Βάζουν στη μέση το ΠαΣοΚ

ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ

Πριν λίγες μέρες ο δικαστής της Νέας Υόρκης Λιούις Κάπλαν ανέστειλε την απόφαση του Τραμπ για περικοπή 34 εκ. δολαρίων από την χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Πολιτείας. Αμέσως μετά ο Τραμπ βγήκε στην πλατφόρμα Truth και δήλωσε ότι «είναι τιμή του» που ανακάλεσε συνολικά την απόφασή του για περικοπές του συγκεκριμένου κονδυλίου.

Έτσι και ο Άδωνις Γεωργιάδης, που κοπιάρει κάθε τι που κάνει ο αγαπημένος του Πρόεδρος (ο φίλος μου λέει ότι το μόνο που έμεινε είναι να βαφτεί πορτοκαλής), αφού περιφέρθηκε επί μέρες στα κανάλια δίνοντας διαλέξεις ποινικής δικονομίας και ωρυόμενος ότι η εκταφή και οι τοξικολογικές εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς των αδικοχαμένων παιδιών θα καθυστερήσουν τη δίκη και δεν είναι νόμιμο το αίτημά τους, μόλις φάνηκε ότι η Δικαιοσύνη θα το κάνει δεκτό βγήκε στα κοινωνικά δίκτυα πανηγυρίζοντας που επιτέλους έγινε αυτό που ζητούσε ο ίδιος!

Ας ελπίσουμε πάνω στον ιδεολογικό του οίστρο να μην αντιγράψει τον Πρόεδρό του και στα ζητήματα επιβολής του νόμου και της τάξης και κατεβάσει καμιά μέρα τον στρατό στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για να καθαρίσει τον «τσαντιρομαχαλά», όπως τον αποκαλούν οι «αδωνίστας», χωρίς να ρωτήσει τον Νίκο Δένδια.

***

Η Ομάδα Αλήθειας διερωτάται ποιος και γιατί πληρώνει για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών που κρατούνταν από το Ισραήλ. Πολύ συγκινητικό το ενδιαφέρον των παιδιών για διαφάνεια, αλλά θυμίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι ακόμη αναρωτιόμαστε ποιος και γιατί πλήρωνε επί χρόνια την Ομάδα Αλήθειας και τα στελέχη της ΝΔ για να εργάζονται για το κυβερνών κόμμα.

***

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργάτης του πρωθυπουργού Γρηγόρης Βάρρας, σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη απάντησε ότι με τον Μάκη Βορίδη είχε αγαστή συνεργασία και χώρισαν γελώντας, πράγμα που έκανε «πηγές» της ΝΔ να δηλώνουν ότι η αντιπολίτευση έμεινε ξεκάθαρα έκθετη.

Αμέσως μετά, σε ερώτηση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη για το ποιος ευθύνεται για την αποπομπή του, απάντησε «ο κ. Βορίδης». «Λέτε στο σημείωμα σας προς τον υφυπουργό κ. Μυλωνάκη ότι «ξεκάρφωνατε ανομίες». Άρα αυτές τις ανομίες, ο κ. Βορίδης θέλησε να συνεχιστούν και σας εκπαραθύρωσε; Σωστά;» επέμεινε η Αποστολάκη και ο Βάρρας συμφώνησε.

Στην επόμενη ερώτηση της Αποστολάκη ποιού απαίτηση ήταν η «εκπαραθύρωσή του», ο μάρτυρας επανέλαβε ότι έγινε κατ’ απαίτηση της Neuropublic και της Γαία Επιχειρείν με εκτελεστή τον υπουργό Βορίδη. Δηλαδή τόσο με το υπόμνημά του, όσο και με την κατάθεσή του κατηγόρησε τον πρώην υπουργό για αξιόποινη συμπεριφορά, αλλά οι «πηγές» της ΝΔ δεν μας είπαν ποιος μένει «ξεκάθαρα έκθετος» από αυτό. Εγώ πάντως δεν απορώ για την αντικειμενικότητα των «πηγών» του κυβερνώντος κόμματος, αλλά αναρωτιέμαι τι θα έλεγε ο Βάρρας για τον Βορίδη αν δεν είχαν τόσο καλή σχέση.

