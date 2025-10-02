Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους του ανθρώπου μεγαλώνοντας – μετά τις ασθένειες – είναι η αφόρητη σιωπή στο σπίτι, η οποία δεν σπάει με κανένα ψηφιακό μέσο και από καμία οθόνη. Άνθρωποι που έκαναν έναν κύκλο ζωής, έχοντας κάνει οικογένεια ή και όχι, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με τη μοναξιά, που δεν είναι μία καλή φίλη. Γιατί οι φίλοι είναι πολύ σημαντικοί – ακόμη περισσότερο όταν η κοινωνικοποίηση μας έχει περιοριστεί λόγω συνταξιοδότησης. Τότε που συνήθως και τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι, έχοντας κάνει τη δική τους ζωή, ενίοτε και πολύ μακριά.

Σκεφτείτε επίσης ότι στη χώρα μας που κάποτε έσφυζε από καφενεία που συναντιόντουσαν οι γηραιότεροι, πλέον και για διάφορους λόγους, αυτά έχουν περιοριστεί αισθητά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο όσους μένουν πίσω. Τα νούμερα είναι αποκαρδιωτικά άλλωστε: Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι Τρίτης Ηλικίας ζουν χωρίς συντροφιά, με τη μοναξιά να αποτελεί μια σιωπηλή επιδημία που υπονομεύει τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική τους υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η 1η Οκτωβρίου, που ο πλανήτης γιόρτασε και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας, γίνεται μια ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα και την προσοχή μας, σε όλους αυτούς που καλούνται να δώσουν μία από τις πιο σκληρές μάχες της σύγχρονης ψηφιακής κοινωνίας: της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης.

Σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, η έννοια της φιλίας αναδεικνύεται ως το καλύτερο εργαλείο που έχουμε για να ενισχύσουμε τις γέφυρες που ενώνουν γενιές και σπάνε τα τείχη της απομόνωσης. Οι ανθρώπινες σχέσεις ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο πιο ουσιαστικός παράγοντας ευτυχίας για όλους μας. Αυτό ακριβώς το μήνυμα αγκαλιάζει η ΝΝ Hellas, στηρίζοντας για ακόμη μια χρονιά το πρόγραμμα «Φιλία σε κάθε Ηλικία», που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis.

Πάμε να δούμε τους αριθμούς. Το 23,3% του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή πάνω από 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι άνω των 65 ετών, εκ των οποίων εκτιμάται ότι περίπου 730.000 ζουν μόνοι τους. Η έλλειψη κοινωνικών επαφών, ήτοι κοινωνική απομόνωση, και η μοναξιά, που είναι ένα υποκειμενικό συναίσθημα, συνδέονται άμεσα. Ένα άτομο μπορεί να έχει λίγες γνωριμίες, αλλά να μην αισθάνεται μοναξιά την ίδια στιγμή που κάποιος άλλος μπορεί να βρίσκεται μέσα σε πλήθος και να νιώθει εντελώς μόνος.

Οι συνέπειες είναι σοβαρές και αποτυπώνονται σε επιστημονικές έρευνες. Η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων, νοσηλείας, ακόμα και θνησιμότητας. Μάλιστα, οι επιπτώσεις στην υγεία είναι συγκρίσιμες με αυτές του καπνίσματος, της παχυσαρκίας ή της υπέρτασης, ενώ παράλληλα, επηρεάζουν τη γνωσιακή λειτουργία, αυξάνοντας τον κίνδυνο άνοιας και φυσικά κατάθλιψης.

