθηκε με…όλους ο Άδωνις

ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ

Στις 15 Σεπτεμβρίου, κατά την επίσημη ενημέρωση των συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο διαμείφθηκε ο παρακάτω διάλογος:

-Κύριε εκπρόσωπε ο μεγαλύτερος διεθνής στόλος αλληλεγγύης, με πάνω από 40 πλοία ξεκίνησε για την Γάζα, με τη συμμετοχή και ελληνικής αποστολής, το πλοίο «Οξυγόνο». Πως παρακολουθεί η Ελληνική κυβέρνηση την αποστολή και ιδιαίτερα και το ελληνικό της σκέλος;

-Είναι σαφής η στάση μας και η θέση μας και η συμμετοχή της χώρας μας πολλές φορές σε ανθρωπιστική βοήθεια. Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία η οποία κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, ζητάμε κατάπαυση του πυρός και εκεχειρία.

-Επειδή έχει ξεκινήσει μια διεθνής αποστολή, αυτή είναι η αφορμή για την οποία έκανα την ερώτηση, ρωτάω εάν έχει τη στήριξη της κυβέρνησης, γιατί έχουμε δει και σε προηγούμενη φάση, σε άλλες περιπτώσεις, να βρίσκονται στο στόχαστρο του Ισραήλ. Θέλω μια καθαρή απάντηση σε αυτό. Στηρίζει η κυβέρνηση την αποστολή;

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

– Δείτε την απάντησή μου. Το λέω στην αρχική της απάντησής μου, «κάθε τέτοια πρωτοβουλία». Στηρίζουμε και αυτή την πρωτοβουλία, κάτι τέτοιο νομίζω απάντησα, όπως και κάθε τέτοια πρωτοβουλία. Το ξαναλέω, για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις.

Χθες, απαντώντας αν πρέπει να επωμιστούν το κόστος του επαναπατρισμού τους οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία που η κυβέρνηση στήριζε, είπε ότι: «Δυστυχώς νομικά δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο για να γίνει ο καταλογισμός του κόστους, ιδίως εφ’ όσον δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Δημοσίου.

Ωστόσο, σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον μπορεί να γίνει μία τέτοια αναζήτηση». Και βρήκε «απολύτως εύλογο τον προβληματισμό, που εκφράζεται σχετικά με το ποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό της επιχείρησης επαναπατρισμού των ακτιβιστών, καθώς και γιατί αυτόν να τον πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι»; «Μα είναι απλό» μου εξήγησε ο φίλος μου.

«Ο κ. Μαρινάκης μπορεί να μην είχε προβληματιστεί ο ίδιος πριν μερικές εβδομάδες, αλλά από την στιγμή που προβληματίστηκε η Ομάδα Αλήθειας, διαπίστωσε ότι προβληματίζεται και αυτός. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι συχνά η Ομάδα Αλήθειας βοηθά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βάζει σε τάξη τις σκέψεις του;»

***

Έσπευσε να πιστώσει στην Ελλάδα τον νέο νομπελίστα Φυσικής John Martinis ο βουλευτής της ΝΔ και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς Φίλλιπος Φόρτωμας και δεν έχασε την ευκαιρία για να μας μιλήσει για «αριστεία» και τιμή για τον παγκόσμιο Ελληνισμό. Έτσι εξηγείται πώς κάποτε ο συμπαθής και καθ’ ύλην αρμόδιος βουλευτής έβγαζε 20 εκ. τους Έλληνες της Διασποράς. Μετρούσε και τους Κροάτες.

***

Το να επιμεληθεί κάποιος μια έκδοση δεν είναι απαραιτήτως κακό.

Το να επιμεληθεί όμως επιστημονική έκδοση για την τεχνητή νοημοσύνη κάποιος που έχει πει δημοσίως ότι η αρχαία ελληνική είναι η πλουσιότερη γλώσσα στον κόσμο, ότι χρησιμοποιείται σήμερα για να προγραμματίζονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές γιατί είναι η μόνη «νοηματική» γλώσσα όταν όλες οι άλλες είναι «σημειολογικές» και γι’ αυτό είναι η μόνη γλώσσα που δέχονται τα «κομπιούτερ» σίγουρα δεν είναι καλό.

Ο λόγος για τον βουλευτή Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη, στην παρουσίαση του βιβλίου που επιμελήθηκε για την τεχνητή νοημοσύνη παρέστη και θαύμασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός αλλά και πλήθος άλλων «επωνύμων». Για να είμαι έντιμος, το βιβλίο δεν το διάβασα, ούτε κάθισα να ακούσω τις ομιλίες κατά την παρουσίασή του.

Αλλά θυμούμενος ότι ο ρέκτης πρώην υπουργός τεκμηρίωσε την «νοηματικότητα» της ελληνικής γλώσσας ετυμολογώντας την λέξη «έντερο» από το «εντός + ρέω» και δεν μας έμεινε άντερο από τα γέλια, φοβήθηκα μήπως η ακρόαση των ομιλιών αποβεί μοιραία για όση φυσική νοημοσύνη μας έχει απομείνει.

