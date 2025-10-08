Απίστευτης σκληρότητας επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα με θύμα μία έγκυο γυναίκα, καταγράφηκε στην Αττική, την προηγούμενη νύχτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μία 38χρονη, η οποία βρίσκεται στον τρίτο μήνα κύησης, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου «Αττικόν», με αίματα σε όλο το πρόσωπο και με σοβαρά τραύματα ακόμα κι από πιρούνι.

Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Η 38χρονη υποβλήθηκε σε εγχείρηση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της. Παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στη μαιευτική και γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου. Ευτυχώς, το έμβρυο που κυοφορεί, δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε εξέλιξη.