Το Πρόγραμμα «Φιλία σε κάθε Ηλικία»: μια σημαντική πρωτοβουλία ενάντια στη μοναξιά

Μπροστά σε αυτό το σύγχρονο πρόβλημα, η πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Prolepsis, με την υποστήριξη της ΝΝ Hellas, προσφέρει μια ουσιαστική ανθρώπινη λύση. Το πρόγραμμα βασίζεται σημαντικά στον εθελοντισμό και έχει τρεις βασικούς στόχους:

Καταπολέμηση της μοναξιάς των ατόμων Τρίτης Ηλικίας: Με τη δημιουργία μακρόχρονων φιλικών σχέσεων και κοινωνικών δεσμών. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους: Με την αξιοποίηση της εμπειρίας των ατόμων 65 ετών και άνω, τα οποία έχουν τόσα να προσφέρουν και να μοιραστούν με τις νεότερες γενιές. Άλλωστε, το μεγαλύτερο σχολείο είναι αυτό της ζωής. Ευαισθητοποίηση του κοινού: Με την ανάδειξη των αναγκών της Τρίτης Ηλικίας και την απαραίτητη κινητοποίηση της κοινωνίας.

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται η ανθρώπινη σύνδεση. Εκεί, συναντάμε μικρές ομάδες εθελοντών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και 32 εργαζόμενοι της ΝΝ Hellas, που έρχονται σε επαφή με άτομα Τρίτης Ηλικίας, αναπτύσσοντας σχέσεις φιλίας. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει σε κάθε ηλικιωμένο να αποκτήσει περισσότερους φίλους και να αισθανθεί ότι ανήκει σε μία κοινότητα που νοιάζεται αληθινά. Η επαφή γίνεται είτε τηλεφωνικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, είτε, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, μέσω προσωπικών επισκέψεων.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το πρόγραμμα δεν εξαντλείται στην τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά περιλαμβάνει και μια σειρά από συλλογικές δράσεις κοινωνικής ένταξης που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της κοινωνικότητας και της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Σκεφτείτε ότι ξαφνικά ένας ηλικιωμένος, εκεί που περνούσε όλη την ημέρα στο σαλόνι του σπιτιού του, τώρα με τη νέα του παρέα θα επισκεφτεί ένα μουσείο, θα κάνει έναν περίπατο, μπορεί να συμμετέχει σε δημιουργικά εργαστήρια. Έχει δηλαδή κάτι να περιμένει, κάποιον να συναντήσει και έναν ωραίο λόγο για να βγει από το σπίτι του.

Ενημερωτικά, να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα διαθέτει και την Τηλεφωνική Γραμμή για τη Μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία – 210 6101300 -, η οποία λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 π.μ. έως τις 10 μ.μ. και τα Σαββατοκύριακα από τις 11 π.μ. έως τις 5 μ.μ.. Μέσω αυτής, εκπαιδευμένοι εθελοντές προσφέρουν ανθρώπινη επαφή και κοινωνική υποστήριξη, και όποτε κριθεί αναγκαίο, παραπομπή σε κοινωνικές υπηρεσίες.

Η NN Hellas συνεχίζει για 5η συνεχή χρονιά τη συνεργασία της με το Ινστιτούτο Prolepsis υποστηρίζοντας ως Μέγας Δωρητής το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης στην Τρίτη Ηλικία. Για την ΝΝ Hellas, η υποστήριξη αυτού του προγράμματος ξεπερνάει κατά πολλοίς την προσφορά στην κοινωνία, γιατί αποτελεί μία δέσμευση που βασίζεται στη φροντίδα του ανθρώπου κάθε ηλικίας. Με αυτήν, χτίζονται γέφυρες ανάμεσα στις γενιές, κάτι που αποδεικνύει πως ακόμη και η πιο μικρή χειρονομία, όπως ένα τηλεφώνημα, μια σύντομη συνάντηση ή και μία τρυφερή κουβέντα μπορεί να αλλάξει τη μέρα για πολλούς μοναχικούς ανθρώπους.

Για αυτό, αν και ζούμε στην εποχή όπου η ψηφιακή επικοινωνία κυριαρχεί, το πρόγραμμα «Φιλία σε κάθε Ηλικία» του Ινστιτούτου Prolepsis έρχεται να μας υπενθυμίσει τη δύναμη της προσωπικής επαφής, ως μια επένδυση στην ανθρωπιά και κάτι που μας αφορά όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα filiasekatheilikia.gr ή καλέστε στο 210 6255700.