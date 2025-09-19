Υπερθέαμα χάρισαν οι 36 ομάδες στην 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, που ξεκίνησε το βράδυ της περασμένης Τρίτης και ολοκληρώθηκε απόψε.

Στους αγώνες που έγιναν σήμερα, η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Νιουκάστλ, επικρατώντας με 2-1, η Σίτι κέρδισε τη Νάπολι με 2-0, η Σπόρτινγκ διέλυσε την Καϊράτ με 4-1, όπως και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης την Γαλατάσαραϊ με 5-1.

Μεγάλη εμφάνιση από την Μπριζ, που έκανε… πλάκα απέναντι στην Μονακό με 4-1, ενώ ισόπαλο 2-2 έληξε το Κοπεγχάγη – Μπριζ.

Ξεκίνημα με το δεξί για τη Σίτι

Με το… δεξί μπήκε στο φετινό Champions League η Μάντσεστερ Σίτι, που επικράτησε με 2-0 της Νάπολι. Χάαλαντ στο 56′ και Ντοκού στο 65′ τα γκολ για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα

Διπλό για την Μπαρτσελόνα

Μεγάλη νίκη για την Μπαρτσελόνα στην Αγγλία, με τους Μπλαουγκράνα να επικρατούν της Νιουκάστλ με 2-1. Πρωταγωνιστής ο Ράσφορντ, που πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του (58′, 67′), ενώ για τους γηπεδούχους μείωσε ο Γκόρντον στο 90′.

Τρίποντο για την Σπόρτινγκ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι και επικράτησε εύκολα με 4-1. Τρινκάο στο 44′ και στο 65′, Αλισον Σάντος στο 67′ και Κουεντά στο 68′ τα γκολ για την ομάδα των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη.

Ανατροπή για την Άιντραχτ

Τρίποντο με ανατροπή για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης απέναντι στην Γαλατάσαραϊ, με τους Γερμανούς να επικρατούν με 5-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 8′ με τον Ακγκούν, αλλά οι γηπεδούχοι γύρισαν τούμπα το παιχνίδι με τους Σάντσες (αυτ., 37′), Ουτζούν (45+2′), Μπουκάρντ (45+5′, 66′) και Κναφ (75′).

Σαρωτική η Μπριζ

Άνετη και ωραία η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, διέλυσε με 4-1 την Μονακό. Τρεσόλντι (32′), Ονιεντίκα (39′), Βανάκεν (43′) και Ντιακόν (75′) τα γκολ για τους νικητές. Φατί στο 90+1′ το γκολ της τιμής για τους Μονεγάσκους.

Ματσάρα στην Δανία

Χορταστική ισοπαλία στη Δανία, με την Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου να έρχεται 2-2 με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Λάρσον στο 9′ και Ρόμπερτ στο 87′ τα γκολ των γηπεδούχων, Γκριμάντο (82′) και Χατζηδιάκος (αυτ., 90+1′) τα αντίστοιχα για τους Γερμανούς.