***

Τσακώθηκε με…όλους ο Άδωνις Λίγες ώρες έμεινε στη Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόλαβε να τσακωθεί με όλους. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο ο καυγάς ξεκίνησε όταν με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών είπε στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης πως «σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο». Αργότερα, είχε σύγκρουση με την Πέτη Πέρκα με την οποία αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα. Έβαλε και ιδεολογικό πρόσημο, λέγοντας ότι το ταξίδι της βουλευτή στη Γάζα ήταν «γελοιότητες της Αριστεράς» και ότι η βουλευτής πήγε για τις σέλφι. Από την άλλη, η Πέρκα τον χαρακτήρισε «ακροδεξιό». Το κερασάκι στην τούρτα ήταν το σχόλιο της Κυριακής Μάλαμα, της ανεξάρτητης βουλευτή – προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά πλέον ιδρυτικό στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας – που φώναξε στον υπουργό Υγείας «τα χάπια σας τα πήρατε;». Σε αυτό ο Άδωνις αντέδρασε έντονα και τελικώς, ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς ζήτησε να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση ως «απαράδεκτη».

***

Μπουφάν και παλτό

Αν και στο Ωδείο Αθηνών η εξωτερική θερμοκρασία ήταν κανονική, εντούτοις πριν από την έναρξη της εκδήλωσης για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη, οι βουλευτές αστειευόμενοι ρωτούσαν τους δημοσιογράφους αν είχαν πάρει μαζί τους παλτό για να αντιμετωπίσουν τις … πολικές θερμοκρασίες λόγω της συνάντησης των πρώην και του νυν Πρωθυπουργού.

Τελικά τα μπουφάν και τα παλτό δεν χρειάστηκαν αφού ο Αντώνης Σαμαράς δεν πήγε. «Ούτε ζακέτα δεν χρειάστηκα», είπε χαμογελώντας υπουργός της κυβέρνησης καθώς έφευγε από την εκδήλωση.

***

Το λάθος

Η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να μην παραστεί στην εκδήλωση προκάλεσε σούσουρο αλλά και αρνητικά σχόλια από κάποιους, οι οποίοι θέλησαν να συγκρίνουν την στάση του με αυτήν του Κ. Καραμανλή. Φυσικά ο τελευταίος δεν θα μπορούσε να είναι απών από το βιβλίο υπουργού της κυβέρνησης του, όμως, όπως έλεγαν, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει «σύμπραξη» των δύο πρώην Πρωθυπουργών, αλλά απλώς ταύτιση ιδεών σε κάποια θέματα. Που όμως είναι σημαντικά.

***

Ο θόρυβος Συνομιλητής του Αντώνη Σαμαρά με τον οποίο μίλησε ο Βηματοδότης δεν θέλησε να ερμηνεύσει τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά έριξε τα βέλη του: «όταν ζητάς από κάποιον να γυρίσει, πρώτα του λες συγγνώμη. Είναι δυνατόν ο Σαμαράς να επιστρέψει, υποκύπτοντας σε τέτοια τερτίπια;», έθετε το ερώτημα σημειώνοντας ότι τελικά είδηση δεν έγινε το βιβλίο του για την τεχνητή νοημοσύνη αλλά η απουσία του Αντώνη Σαμαρά. «Από τον θόρυβο μπορείτε να καταλάβετε», συμπλήρωσε.

***

Ρελάνς στον Ανδρουλάκη

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει τη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται για αίτημα που είχε κατέθεσε πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να ενημερώσει το Σώμα για τον πόλεμο στη Γάζα, όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιώντας το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, το μετέτρεψε σε ενημέρωση της κυβέρνησης. Ήθελε να κάνει τη ρελάνς ώστε να μην ξεκινήσει την συζήτηση ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

***

Χατίρια σε δυσαρεστημένους της ΝΔ

Το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί να λύσει τις «διαφορές» με δυσαρεστημένους βουλευτές, ή τέλος πάντων με όσους βγάζουν στη σέντρα την κυβέρνηση ασκώντας κριτική. Το είδαμε με τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο τώρα και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ο «γαλάζιος» βουλευτής, που πριν από λίγες μέρες είχε ασκήσει κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης για το θέμα του Ρούτσι, θα είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τον προϋπολογισμό του 2026.

***

Τα τρία μπλοκ εντός ΣΥΡΙΖΑ

Όχι, δεν είναι «μια ωραία ατμόσφαιρα» ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες. Η κίνηση Τσίπρα έπληξε τα θεμέλια και όσοι ζουν την καθημερινότητα της Κουμουνδούρου καταλαβαίνουν πως τίποτα πια δεν είναι το ίδιο.

Οι αντιφατικές προσεγγίσεις, δημόσιες ή παρασκηνιακές, αντανακλούν ένα κλίμα αναταραχής και ρευστότητας που επιβεβαιώνεται από το αίτημα στελεχών για έκτακτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας , η οποία δεν θα δρομολογηθεί πριν από την επόμενη εβδομάδα, και των αλλεπάλληλων ραντεβού του Φάμελλου με βουλευτές.

Το μπλοκ των διαφωνούντων βλέπει «διάσπαση» πίσω από την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, οι πιο μετριοπαθείς επιχειρούν να κρατήσουν τα προσχήματα και να μην κλείσουν πόρτες περιμένοντας αποσαφήνιση προθέσεων από την Αμαλίας (έδρα του Τσίπρα), ενώ εκείνοι που δεν τους αφήνει η χαρά να κρυφτούν καρτερούν απλώς ένα νεύμα.

Έχει σημασία, μού είπαν οι πηγές μου, να αποκωδικοποιεί κανείς τα όσα λένε για να καταλάβει ποιος ανήκει πού. Μερικές λέξεις έχουν πάντα τη σημασία τους, επέμειναν. Θα παρακολουθώ λεπτομερώς το φαινόμενο σαν να ήμουν σεισμολόγος.