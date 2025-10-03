Αν και η iX1 προστέθηκε στην γκάμα των Βαυαρών μόλις το 2022, η πρόσφατη παρουσίαση της iX3 και της νέας αρχιτεκτονικής Neue Klasse στην έκθεση του Μονάχου, δείχνει να επιταχύνει τις εξελίξεις για το μικρότερο ηλεκτρικό SUV τους που εντοπίστηκε ήδη σε δοκιμές εξέλιξης εν όψει εκτεταμένων αναβαθμίσεων.

Αυτές όπως ήδη ίσως υποθέτει κανείς θα προέλθουν από την iX3 τόσο σε αισθητικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το πρώτο είναι ήδη ορατή η επιρροή του μεσαίου SUV των Βαυαρών στην όψη της iX1 η οποία δείχνει πλέον να διαθέτει αναδυόμενες χειρολαβές, πιο λείες επιφάνειες συνολικά, μια διαφορετικά «τοποθετημένη» γραμμή παραθύρων. Στο πίσω τμήμα, αν και το καμουφλάζ δεν επιτρέπει πολλά συμπεράσματα, ήδη υπάρχουν ενδείξεις για μια διαμόρφωση αντίστοιχη της iX3 σε φωτιστικά σώματα όσο και στα υπόλοιπα στοιχεία.

Στις αλλαγές εντοπίστε και την διαφορετική σχεδίαση καπό παρμπρίζ στοιχεία που με τη σειρά τους θα επιτρέψουν μια ακόμα σημαντικότερη αλλαγή στο εσωτερικό όπου η iX1 αναμένεται να παραλάβει επίσης το Panoramic i-Drive, τη νέα διάρθρωση οθονών της BMW που τοποθετεί μια επιμήκη οθόνη στη βάση του παρμπρίζ η οποία εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό συν μια ακόμα κεντρική με τραπεζοειδές σχήμα εν είδει infotainment.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την τεχνολογία ωστόσο μάλλον δεδομένη θα πρέπει να θεωρηθεί η ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας μπαταριών και μοτέρ με την iX1 να να προσφέρεται σε μονοκινητήριες όσο και δικινητήριες εκδόσεις.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι ακριβώς θα συμβεί με τη συμβατική X1, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι να εξακολουθεί στο ίδιο μοτίβο και στην ίδια πλατφόρμα με ορισμένες αναβαθμίσεις που σε κάθε περίπτωση δεν θα φτάνουν την έκταση αυτών της iX1.

Φωτογραφίες: Automedia