Σε φυλάκιση ενός μηνός καταδικάστηκε από το δικαστήριο η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ από τη Βοιωτία.

Η γυναίκα είχε αποκρύψει τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε πρόχειρο τάφο κοντά στο σπίτι της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματα που της αναλογούσαν.

Η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο της Θήβας την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, όπου η κατηγορούμενη βρέθηκε αντιμέτωπη με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η έδρα αποφάσισε την επιβολή ποινής φυλάκισης 14 μηνών, με μερική έκτιση ένα μήνα και αναστολή του υπόλοιπου μέρους.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προανακριτική διαδικασία με εντολή του εισαγγελέα, ώστε να κριθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος.

Πότε πέθανε η ηλικιωμένη;

Η 62χρονη ανέφερε πως αισθάνεται ντροπή και υποστήριξε πως είπε όλη την αλήθεια στους αστυνομικούς, όταν η υπόθεση ξεσκεπάστηκε. Τόνισε πως η μητέρα της πέθανε από φυσικά αίτια το 2023.

Η 62χρονη άρχισε από το μεσημέρι να δέχεται βροχή ερωτήσεων για την ημέρα που διαπίστωσε τον θάνατο της μητέρας της και τις επόμενες κινήσεις που έκανε η ίδια. Επανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως έθαψε τη 91χρονη όταν ήταν απόλυτα σίγουρη πως είχε πεθάνε -και ας μην είχε τις απαιτούμενες γνώσεις για να κρίνει.

Η κατηγορούμενη επανέλαβε ότι θα επιστρέψει στο δημόσιο τα χρήματα που καρπώθηκε παράνομα, με τους τραπεζικούς της λογαριασμούς να γίνονται από την περασμένη εβδομάδα φύλλο και φτερό, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν το ποσό που είχε εισπράξει, ήταν άνω των 120.000 ευρώ.

Η 62χρονη έκανε λόγο για διασυρμό από τα ΜΜΕ που πολλές φορές την έκανε να χάσει την ψυχραιμία της. Δεν είχε φανταστεί ποτέ την τροπή που θα έπαιρναν τα πράγματα, ότι η ίδια θα γινόταν το κεντρικό πρόσωπο, σε μια υπόθεση που άρχισε να απασχολεί ολόκληρη τη χώρα.

Τι έδειξε το πόρισμα του ανθρωπολόγου;

Το πόρισμα ειδικού ανθρωπολόγου πάντως από την εξέταση του σκελετού, κάνει λόγο για θάνατο που προήλθε ανάμεσα στο 2021 και το 2023. Ωστόσο, δεν βρέθηκε ο ακριβής χρόνος θανάτου.

Παράλληλα, στο πόρισμα αναφέρεται πως δεν έφερε κακώσεις ο σκελετός και διαπιστώθηκε πως δεν βρέθηκε το υοειδές ιστό.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», είπε στο Live News πως η σορός της ηλικιωμένης βρέθηκε να είναι ντυμένη με σακάκι, παντελόνι και μπλούζα, σαν να επρόκειτο για μία κανονική διαδικασία ταφής.

Τι κατέθεσε ο γιος της

Πλήθος ερωτήσεων δέχτηκε και ο γιος της 62χρονης, τόσο για τον τρόπο που έμαθε πως η γιαγιά του είναι νεκρή όσο και για τα όσα συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια στο πατρικό του.

«Ήταν μεσημέρι, κοιμόμουν. Με πήρε η μάνα μου, ήταν με χειροπέδες. ‘’Δεν θέλω να φοβηθείς. Θέλω να σου εξηγήσω ότι εγώ μάλλον θα κατηγορηθώ ότι έθαψα την γιαγιά ενώ έχει πεθάνει και θέλω να το διαχειριστείς’’. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω ούτε να καταλάβω την πράξη. Νιώθω όμως ενοχές ότι τα δικά μου έξοδα μπορεί να την οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Νιώθω ότι στην πορεία της ζωής μου έχω δημιουργήσει οικονομικά βάρη».

»Εργαζόμουν στην Κρήτη. Έχει χρειαστεί να νοσηλευτώ σε καταστάσεις που απαιτούσαν πολλά χρήματα. Νοσηλεύτηκα 9 μήνες στη Θεσσαλονίκη στην αρχή στο Παίδων και μετά στο Διαβαλκανικό. Εγώ τότε κατάλαβα ότι απαιτήθηκε ένα μεγάλο ποσό. Ξέρω ότι υπήρχαν πολλές πιέσεις. Έρχονταν άνθρωποι ακόμα και όταν ζούσε ο παππούς μου, να ζητήσουν πίσω τα δανεικά. Ξέρω ότι η μητέρα μου είχε φτάσει σε ένα σημείο που χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά. Κάθε φορά που προσπαθούσα να μάθω το χρέος, μου έλεγε η μάνα μου ‘’είμαστε καλά, δεν θέλω να ασχοληθείς με αυτό’’».