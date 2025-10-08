Με μία τεράστια τρύπα δίπλα στα σπίτια ξύπνησαν το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου οι κάτοικοι των Φυτειών, στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Οι κάτοικοι του χωριού νόμιζαν ότι έγινε σεισμός και όταν βγήκαν έξω στον δρόμο αντίκρισαν μια τεράστια τρύπα βάθους 8 μέτρων με διάμετρο 6 μέτρα.

Η καθίζηση «κατάπιε» τμήμα του χωριού, προκαλώντας αδιανόητες ζημιές.

Το πρωτοφανές φαινόμενο σημειώθηκε δίπλα σε κατοικίες και θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς το έδαφος έχει υποχωρήσει σε βάθος αρκετών μέτρων.

Κι όμως δεν είναι η πρώτη φορά, λένε οι κάτοικοι, καθώς και σε διπλανό χωριό είχε γίνει καθίζηση.

Τι λένε οι επιστήμονες

Ειδικοί γεωλόγοι του ΕΑΓΜΕ (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών) έφτασαν στο σημείο για περαιτέρω έρευνες και ανέφεραν πως αυτό το φαινόμενο ήρθε ως αποτέλεσμα των προσφάτων βροχών.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται οι επιστήμονες να καταλήξουν σε πιο ασφαλή συμπεράσματα.