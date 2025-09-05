Με τραύματα από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε χθες (4/9) νεκρό το ηλικιωμένο ζευγάρι στο διαμέρισμά τους στον Νέο Κόσμο, με νέα στοιχεία να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, από την μέχρι στιγμής έρευνα, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το ζευγάρι. Όπως όλα δείχνουν ο 74χρονος σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, με τον θάνατό τους να έχει χρονική απόσταση καθώς η γυναίκα ήταν σε αποσύνθεση σε σχέση με τον άντρα.

Πώς εντοπίστηκαν νεκροί

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν οι ένοικοι της πολυκατοικίας ανησύχησαν για την έντονη μυρωδιά και κάλεσαν τον διαχειριστή.

Μπαίνοντας στο σπίτι οι Αρχές βρήκαν τη γυναίκα φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο στο στήθος και τον 74χρονο με τραύμα στο κεφάλι. Δίπλα στο ζευγάρι εντοπίστηκαν και δύο κάλυκες.

Ήταν άρρωστη – Τι λένε οι γείτονες

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η γυναίκα ήταν σοβαρά άρρωστη και ο σύζυγός της φαινόταν πολύ καταβεβλημένος ψυχολογικά. «Την έβλεπες σπάνια να κυκλοφορεί, εκείνος βγαίνει πιο συχνά, αλλά ήταν πάντα θλιμμένος», είπε γείτονας.

«Το Σάββατο παρατήρησα ότι το φως στο διαμέρισμά τους είχε μείνει ανοιχτό. Σκέφτηκα ότι μπορεί να το ξέχασαν. Όμως οι μέρες περνούσαν, η μυρωδιά γινόταν όλο και πιο έντονη και τελικά με τον σύζυγό μου αποφασίσαμε να ειδοποιήσουμε τον διαχειριστή. Ήρθαν η αστυνομία, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν στο υπνοδωμάτιο. Οι αστυνομικοί είπαν ότι πιθανόν ο άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε» είπε άλλος γείτονας.

Οι τελικές απαντήσεις θα δωθούν από τον ιατροδικαστή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».