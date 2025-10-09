Από τη Μέση Ανατολή στην Αθήνα – Η τετράωρη αποστολή του Γερμανού ΥΠΕΞ

Παρασυναγωγή

Ειδική στήλη ίσως πρέπει να καθιερωθεί για να προλαβαίνουμε τον Υπουργό Υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης προχθές, φιλοξενούμενος του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, παγκοσμίως γνωστού για τη σοβαρότητα και τη μόρφωσή του, μίλησε μαζί του για βιβλία.

Και «αποκάλυψε» ότι όταν ο πατήρ Πλεύρης θα εξέδιδε το γνωστό του πόνημα στο οποίο μεταξύ άλλων ζητά να δολοφονηθούν όλοι οι Εβραίοι επειδή δεν είναι άνθρωποι, πήγε στο σπίτι του και του είπε «αυτό το βιβλίο να μην τον βγάλεις». Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτός δεν το διαφήμισε ποτέ από την εκπομπή του.

Φυσικά αμέσως ανασύρθηκε βίντεο με τον κ. Γεωργιάδη να «κραδαίνει», κυριολεκτικά, το βιβλίο στην εκπομπή που είχε τότε, λέγοντας ότι «κάνει θραύση» και είναι το «αγαπημένο» του. Μα καλά, είπα στον φίλο μου, ούτε τι έλεγε ο ίδιος δεν θυμάται; Τελικά ίσως τον αδικούμε, μου απάντησε. Ίσως δεν αντιγράφει τον Τραμπ. Μπορεί απλώς να έχουν τα ίδια συμπτώματα.

***

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Δημήτρη, καλώς ήρθες σπίτι σου…», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον δήθεν διαγραφέντα βουλευτή Κυριαζίδη. Υπενθυμίζω ότι ο βουλευτής είχε προτρέψει την Ζωή Κωνσταντοπούλου «να πάει να κάνει κάνα παιδί», πράγμα που είχε προκαλέσει την αγανάκτηση όλων των σοβαρών ανθρώπων.

Φαίνεται όμως ότι η αγανάκτηση του πρωθυπουργού κρατάει λιγότερο από των υπολοίπων. Άλλωστε και με τον κ. Αυγενάκη είχε οργιστεί ο πρωθυπουργός όταν αυτός βιαιοπράγησε κατά εργαζόμενου και τον διέγραψε, αλλά σύντομα έδωσε τόπο στην οργή κι έτσι ο κ. Αυγενάκης πρόλαβε να εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως βουλευτής της ΝΔ και όχι ως ανεξάρτητος.

Γενικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο άτεγκτος είναι με το παραμικρό σφάλμα των πολιτικών του αντιπάλων, τόσο μεγάθυμος αποδεικνύεται έναντι των στελεχών του.

***

Πολλά και, ως συνήθως, ενδιαφέροντα είπε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, κ. Τζαβάρας. Ήταν σκληρά επικριτικός για τους χειρισμούς τόσο της κυβέρνησης όσο και της Δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών. Η παρατήρηση που εγώ ξεχώρισα από όσα είπε ο έμπειρος νομικός κ. Τζαβάρας είναι ότι «…αυτή η επέμβαση [το «μπάζωμα»] αποτελεί μια εκ γενετής αναπηρία σ’ αυτήν την υπόθεση από την οποία δεν είμαι βέβαιος αν θα μπορέσει να συνέλθει». Ούτε η υπόθεση, αλλά ούτε και η κυβέρνηση, προσθέτω εγώ.

Ό,τι παρακολουθούμε επί 2,5 χρόνια, είναι αποτέλεσμα των κυνικών, μη νόμιμων (και ανόητων) «επικοινωνιακών» χειρισμών του Μεγάρου Μαξίμου για να μην καταβάλει εν όψει εκλογών το πολιτικό κόστος που αναλογούσε στην κυβέρνηση. Ας μη διαμαρτύρονται τώρα οι κυβερνητικοί, η συντριπτική πλειοψηφία δεν πρόκειται ποτέ πια να τους πιστέψει, εξ αιτίας των δικών τους πράξεων. Η πληγή των Τεμπών κακοφόρμισε και η κυβέρνηση θα πάει από «σηψαιμία».

