Συνελήφθη ο 43χρονος που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του, με νέες μαρτυρίες να αποκαλύπτουν πως είχε πάντα βίαιη συμπεριφορά.

Τη δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί εναντίον της δικαιοσύνης, με τον ίδιο να έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για βίαιες συμπεριφορές στην πρώην γυναίκα του και την κόρη τους, ενώ έχει συλληφθεί 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια, καθώς έχει τρακάρει αμάξια γιατί οδηγούσε μεθυσμένος, και έχει έχει καταδικαστεί ακόμα και για ληστεία.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 43χρονο με καταγωγή από τη Γεωργία έξω από το σπίτι συγγενικού του προσώπου, όπου προσπαθούσε να κρυφτεί.

«Ήταν μέσα στην πολυκατοικία στο υπόγειο, στα σκαλάκια που πάει για το υπόγειο. Πήγε σε έναν φίλο του εκεί. Δεν του άνοιγε ο φίλος του. Φοβόταν κι αυτός. Μπαίνει μέσα, έρχεται η αστυνομία. Βγαίνει μετά κύριος από την πολυκατοικία με δυο τσάντες από σούπερ μάρκετ. Κι εκείνη την ώρα βουτήξανε πάνω του και τον ακινητοποίησαν», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

Λίγο πριν την επίθεση

Ο δράστης, έπινε από νωρίς σε ψιλικατζίδικο, κάθισε για ώρες, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκόολ και κάπνιζε ακατάπαυστα.

«Πριν γίνει αυτό που έκανε, ήταν σε ένα ψιλικατζίδικο, είχε πιει δέκα μπύρες και περνάει ένα παιδί να παρκάρει έξω από το ψιλικατζίδικο και του χτυπάει το καπό πίσω και του λέει σήκω και φύγε τώρα μην σε πλακώσω. Εδώ δεν παρκάρεις» αναφέρει μάρτυρας.

Τέτοιου είδους επεισόδια όμως δημιουργούσε πολύ συχνά, λένε όσοι τον γνωρίζουν.

Βίαιος και με την κόρη του

Η εξαφάνιση της ανήλικης κόρης τους, στις 30 Δεκεμβρίου, είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση. Το 14χρονο τότε παιδί το είχε σκάσει μόνο του από το σπίτι.

Μόλις την εντόπισαν μετά από 3 μέρες, η μητέρα πήρε την απόφαση να τη φυγαδέψει στη Γεωργία μαζί με την γιαγιά της, μακριά από τον 43χρονο.

Οικογενειακή φίλη μίλησε στο MEGA για την κόλαση που είχαν ζήσει η ανήλικη με την μητέρα της. Όπως λέει, σε ηλικία 12 ετών ο 43χρονος είχε ξυρίσει τα μαλλιά της κόρης του ώστε να την εμποδίσει να βγαίνει από το σπίτι.

-Την σύζυγο χτυπούσε. Το παιδί δεν γνωρίζω αν είχε απλώσει χέρι. Λίγο μιλούσε άσχημα όταν έπινε με το παιδί να μην βγαίνει έξω κάτι τέτοια και είχε ξυρίσει τα μαλλιά για να μην βγαίνει έξω το κορίτσι.

-Στη γυναίκα του είχε ξυρίσει τα μαλλιά;

-Στο παιδί του. 12 ήταν για να μην βγαίνει έξω δηλαδή, να μην κάνει παρέα με κανέναν. Ήταν άσχημες μέρες τσακωμούς, διάφορα. Μετά είχε φύγει το παιδί. Από το σπίτι έφυγε κρυφά. Είχε φύγει και το έψαχναν τρεις μέρες, δεν το βρίσκανε το παιδί. Ένα ξέρω ότι στην Κηφισίας σε κάποια πολυκατοικία πήραν στον αστυνομικό, επειδή τα βράδια κοιμόταν το καημένο παιδί εκεί… στην πολυκατοικία στην είσοδο. Κάπου εκεί. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ το παιδάκι.

Η γυναίκα που είχε φιλοξενήσει την 12χρονη αναφέρει βίαια επεισόδια να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια της. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφει:

«Την είχε χτυπήσει ο μπαμπάς της πολύ. Την είχε κουρέψει με την μηχανή την ξυριστική και ήταν σε εμένα. Με την άδεια της μητέρας της είχε μείνει σε μένα. Μου είχε πει ότι την είχε χτυπήσει ο μπαμπάς της γιατί είχε φύγει από το σπίτι μικρή. Την πήγα εγώ στο σπίτι και την χτύπησε και μπροστά μου πάρα πολύ άσχημα.

Με πήρε τηλέφωνο βασικά, ήρθανε σπίτι μου μαζί. Και σε παρακαλώ κράτα το παιδί κάποιες μέρες στο σπίτι γιατί δεν την αφήνει να πάει σχολείο, δεν την αφήνει να βγει από το σπίτι, την χτύπησε πάρα πολύ, φαινόταν κι όλας το παιδί ότι το έχει χτυπήσει. Μπούτια, χέρια, πρόσωπο και ξυρισμένο το παιδί και φορούσε κι όλας μαντήλι στο κεφάλι, πώς να έβγαινε έτσι έξω.

Έμενε στο σπίτι με την μαμά μου. Και πάλι πήγε σπίτι, επέστρεψε σπίτι. Και είπε στον πατέρα της ότι δεν ξέρω που είναι. Μετά από τρεις μέρες τέσσερις, μου λέει σε παρακαλώ επέστρεψέ την γιατί έπαιρνε ηρεμιστικά και τέτοια γιατί είναι εκτός εαυτού ξέρεις και αυτά… Μίλησα εγώ μαζί του. Του λέω θα την επιστρέψω μόνο με την προϋπόθεση ότι δεν θα πειράξεις καμία. Ναι μου λέει δεν θα πειράξω καμία, επέστρεψε το παιδί, θα την αφήσω να πάει σχολείο, θα είμαι εντάξει θα είμαι καλός, ξέρεις, και αυτά.

Την επιστρέφω και μπροστά μου μετά την χτύπαγε με ζώνες, την χτύπαγε με μπουνιές. Μπαίνω στην μέσα μου λέει φύγε από εκεί, με τραβάει εμένα, παίρνω το παιδί, το παίρνω στο δωμάτιό του, την βγάζω από το παράθυρο, της λέω πήγαινε στην πλατεία. Μετά από τρεις τέσσερις μέρες (η μητέρα της) την έδιωξε».