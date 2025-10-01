Πρεμιέρα κάνει σήμερα 1/10 το νέο σύστημα ραντεβού στα νοσοκομεία. Όσοι θέλουν να κλείσουν ραντεβού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν τρεις τρόποι: είτε τηλεφωνώντας στο 1566, είτε από την πλατφόρμα www.finddoctors.gov.gr, είτε μέσα από το application MyHealth που μπορεί να κατεβάσει ο καθένας στο κινητό.

Όπως δήλωσε χθες στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, «στο MyHealth App θα μπουν όλα τα νοσοκομεία από 1ης Οκτωβρίου. Προσθέτουμε συν 7.000.000 ραντεβού, δηλαδή τριπλασιάζονται και τα διαθέσιμα ραντεβού και κάνουμε πολύ πιο εύκολη την ενημέρωση των ασθενών για το πού είναι τα διαθέσιμα ραντεβού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν».

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε: «Μέσω του MyHealth App κλείνεις ραντεβού σε συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ, από τους τρεις μήνες, είναι στις τρεις μέρες. Στο ΚΑΤ, που ήταν το πρώτο νοσοκομείο που συνδέθηκε πιλοτικά πριν μια βδομάδα στον αέρα, έχει γίνει ο χαμός, διότι κλείνεις ραντεβού σε 24 ώρες και το ΚΑΤ έδινε ραντεβού σε τέσσερις μήνες. Άρα θα έχουμε τεράστια μείωση αναμονής και στα ραντεβού στα νοσοκομεία».

Το ΚΑΤ ήταν το πρώτο νοσοκομείο που ανέβασε τα ραντεβού του στο MyHealth App πιλοτικά, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο χρόνος αναμονής για κλείσιμο ραντεβού με γιατρό συγκεκριμένης ειδικότητας, έχει μειωθεί σημαντικά.

Περισσότερα τα ραντεβού

Από την πλευρά του, πριν λίγες μέρες, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, μια δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι ότι στα νοσοκομεία από τα 500.000 ραντεβού που γίνονταν μέχρι στιγμής το μήνα, πλέον ο αριθμός θα αυξηθεί στα 830.000 ραντεβού.