***

Από τη Μέση Ανατολή στην Αθήνα – Η τετράωρη αποστολή του Γερμανού ΥΠΕΞ

Επίσκεψη-αστραπή τεσσάρων ωρών στην Αθήνα φαίνεται να ετοιμάζει ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με πιο πιθανή ημέρα τη Δευτέρα (13/10).

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επέστρεψε από περιοδεία σε Κατάρ, Κουβέιτ, Ισραήλ και, εκτάκτως, Αίγυπτο, όπου ενημερώθηκε από τον Αιγύπτιο ομόλογό του για τις εξελίξεις από το μέτωπο του Σαρμ Ελ Σέιχ, θα έχει συνομιλίες μιας ώρας με τον κ. Γεραπετρίτη και στη συνέχεια κοινή συνέντευξη τύπου.

Αν και η ατζέντα είναι ακόμη «ανοιχτή», θεωρείται βέβαιο ότι θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Γάζα, το ουκρανικό, τα Eurofighter, για τα οποία η Γερμανία θα πρέπει να δώσει το πράσινο φως, η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE αλλά και η επίσκεψη Μερτς στην Άγκυρα, η οποία προγραμματίζεται για μέσα στον Οκτώβριο. O Γερμανός καγκελάριος έχει δηλώσει ότι θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις του με την Τουρκία, καθώς είναι «ένας εξαιρετικά πολύτιμος και σημαντικός εταίρος στο ΝΑΤΟ».

***

Η απουσία Σαμαρά και ο ψυχρός Καραμανλής

Κεντρικό θέμα συζήτησης στη Νέα Δημοκρατία ήταν χθες η παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την τεχνητή νοημοσύνη, στο Ωδείο Αθηνών, λίγα μόλις μέτρα από την ιστορική έδρα του κόμματος επί της οδού Ρηγίλλης. Το Ωδείο γέμισε ασφυκτικά, καθώς για πολλούς αποτέλεσε το πολιτικό γεγονός της ημέρας.

Κυρίως, διότι πολλοί περίμεναν πώς και πώς τη μεγάλη συνάντηση των τριών: Κυριάκου Μητσοτάκη, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Μόνο που το σκηνικό χάλασε ο τελευταίος, καθώς ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός αποφάσισε τελικά να μην παραστεί. Στενοί συνεργάτες του σχολίαζαν πως επρόκειτο για προσωπική επιλογή του, προσθέτοντας πάντως ότι εύχεται «κάθε επιτυχία» στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Ε, ξέρετε τώρα πώς πάνε αυτά, δεν γίνεται να συζητείται η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και εκείνος να εμφανίζεται σε εκδήλωση όπου θα βρίσκεται ο πρωθυπουργός που τον διέγραψε. Έτσι, η καρέκλα του έμεινε κενή, ανάμεσα στον Κώστα Καραμανλή και στον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Όσο για τον Κώστα Καραμανλή; Η χειραψία του με τον Πρωθυπουργό ήταν ψυχρή, κάτι που σχολιάστηκε από πολλούς. Όχι όμως και από τον ίδιο τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος έδειχνε περιχαρής, καθώς -όπως είπε- στο Ωδείο είχαν συγκεντρωθεί σχεδόν «όλες οι φυλές της Νέας Δημοκρατίας».

***

Η «πονηρή» επιστροφή Κυριαζίδη

Στη ΝΔ «συγχωρούν» γρήγορα και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Η επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, από την οποία είχε διαγραφεί με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη λόγω της αήθους λεκτικής επίθεσης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου (της είχε πει, σε συνεδρίαση της Ολομέλειας, «άντε κάνε κανένα παιδί»), δείχνει ότι όλα είναι θέμα χρόνου σ’ αυτή την (πολιτική) ζωή.

Επτά μήνες αρκούσαν για να ξεχαστεί από το Μέγαρο Μαξίμου η χυδαία εκείνη στάση εκλεγμένου βουλευτή, ο οποίος, βεβαίως, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του. Δήλωσε ότι «με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας συνεχίζω τη διαχρονική μου πορεία στην παράταξη που υπηρέτησα και υπηρετώ με πίστη και αφοσίωση», ενώ επισήμανε πως «η πολιτική για μένα αποτελεί χρέος, όχι επάγγελμα» και ότι «παρέμεινα πάντοτε σταθερά προσηλωμένος στις αρχές, στις αξίες και στο όραμα της μεγάλης παράταξης, υπηρετώντας με συνέπεια τον πολίτη και το εθνικό συμφέρον».

