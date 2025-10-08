Ένα νέο βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας που αφορά στην έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/10) ντισκοτέκ «Jacky O» στη Μιχαλακοπούλου.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας, που φορά μαύρα ρούχα, λευκά παπούτσια, χειρουργική μάσκα και κουκούλα, να κινείται προς το νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια, κρατώντας μια χάρτινη σακούλα, που μέσα είχε τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Φτάνει στο σημείο πεζός, αφήνει τη σακούλα στην είσοδο της ντισκοτέκ και φεύγει.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε κύκλους της νύχτας, οι οποίοι ενδεχομένως ήθελαν να εκφοβίσουν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Ο ιδιοκτήτης, στην κατάθεσή του, φέρεται να έχει αναφέρει ότι την περασμένη άνοιξη τον προσέγγισαν άτομα που του πρότειναν «περιστασιακή συνεργασία» με ύποπτους όρους. Οι Αρχές διερευνούν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα σε εκείνες τις επαφές και τη σημερινή επίθεση.

<br />

Βόμβα μεγάλης ισχύος

Από τα υπολείμματα του μηχανισμού οι πυροτεχνουργοί εκτιμούν ότι επρόκειτο για βόμβα μεγάλης ισχύος, με μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, τοποθετημένη μέσα σε μεταλλικό δοχείο, το οποίο είχε καλυφθεί με χαρτί.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και της Αντιτρομοκρατικής συλλέγουν στοιχεία από τον τόπο της έκρηξης.