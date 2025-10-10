Μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, χθες, στο Business Sydney, με κεντρικό ομιλητή τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Γιάννη Λοβέρδο, ο οποίος απηύθυνε λόγο σε περισσότερους από 100 Ελληνο-αυστραλούς επιχειρηματίες και εκπροσώπους του οικονομικού και κοινωνικού βίου της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, γεμάτη συγκίνηση αλλά και αισιοδοξία, ο κ. Λοβέρδος μίλησε για τη βαθιά και διαχρονική σχέση των ομογενών με την πατρίδα, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν ξεχνά τα παιδιά της όπου κι αν βρίσκονται». Παράλληλα, παρουσίασε το νέο πρόσωπο της χώρας, μιας Ελλάδας σύγχρονης, δυναμικής, σταθερής και ασφαλούς για επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, τονίζοντας ότι η ισχυρή πορεία της ελληνικής οικονομίας και η εμπιστοσύνη των αγορών αποτελούν αποτέλεσμα σταθερής πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης. «Η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και προσφέρει σήμερα ένα περιβάλλον προβλέψιμο, αξιόπιστο και φιλικό προς την επιχειρηματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο Υφυπουργός στάθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες της ελληνικής Πολιτείας για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών με τον απόδημο Ελληνισμό: την κατάργηση κάθε περιορισμού για τη συμμετοχή των ομογενών στις εκλογές, την απλοποίηση των διαδικασιών απόδοσης ιθαγένειας, την ενίσχυση των προξενικών αρχών και την προώθηση της ελληνομάθειας.

Η εκδήλωση, που χαρακτηρίστηκε από υψηλό επίπεδο συμμετοχής και ουσιαστικό διάλογο, αποτέλεσε μια ακόμη γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την ελληνο-αυστραλιανή κοινότητα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Βιομηχανικών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Νέας Νότιας Ουαλίας, κ. Sophie Cotsis, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία κ. Σταύρος Βενιζέλος και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ κ. Γεώργιος Σκέμπερης. Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν και οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Αθανάσιος Μπαλέρμπας και κ. Δημήτριος Κάρναβος.

Ο κ. Λοβέρδος ευχαρίστησε θερμά τον Executive Director του Business Sydney, κ. Paul Nicolaou, για τη φιλοξενία, καθώς και τη Δρ Πατρίσια Κορομβόκη για τον άψογο συντονισμό της συζήτησης.

Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή των επιδραστικών Ελληνο-αυστραλών επιχειρηματιών επιβεβαίωσαν, για μια ακόμη φορά, το βαθύ ενδιαφέρον και τη διαρκή σύνδεσή τους με την Ελλάδα — μια σχέση που, όπως τόνισε ο Υφυπουργός, «δεν είναι μόνο συναισθηματική, αλλά και δημιουργική, επενδυτική και προοπτική».