Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο Ψυχικό, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με απίστευτη αγριότητα στην έγκυο σύντροφό του, τραυματίζοντάς τη με πιρούνι στο μάτι.

Η γυναίκα, τριών μηνών έγκυος, μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο, με τραύματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στην κοιλιά. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, ένας καβγάς στο σπίτι του ζευγαριού, ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Μια φίλη της γυναίκας, που ειδοποιήθηκε από άτομο του περιβάλλοντός της, έσπευσε στο διαμέρισμα και τη βρήκε αιμόφυρτη. Εκείνη κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Οι γιατροί που την παρέλαβαν σοκαρίστηκαν από τη βιαιότητα της επίθεσης. Όπως ανέφεραν, έχουν δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά τα τραύματα αυτής της γυναίκας ήταν πρωτοφανή και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές.

Δεν διατρέχει κίνδυνο το έμβρυο

Ο δράστης, αμέσως μετά την επίθεση, εγκατέλειψε το σπίτι και εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες μέσα στα όρια του αυτοφώρου και τελικά τον εντόπισαν, στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Η σύλληψή του έγινε βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Ο άνδρας πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, υπό στενή ιατρική και αστυνομική παρακολούθηση. Το έμβρυο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 39χρονη υποβλήθηκε χθες σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και στα δυο της μάτια. «Από το ένα μάτι βλέπει και το άλλο είναι κλειστό», συμπληρώνει ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο, τονίζοντας ότι οι γιατροί δίνουν τιτάνια μάχη για να μην χάσει την όρασή της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το έμβρυο είναι μια χαρά.

Εξιτήριο σε λίγες μέρες

«Προσήλθε μέσα στα αίματα, τραυματισμένη από πιρούνι από τον σύντροφό της. Χθες έγινε και το χειρουργείο. Σήμερα το πρωί από το ένα μάτι άρχισε να βλέπει, το άλλο μάτι είναι κλειστό, δεν ξέρουμε τι θα απογίνει. Το πρόσωπό της είναι γεμάτο σημάδια από το πιρούνι, έχει δαγκωματιές στα χέρια. Σε λίγες μέρες θα πάρει εξιτήριο» είπε στον Alpha ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων του νοσοκομείου Αττικόν.