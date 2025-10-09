Πλούσιο ποινικό παρελθόν και παρόν έχει ο 43χρονος, που φέρεται να επιτέθηκε στην έγκυο σύντροφό του με πιρούνι, αλλά και δαγκώνοντας την, με την 39χρονη και το έμβρυό της να γλιτώνει από τύχη τα χειρότερα, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να κινδυνεύει η όρασή της, τουλάχιστον από το ένα μάτι.

Ο φερόμενος δράστης, με καταγωγή από τη Γεωργία, όπως και το θύμα, που συνελήφθη λίγες ώρες μετά το απίστευτης αγριότητας περιστατικό, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της 31ης ανακρίτριας, τη Δευτέρα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και για τα πλημμελήματα της οπλοφορίας – οπλοχρησίας.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος απασχολεί τις Αρχές, καθώς έχει συλληφθεί κι άλλες φορές, όμως πάντα έμενε ελεύθερος. Όπως έγινε γνωστό, μπαινόβγαινε στη φυλακή, από το 2012, έχοντας διαπράξει πληθώρα αδικημάτων, από ξυλοδαρμούς, φθορά ξένης περιουσίας, συμμετοχή σε κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες, οδήγηση σε κατάσταση μέθης, επίθεση κατά αστυνομικών και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο.

Το «πορτφόλιο» του 43χρονου

Στις 26 Αυγούστου του 2012, ο 43χρονος συλλαμβάνεται πρώτη φορά για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση κατά της Αρχής.

Αφήνεται ελεύθερος κι έναν χρόνο αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου του 2013, συλλαμβάνεται και πάλι από τους αστυνομικούς, αυτή τη φορά για κλοπή. Ο 43χρονος, είχε τότε εμπλακεί σε κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες.

Στις 15 Ιουλίου του 2019 συλλαμβάνεται ξανά, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα, ενώ κατηγορήθηκε και για απείθεια.

Στις 2 Ιανουαρίου του 2021 οι Αρχές τον εντοπίζουν ξανά να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ και πάλι χωρίς δίπλωμα και πάλι με την κατηγορία της απείθειας. Μάλιστα τότε, ο άνδρας έβριζε και έφτυνε τους αστυνομικούς.

Έναν μήνα αργότερα, στις 22 Φεβρουαρίου του 2021 οδηγούσε ξανά υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα, με το αλκοτέστ να δείχνει 1,68 μικρογραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Στις 5 Αυγούστου του 2021, ο άνδρας συνελήφθη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο, ενώ στις 5 Ιανουαρίου του 2023 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από την Αστυνομία για την εκούσια νοσηλεία του, έπειτα από δήλωση του ίδιου, υπό την επήρεια αλκοόλ, ότι θα αυτοκτονήσει.

Εντούτοις, αφήνεται πάλι ελεύθερος και από το 2023 έως το 2025 συλλαμβάνεται άλλες τρεις φορές για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου το πρωί της Τρίτης

Ακόμη και οι γιατροί στο «Αττικόν» σοκαρίστηκαν με τις πληγές και τα χτυπήματα που είχε στο πρόσωπο και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα. Συγκεκριμένα, μέτρησαν συνολικά 110 τραύματα.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, στην περιοχή Ελληνορώσων. Ο 43χρονος σε κατάσταση αμόκ επιτίθεται στην έγκυο σύντροφό του με πιρούνι, ενώ της καταφέρνει και δαγκωματιές στα χέρια. Απελπισμένη η 39χρονη καλεί σε βοήθεια και όπως είπε στους γιατρούς, βγήκε έξω από το σπίτι γυμνή για να σωθεί.

Φίλη της που κάλεσε το ΕΚΑΒ, περιγράφει στο Mega το τηλεφώνημα που δέχτηκε από την 39χρονη μέσα στη νύχτα. «”Βοήθεια, βοήθεια!” φώναζε η κοπέλα, με πήρε τηλέφωνο και πήγα από εκεί και πήρα μετά ασθενοφόρο γιατί είδα ότι είχε αίμα. Είχε αίμα στο πρόσωπο και φοβήθηκα. Εγώ όταν πήγα από εκεί, αυτός είχε φύγει. Δεν τον είδα καθόλου. Δεν ήταν σπίτι», είπε.

Στα αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντα που παρουσιάζει το Μega, καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις του δράστη πριν επιτεθεί στην σύντροφό του. Βρίσκεται στην γειτονιά. Κρατά ένα μπουκάλι μπύρα. Κάθεται για ώρες, καταναλώνει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και καπνίζει ακατάπαυστα.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται να σηκώνεται και να ξεκινά απρόκλητα καυγά με οδηγό που προσπαθεί να παρκάρει. Τέτοιου είδους επεισόδια δημιουργούσε πολύ συχνά, λένε όσοι τον γνωρίζουν.

Στο βίντεο του MEGA καταγράφεται και η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 43χρονο.

Στις 3 το πρωί έφτασε στα επείγοντα του νοσοκομείου. Οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι από την εικόνα αυτής της γυναίκας. Ήταν τόσο χτυπημένη που χρειάστηκε χειρουργείο για να σώσουν τα μάτια της. Από το αριστερό πλέον βλέπει ελάχιστα, με τους γιατρούς να παλεύουν να σώσουν και το δεξί.

Οι γιατροί ως όφειλαν κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, η οποία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Το θύμα νοσηλεύεται φρουρούμενο και σε κατάσταση σοκ.