***

Βάζουν στη μέση το ΠαΣοΚ

Αφουγκράζομαι, από τις πρώτες ώρες μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, μια γενικότερη προσπάθεια να πιεστεί το ΠαΣοΚ. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά επιχειρούν να στριμωχτεί όσο το δυνατόν η Χαριλάου Τρικούπη και είτε να συνταχθεί στην ιδέα των δυνητικών συνεργασιών είτε να αποκολληθεί οριστικά. Για να ξέρουν εφεξής πού ακριβώς θα απευθυνθούν και σε ποιους να υπολογίζουν.

Για παράδειγμα ο Κώστας Ζαχαριάδης αναρωτήθηκε βιτριολικά αν ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν απών από τις εθνικές κάλπες του 2023 και τις ευρωεκλογές του 2024, και ο Αλέξης Χαρίτσης προέτρεψε το ΠαΣοΚ να κάνει τις επιλογές του, αποφασίζοντας ποια σοσιαλδημοκρατία υπηρετεί: του Σολτς ή του Σάντσεθ. Θέλουν να είναι προετοιμασμένοι, καταλαβαίνω εγώ, για τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο αποφεύγουν να κρίνουν, μπει γερά στο παιχνίδι.

Ήδη ο Νίκος Παππάς προέβλεψε πως θα του προκαλέσει έκπληξη αν, στο σενάριο ενός ενιαίου κεντροαριστερού πόλου, δεν ηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός.

***

Επιζητούν την…αγκαλιά του Αλέξη! Δεν είναι ένας, ούτε δύο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι ανεξάρτητοι που θέλουν να το πουν, αλλά διστάζουν: ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν «αγκαλιάσουν» τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά πρέπει, δήθεν, να ρωτήσουν τους πολίτες που τους έστειλαν στη Βουλή. «Εγώ συνεργάστηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα, είπε χθες ο Βασίλης Κόκκαλης, ενώ ο Ευάγγελος Αποστολάκης σημείωσε: « Ο Αλέξης Τσίπρας έχει τις δυνατότητες να ενώσει αυτό το κομμάτι της κεντροαριστεράς. Έχει εμπειρία». Ένα ερώτημα που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στη βουλή, είναι τι θα κάνουν αυτοί που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ για το ΠαΣοΚ, όπως η Ράνια Θρασκιά ή ο Πέτρος Παππάς. Γιατί ακόμη και αν θελήσουν να γυρίσουν, δεν είναι βέβαιο ότι θα βρουν πόρτες ανοιχτές.

***

Συσπειρώνει ΝΔ ο Τσίπρας

Στη Νέα Δημοκρατία πάντως το «σχέδιο» είναι έτοιμο. «Εμάς δεν μας επηρεάζει το κόμμα Τσίπρα» λένε, « άλλοι πρέπει να ανησυχούν. Τα κόμματα της Αριστεράς και το ΠαΣοΚ». Υποστηρίζουν μάλιστα ότι η κίνηση Τσίπρα φέρνει μία συσπείρωση που…χρειαζόταν και έχουν στην τσέπη το αφήγημα για τα έργα και τις ημέρες του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία.

Όπως επίσης το δίλλημα: Ποιον θέλετε για Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα;

***

Τα «πατάκια» του Παππά

Πέρασα από την αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς Στέλιου Παππά, πατέρα του Νίκου Παππά. Ο τίτλος του είναι «Τα πατάκια» (εκδόσεις Εύμαρος) και ξεκινά από τη λήξη του εμφυλίου έως την πτώση της Χούντας. Περιέχει μεγάλη δόση αυτοβιογραφικών στοιχείων και η πρόσκληση για την παρουσίασή του συγκέντρωσε πολλούς από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά.

Εκεί ήταν, εκτός από τον γιο του συγγραφέα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, που μίλησε για το βιβλίο, ο Φώτης Κουβέλης, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, ο Παύλος Κλαυδιανός, ο Νίκος Φίλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παλαιός Ρηγάς, Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος που μίλησε και αυτός, ο Μάκης Μπαλαούρας, κα.

Μπορεί το θέμα στον ευρύτερο χώρο να είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα ο Αλ. Τσίπρας, αλλά τέτοιες συζητήσεις αποφεύχθηκαν στην εκδήλωση.

***

Το «μαρτύριο» της Εξεταστικής Οι μαραθώνιες συνεδριάσεις της επιτροπής κουράζουν τόσο τους μάρτυρες όσο και τους βουλευτές – μέλη. Είναι χαρακτηριστικό, ότι χθες η Επιτροπή θέλησε να βάλει ένα όριο στον χρόνο που θα διαρκούν οι συνεδριάσεις. Η πρόταση της Διαμάντως Μανωλάκου, εκ μέρος του ΚΚΕ ήταν να τηρηθεί ο χρόνος έως τις 6 μμ, δηλαδή ένα «τίμιο» 8ωρο εργασιών. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι διαρκούν πολλές ώρες, με αποτέλεσμα την ώρα των καταθέσεων να υπάρχουν βουλευτές που αναγκάζονται να διαβάσουν εφημερίδες για να περάσει η ώρα. Ένα τέτοιο στιγμιότυπο «έπιασε» η κάμερα με τον κ. Κουλκουδίνα της Νέας Δημοκρατίας να θέλει να ενημερωθεί όσο βρισκόταν στην αίθουσα 223 της Βουλής.

***

Το μέλλον του Γεραπετρίτη

Όποτε προκύπτει συζήτηση για ανασχηματισμό ένας από τα ονόματα που ακούγονται είναι αυτό του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Κυρίως ως υποψήφιου να επιστρέψει στο Μαξίμου, αλλά και λόγω της δυσαρέσκειας που εκφράζεται στο πρόσωπό του από τη δεξιά πτέρυγα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως συνηθίζει να επαναλαμβάνει ο υπουργός η εξωτερική πολιτική της χώρας σχεδιάζεται από τον Πρωθυπουργό και το ΚΥΣΕΑ και εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Επιπλέον, ο υπουργός παραπέμπει τις όποιες αποφάσεις περί ανασχηματισμού στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν έχει σημασία τι σκέπτομαι εγώ, διότι δεν είμαι εγώ εκείνος που αποφασίζει», είπε τη Δευτέρα σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Ήταν, όμως, τουλάχιστον η δεύτερη φορά που ο ίδιος εξέφρασε, έστω εμμέσως πλην σαφώς, την επιθυμία του. «Νομίζω ότι απαιτείται μια σοβαρή συνέχεια στην άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής», είπε ο υπουργός.

***

Κουτσοφλέβαρο το συνέδριο του ΠαΣοΚ

Κάποια πράγματα φαίνεται πως δεν τσούλησαν το προηγούμενο διάστημα όπως τα υπολόγισαν στη Χαριλάου Τρικούπη και έτσι όλα δείχνουν πως το συνέδριο του κόμματος δεν θα γίνει το φθινόπωρο. Η αρχική ιδέα να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο μοιάζει εγκαταλείπεται και ο Φεβρουάριος φαντάζει αυτή την στιγμή ο επικρατέστερος μήνας για να υλοποιηθεί η οργανωτική αναδιάταξη του ΠαΣοΚ.

***

Το think tank του Σαχινίδη

Στο μεσοδιάστημα οι λοχαγοί της παράταξης μπορούν να δουλεύουν στη βάση για να αυξήσουν την επιρροή τους. Όπως δουλεύουν και παλιοί υπουργοί του κόμματος σε άλλο επίπεδό. Μιλώ για τον Φίλιππο Σαχινίδη που ηγείται μίας προσπάθειας, ενός νέου think tank με ονομασία «Progressive Lab».

Την επόμενη Τρίτη μάλιστα έχει την ιδρυτική του εκδήλωση του με θέμα «Τι είναι προοδευτικό σήμερα;». Ομιλητές της παρθενικής εκδήλωσης θα είναι η συγγραφέας Λένα Διβάνη, ο καθηγητής κρατικής διοίκησης και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Αργύρης Γ. Πασσάς, ο πρώην υπουργός και οικονομολόγος Φίλιππος Σαχινίδης και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης με τον δημοσιογράφο Πάσχο Μανδραβέλη να έχει ρόλο συντονιστή.