Από τη στιγμή που το σύστημα της League Phase εφαρμόστηκε στις διασυλλογικές διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ, το θέαμα έχει… εκτοξευτεί. Και η δεύτερη μέρα του φετινού Champions League δεν απογοήτευσε! Πολλά γκολ, μεγάλες ατομικές εμφανίσεις και ανατροπές χαρακτήρισαν άλλη μια βραδιά.

Στις 19:45, όσες συγκινήσεις δεν προσέφερε το 0-0 του Ολυμπιακού με την Πάφο, τις προσέφερε ο αγώνας της Σλάβια Πράγας με τη Μπόντο Γκλιμτ. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες επίσης, αλλά με ένα… επεισοδιακό 2-2. Η παρέα του βασικού Ζαφείρη προηγήθηκε με δύο γκολ, με τα τέρματα του Εμπότζι στο 23’ και το 74’, αλλά ισοφαρίστηκε από τους Μπάσι και Φετ στο 78’ και το 90’.

Στα παιχνίδια των 22:00, η Μπάγερν ήταν η μεγάλη νικήτρια του πιο… εμπορικού ματς με την Τσέλσι με 3-1. Πρωταγωνιστής ήταν ο συνήθης ύποπτος, Χάρι Κέιν, που σκόραρε στο 27’ και το 63, ενώ οι Βαυαροί βρήκαν το άλλο γκολ με αυτογκόλ του Τσαλόμπα στο 20’. Το γκολ της Τσέλσι έβαλε ο Πάλμερ στο 29’.



Τρομερό ενδιαφέρον είχαμε στο Ανφιλντ, όπου η Λίβερπουλ προηγήθηκε με 2-0 της Ατλέτικο, έχοντας ισχυρή δόση τύχης, είδε τον Γιορέντε να ντύνεται… Φορλάν και να ισοφαρίζει με δύο δικά του γκολ. Για τους «κόκκινους», όμως, τα παιχνίδια φέτος ξεκινούν… μετά τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Ετσι, ο Φαν Ντάικ υποδέχθηκε το κόρνερ του Σομποζλάι και νίκησε τον Ομπλακ για να κάνει το τελικό 3-2 (Ρόμπερτσον 4’, Σαλάχ 6’, Φαν Ντάικ 90’+2’ – Γιορέντε 45’+3’, 81’).

Στο Παρίσι, η Παρί του Λουίς Ενρίκε, που παρακολουθούσε με ακουστικά από τα… δημοσιογραφικά, ήταν καταιγιστική και το έπιασε από εκεί που το άφησε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στο πρώτο ημίχρονο αντιμετώπισε έναν εξαιρετικό Καρνεσέκι, αλλά έβαλε δύο γκολ και τελικά επικράτησε με 4-0 της Αταλάντα, έχοντας σκόρερ τους Μαρκίνιος (3’), Κβαρατσκέλια (39’), Μέντες (51’) και Ράμος (90’+1’).

Στο Αμστερνταμ, το… κεφάλι του Μάρκους Τουράμ έκρινε την αναμέτρηση του Αγιαξ με την Ιντερ. Οι νερατζούρι επικράτησαν με 2-0, έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γάλλο που σκόραρε με τον ίδιο τρόπο στο 42’ και το 47’ από ασίστ του Τσαλχάνογλου.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2

(72′ Μαρτινέλι, 87′ Τροσάρ)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3

(90′ Φαν Μπόμελ – 9′ πέν. Ντέιβιντ, 39′ Ελ Χατζ, 81′ Μακ Άλιστερ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1

(28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ – 22΄ Γουεά)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3

(6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης – 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4

(63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι – 52΄ Αντεγέμι, 65΄Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

(4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2

(23′,74′ Μπότζι – 78′ Μπάσι, 90′ Φετ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0

(3΄ Μαρκίνιος, 39΄ Κβαρατσκέλια, 51΄ Νούνο Μέντες, 90+1΄ Γκονσάλο Ράμος)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1

(20΄αυτ. Τσαλόμπα, 27΄πεν.,63΄ Κέιν – 29΄ Πάλμερ)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2

(4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ, 90+2΄ Φαν Ντάικ – 45+3΄, 81΄ Γιορέντε)

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2

(43΄, 47΄ Τιράμ)

Πέμπτη 18/9