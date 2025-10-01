Την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Champions League πέτυχε η Ατλέτικο Μαδρίτης, που διέλυσε την Άιντραχτ με 5-1. Ρασπαντόρι στο 4’, Λε Νορμάντ στο 33’, Γκριεζμάν στο 45+1’, Σιμεόνε στο 70’ και Άλβαρες στο 82′ τα γκολ για τους νικητές.

Άνετη η Ίντερ

Η Ιντερ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Σλάβια Πράγας και νίκησε εύκολα με 3-0. Τα γκολ για τους Νερατζούρι οι Λαουτάρο Μαρτίνες (30’, 65’) και Ντούμφρις (34’).

«Πάρτι» στη Μασσαλία

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Μαρσέιγ το παιχνίδι με τον Άγιαξ, με τους Μασσαλούς να επικρατούν με 4-0. Πρωταγωνιστής ο Παϊζάο που σκόραρε δύο γκολ (6’, 11’), από ένα ακόμα πέτυχαν ο Γκρινγουντ (26’) και ο Ομπαμεγιάνγκ (52’).

Σαν σε προπόνηση

Η Μπάγερν ήταν σαρωτική στην Κύπρο και επικράτησε εύκολα με 5-1 της Πάφου. Δύο γκολ ο Κέιν (15’, 34’), από ένα οι Γκερέιρο (20’), Τζάκσον (31’) και Ολίσε (69’).

Τρίποντο για την Τσέλσι

«Σεφτέ» για την Τσέλσι, που δυσκολεύτηκε μεν απέναντι στην σκληροτράχηλη Μπενφίκα, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0. Το ματς κρίθηκε από το αυτογκόλ του Ρίος στο 18’.

Ισοπαλία στη Νορβηγία

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 2-2.

Από την άσπρη βούλα

Με πέναλτι του Όσιμεν, η Γαλατάσαραϊ επικράτησε με 1-0 της Λίβερπουλ.

Άνετη και ωραία η Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι με 5-0. Χατ-τρικ ο Εμπαπέ (35’, 52’, 73’), από ένα γκολ οι Καμαβινγκά (83’) και Ντίαζ (90+3’). Δύο στα δύο στη διοργάνωση για τους Ισπανούς, που στην πρεμιέρα είχαν νικήσει εντός έδρας την Μαρσέιγ με 2-1.

Ανατροπή στο Μπέργκαμο

Η Κλαμπ Μπριζ μπορεί να προηγήθηκε στο Μπέργκαμο με γκολ του Τζόλη (38’), αλλά η Αταλάντα γύρισε το ματς με γκολ των Σάμαρτζιτς (74’) και Πάσαλιτς (87’) και επικράτησε με 2-1.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 30/9

Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ 2-1

Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1

Τσέλσι-Μπενφίκα 1-0

Ίντερ-Σλάβια Πράγας 3-0

Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ 2-2

Γαλατασαράι-Λίβερπουλ 1-0

Μαρσέιγ-Άγιαξ 4-0

Πάφος-Μπάγερν Μονάχου 1-5

Τετάρτη 1/10

19:45 Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη

19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ

22:00 Άρσεναλ-Ολυμπιακός

22:00 Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν

22:00 Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους

Η βαθμολογία: