Από θαύμα -και με ελαφρά τραύματα- σώθηκε μια γυναίκα στο Λαύριο όταν χθες έπεσε μπαλκόνι στη συμβολή των οδών Φωκίωνος και Αγίας Παρασκευής.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που εξασφάλισε το Star, φαίνεται μια γυναίκα να στέκεται στην άκρη του πεζοδρομίου, να ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος και εκείνη να τρέχει να απομακρυνθεί παίρνοντας την τσάντα της. Λίγο πιο δίπλα βρίσκεται μια άλλη γυναίκα, η οποία πάει να μπει στη θέση του οδηγού στο σταθμευμένο όχημα της και απομακρύνεται τρέχοντας.

Στο ισόγειο του κτιρίου στεγάζεται ένα φαρμακείο κι ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κάποιος πεζός από το σημείο. Από την κατάρρευση του μπαλκονιού προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα.

Ξεκόλλησε κομμάτι του στηθαίου

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας βρέθηκε στο σημείο σήμερα κι έκανε αυτοψία. Η πρώτη εικόνα που έχουν οι αρμόδιοι είναι ότι ξεκόλλησε κομμάτι του στηθαίου, με αποτέλεσμα λόγω του βάρους να ξεκολλήσει και το μπαλκόνι και να πέσει τελικά στα σταθμευμένα οχήματα.

Το σπίτι χαρακτηρίστηκε ως μη κατοικίσιμο. Η οικογένεια που έμενε μέσα έχει ξεσπιτωθεί, ενώ και το φαρμακείο είναι κλειστό σήμερα και θα παραμείνει κλειστό και τις επόμενες μέρες.