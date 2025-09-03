Τις τεράστιες αναμονές ασθενών που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης στα Νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος, λόγω των δραματικών ελλείψεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, καταγράφει μελέτη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) που δόθηκε στη δημοσιότητα εν όψει των εγκαινίων της 89ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το προσεχές Σάββατο (6/9).

Οι αρμόδιοι της ΠΟΕΔΗΝ παραθέτουν στοιχεία για όλα τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της ευρύτερης περιοχής, σκιαγραφώντας τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν οι βορειοελλαδίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Βάσει της μελέτης, σε πολλά μεγάλα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης χιλιάδες πολίτες κάνουν ιώβεια υπομονή προκειμένου να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

Μεγάλες αναμονές, που μπορεί να φθάνουν τους τέσσερις μήνες, παρατηρούνται σε ιατρεία για τη διάγνωση ουρολογικών και γαστρεντερολογικών προβλημάτων.

1.500 άτομα σε αναμονή στο ΑΧΕΠΑ

Ειδικότερα:

ΑΧΕΠΑ. 1.500 άτομα βρίσκονται σε λίστα αναμονής για να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Αυτό, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, σημαίνει περίπου τρεις μήνες αναμονή.

Θεαγένειο. Στο παθολογοανατομικό τμήμα, λόγω σοβαρής έλλειψης ιατρικού προσωπικού, μεγάλο μέρος των παρασκευασμάτων δίνεται σε ιδιωτικό εργαστήριο με κόστος χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα.

Γεννηματάς. Οι αναμονές των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία είναι κατά μέσο όρο 15 ημέρες, ενώ στο ουρολογικό και στο γαστρεντερολογικό φθάνουν το 4μηνο.

Περίπου 170 μέρες αναμονή στη γυναικολογική κλινική

Άγιος Δημήτριος. Ο χρόνος αναμονής στις λίστες χειρουργείων είναι, κατά μέσο όρο, 58,51 ημέρες για την Ουρολογική Κλινική, 68,28 μέρες για τη χειρουργική, 138,92 μέρες για την οφθαλμολογική και 169,13 μέρες για τη γυναικολογική.

Ιπποκράτειο. Η αναμονή στα χειρουργεία είναι περί τις 4.000.

Άγιος Παύλος. Από τις τέσσερις 4 χειρουργικές αίθουσες οι δύο είναι κλειστές λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων.

Από 4 χρόνια στο 1 η αναμονή για χειρουργείο

Παπαγεωργίου. Η λίστα αναμονής για διεξαγωγή χειρουργείων έχει μειωθεί και έχει πάει στο ένα έτος από 4 χρόνια.

Παπανικολάου. Στο Νοσοκομείο λειτουργεί το 70% των χειρουργικών αιθουσών λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων.

Νοσοκομείο Νάουσας. Τα χειρουργεία της Ορθοπεδικής ξεκινούν από το 2024 με καθυστερήσεις.

Χωρίς air-condition στην Εδεσσα

Έδεσσα. Δεν υπάρχει air-condition στο Νοσοκομείο, παρά μόνο στα γραφεία διοικητικού προσωπικού όπου εκεί το κτίριο είναι καινούργιο.

Νοσοκομείο Πολυγύρου. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) περιορίστηκε πρόσφατα ο αριθμός ανοιχτών κλινών από έξι σε τέσσερις, λόγω έλλειψης προσωπικού. Σημαντικές ελλείψεις παρατηρούνται και σε άλλες ειδικότητες, όπως ΩΡΛ, δερματολόγου, γαστρεντερολόγου, νευρολόγου και οδοντιάτρου, ενώ παραμένουν υποστελεχωμένες οι ειδικότητες της πνευμονολογίας, της οφθαλμολογίας και της ακτινολογίας. Οι αποχωρήσεις προσωπικού είναι περισσότερες από τις προσλήψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, στο Νοσοκομείο προσλήφθηκαν 20 και αποχώρησαν 32 άτομα.

Κλινικές σε κτήρια του ’52 και του ’36

Κιλκίς. Οι κλινικές στεγάζονται σε κτήρια του 1936 και του 1952 με τους ασθενείς να νοσηλεύονται σε πεντάκλινους και εξάκλινους θαλάμους. Οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία φθάνουν τους έξι με οκτώ μήνες, ανάλογα με την βαρύτητα των περιστατικών. Επίσης, λόγω της υποστελέχωσης, δεν λειτουργεί ο ψηφιακός μαστογράφος που απέκτησε το Νοσοκομείο το 2020, ούτε όμως και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πέντε κλίνες.

Κοζάνη. Από τις έξι χειρουργικές αίθουσες είναι ανοιχτές οι δύο.

Μόνο ένας νεφρολόγος στη Μονάδα της Φλώρινας

Φλώρινα. Στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού υπηρετεί μία νεφρολόγος και οι αιμοκαθάρσεις 35 τουλάχιστον ασθενών διεκπεραιώνονται και από μία γενική γιατρό.

Καβάλα. Οι λίστες αναμονής των τακτικών χειρουργείων κυμαίνονται από τρεις μήνες έως ένα έτος. Επίσης από τις 12 κλίνες ΜΕΘ βρίσκονται οι εννέα σε λειτουργία.

Ξάνθη. Καθημερινά λειτουργεί μία αίθουσα χειρουργείου και άλλες έξι παραμένουν κλειστές.

Αλεξανδρούπολη. Περίπου 3.000 ασθενείς περιμένουν να κάνουν εισαγωγή για χειρουργείο.