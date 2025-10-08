Τιμητική βραδιά για 36 ηθοποιούς που συμμετείχαν σε ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά στη δεκαετία του 1960, διοργανώνει φέτος το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Finos Film.

Το ΦΚΘ και το στούντιο τιμούν έτσι την συνολική προσφορά αυτών των καλλιτεχνών στον κινηματογράφο και στον ελληνικό πολιτισμό.

Η σκηνή του Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους θα φιλοξενήσει την Μπέτυ Αρβανίτη, τον Βασίλη Καΐλα, τον Δημήτρη Καλλιβωκά, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τη Χλόη Λιάσκου, την Μπέτυ Λιβανού, τον Σωτήρη Τζεβελέκο, την Αιμιλία Υψηλάντη και την Άννα Φόνσου.

Επίσης, το ΦΚΘ ετοιμάζει ένα μαγνητοσκοπημένο αφιέρωμα όπου πολλοί από τους σπουδαίους ηθοποιούς θα μοιραστούν με το κοινό αναμνήσεις, ιστορίες και πρόσωπα. Στο αφιέρωμα αυτό το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αξέχαστες στιγμές από όλους τους ηθοποιούς που θα βρεθούν στη σκηνή του Ολύμπιον, αλλά και από άλλους.

Κατ’ αλφαβητική σειρά οι: Άγγελος Αντωνόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννης Βογιατζής, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Μάρθα Βούρτση, Μέλπω Ζαρόκωστα, Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου, Τόνια Καζιάνη, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκης Κομνηνός, Μάρω Κοντού, Άννα Κυριακού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπη Λάζου, Στέφανος Ληναίος, Χρήστος Νομικός, Γιώργος Πάντζας, Χρήστος Πολίτης, Κώστας Πρέκας, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Νίκος Τσούκας και Έλλη Φωτίου.

«Η μεγάλη αυτή γιορτή ενδυναμώνει τη σταθερή συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τη Finos Film, την εταιρεία παραγωγής που καθόρισε κινηματογραφικά την εποχή στην οποία μεσουράνησαν οι καλλιτέχνες που θα τιμηθούν» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το ΦΚΘ.

Η ειδική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 66ης διοργάνωσης του ΦΚΘ (30 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου 2025) και οικοδεσπότες της θα είναι ο πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ, ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου και ο ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Οι δύο ηθοποιοί θα συνομιλήσουν με τους συναδέλφους τους για τη συναρπαστική πορεία τους, αλλά και για τις αθέατες πλευρές της καλλιτεχνικής τους ζωής.