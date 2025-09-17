«Θα είναι Champions League, αλλά… δε θα μοιάζει με Champions League»: Ο Ολυμπιακός συνάντησε ένα πραγματικό μπλόκο από την Πάφο, που αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 25, λόγω αποβολής του Μπρούνο, και δεν κατάφερε να βάλει το πρώτο του γκολ στη φετινή διοργάνωση, μένοντας στο 0-0.

Η ομάδα του Καρσέδο περιόρισε με πολυπρόσωπη, αλλά εξαιρετική άμυνα τους «ερυθρόλευκους», που είχαν πολλούς καλούς παίκτες τους σε κακή ημέρα, και δεν κατάφεραν να πάρουν ένα τρίποντο που είχαν… κυκλώσει, παρότι ήταν εμφανώς καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο.

Στο πρώτο λεπτό, το Καραϊσκάκη… καρδιοχτύπησε. Ο Πασχαλάκης έκανε ένα συρτό διώξιμο, αλλά η μπάλα κόντραρε στον παίκτη της Πάφου και έγλειψε το δοκάρι. Το παιχνίδι ήταν… κέντρου στο ξεκίνημα, με την Πάφο να απειλεί ελαφρώς στο 10′ με ένα εκτός περιοχής σουτ του Ζάζα, που μπλόκαρε ο Πασχαλάκης.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την κατοχή και την κυριαρχία, αλλά δυσκολεύονταν να φτάσουν σε τελική. Από την άλλη η Πάφος πίεζε και μάρκαρε σκληρά, συχνά βίαια. Κι αυτό το πλήρωσαν! Στο 25′, ο Μπρούνο που είχε ήδη κίτρινη κάρτα έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Πιρόλα και είδε δεύτερη, αφήνοντας την ομάδα της με παίκτη λιγότερο από πολύ νωρίς.

Οι Κύπριοι προσπαθούσαν εμφανώς να ρίξουν τον ρυθμό, ενώ ο Ολυμπιακός γέμιζε την περιοχή τους, αλλά έπαιρνε λάθος αποφάσεις.

Στο 33′, η Πάφος έκανε διπλή αλλαγή. Ντιματά και Λουίζ αποχώρησαν, δίνοντας τις θέσεις τους στους Ορσιτς και Πηλέα, με τη διάταξη να αλλάζει σε αμυντική τετράδα.

Ο Ολυμπιακός δε μπόρεσε να γίνει ιδιαίτερα παραγωγικός κόντρα στην πολυπρόσωπη άμυνα του Καρσέδο. Ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε Στρεφέτσα με Ποντένσε, αλλά αυτό δε βοήθησε ουσιαστικά.

Ετσι, στο ημίχρονο ο Βάσκος προχώρησε σε διπλή αλλαγή. Μουζακίτης και Ταρέμι πήραν τις θέσεις των Γκαρθία και Στρεφέτσα, με τη διάταξη ουσιαστικά να αλλάζει.

Στο 48′, μία σέντρα του Ροντινέι οδήγησε σε μια κεφαλιά υπό καλές προϋποθέσεις από τον Ελ Καμπί, που αστόχησε. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας, ο Κοστίνια αντικατέστησε τον Ροντινέι.

Πέρασε ώρα για την επόμενη φάση. Στο 68ο λεπτό ο Ρέτσος σούταρε από μακριά και δυνατά, αλλά ο Μιχαήλ απέκρουσε σε κόρνερ. Από το κόρνερ ο αρχηγός πήρε μια πολύ καλή κεφαλιά, αλλά ο Μιχαήλ απέκρουσε ξανά και η Πάφος βγήκε σε κόντρα. Για να τη σταματήσει, ο Ταρέμι έκανε τάκλιν από πίσω στον Ζάζα και ο Κόβατς του έβγαλε κόκκινη κάρτα, όμως ο VAR τον κάλεσε και την άλλαξε σε κίτρινη.

Στο 75′, ο Μεντιλίμπαρ έκανε πιο επιθετική την ομάδα του, βάζοντας τον Πνευμονίδη αντί του Εσε και τον Μπιανκόν αντί του Πιρόλα.

Η Πάφος απείλησε στο 79′ με σουτ του Ντράγκομιρ από πλάγια θέση, αλλά η μπάλα βγήκε άουτ.

Στο 84′, ο Μουζακίτης πήρε ένα πολύ καλό σουτ από μακριά, η μπάλα κόντραρε και βγήκε κόρνερ.

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 91′. Ο Μουζακίτης έδωσε απίθανη κάθετη στον Ορτέγκα και εκείνος την γύρισε για τον Ταρέμι, που σούταρε από τη μία, αλλά ο Γκόλνταρ επενέβη σωτήρια με τέλειο τάκλιν.

Ως το τέλος ο Ολυμπιακός περικύκλωσε την αντίπαλη περιοχή, αλλά δε μπόρεσε να σκοράρει.