Κατά σύμπτωση, η ανακοίνωση της επιστροφής του στη ΝΔ έγινε στην Ολομέλεια, την ώρα που συζητείτο το νομοσχέδιο της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη για τη σύσταση Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η ειρωνεία έγκειται στο ότι η αήθης επίθεση του Κυριαζίδη είχε γίνει πάλι κατά τη διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου αρμοδιότητας της κυρίας Ζαχαράκη, η οποία τότε είχε λάβει τον λόγο, αποδοκιμάζοντας τη στάση του και ζητώντας του να επανορθώσει…

***

Ένα καλώδιο χωρίς «ρεύμα» Στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Παπαναστασίου, προκειμένου να απευθύνει χαιρετισμό στο Επιχειρηματικό Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας. Θα μου πείτε, γιατί αυτό είναι είδηση; Διότι ο κ. Παπαναστασίου θεωρείται στην ελληνική πρωτεύουσα ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του πολύπαθου έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, του γνωστού «καλωδίου» που, μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, έχει μπει ουσιαστικά στον «πάγο». Το ερώτημα είναι αν ο Κύπριος υπουργός μπορεί να λειτουργήσει ως αποσβεστικός παράγοντας ανάμεσα στον Έλληνα ομόλογό του, Σταύρο Παπασταύρου, και όσους στην Κύπρο φαίνεται να μην επιθυμούν την ολοκλήρωση του έργου. Η απάντηση, κατά τα φαινόμενα, είναι μάλλον αρνητική. Άλλωστε, στο πρόγραμμά του δεν υπήρχε -τουλάχιστον έως τις τελευταίες ώρες- προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Παπασταύρου. Και όπως φαίνεται, καλή διάθεση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών δεν υπάρχει. Το «ρεύμα» μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας δείχνει να έχει διακοπεί προτού καν φτάσει στο καλώδιο.

***

«Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ» διάρκειας 3,5 ωρών!

Μόλις τρεισήμισι ώρες πρόλαβε να παραμείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Θοδωρής Δρίτσας. Ο βουλευτής, αφού έδωσε πολιτικό όρκο το πρωί της Τετάρτης, μεταπήδησε σχεδόν αμέσως στη Νέα Αριστερά, όπως είχε προαναγγείλει και σε δήλωσή του στο Βήμα.

Με επιστολή του προς το Προεδρείο της Βουλής γνωστοποίησε την αποχώρησή του, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε λίγες ώρες αργότερα την προσθήκη του στο κόμμα. Ο Δρίτσας γίνεται έτσι ο 12ος βουλευτής της Νέας Αριστεράς, η οποία αναδεικνύεται πλέον σε πέμπτη κοινοβουλευτική δύναμη.

Μια μετακίνηση-αστραπή που αποτυπώνει τη ρευστότητα και την εσωτερική κινητικότητα στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

***

Κι άλλος «κλείνει» το μάτι

Ο Χρήστος Γιαννούλης φαίνεται να στέλνει «μηνύματα» στον Αλέξη Τσίπρα και θα μπορούσε να πει κανείς πως δεν το κάνει διακριτικά. Μιλώντας χθες στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, σχολίασε: «Μας υποσχεθήκατε ΑΕΙ διεθνούς εμβέλειας. Τελικά ο μόνος που πήγε στην αυθεντική Σορβόννη ήταν ο Τσίπρας».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, δεν άφησε την ατάκα να πέσει κάτω. «Είστε έτοιμοι;» του φώναξε χαμογελώντας από τα έδρανα. «Αν είμαι έτοιμος; Έτοιμος από καιρό, για να εγκαταλείψετε εσείς την εξουσία. Γι’ αυτό είμαι έτοιμος από καιρό, γι’ αυτό είμαστε έτοιμοι από καιρό και θα το πετύχουμε», απάντησε ο κ. Γιαννούλης, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Η στιχομυθία προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα έδρανα και ερμηνεύτηκε από τους παρευρισκόμενους ως ένα «κλείσιμο» του ματιού. Το πρόβλημα είναι ότι σε λίγο, με τόσους υπαινιγμούς, αρκετοί κινδυνεύουν να αλληθωρίσουν -ιδίως αν ο Αλέξης Τσίπρας παραμείνει, όπως όλα δείχνουν, επιλεκτικός στους συνοδοιπόρους του.