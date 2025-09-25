Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για την 62χρονη γυναίκα που φέρεται να έθαψε την μητέρα της σε στάβλο στη Βοιωτία και συνέχιζε να εισπράττει σύνταξη και επιδόματά της.

Ο 62χρονη διευθύντρια σε ΚΕΠ ήταν μονίμως απούσα από την υπηρεσία της όπως αποκάλυψε το Live News. Από τις 245 ημέρες εργάστηκε μόνο 51 το 2025.

Συγκεκριμένα από την αρχή του έτους 2025, η 62χρονη έχει πάρει συνολικά 146 ημέρες αναρρωτική άδεια και άλλες 22 ημέρες κανονική άδεια. Δηλαδή από τις 245 ημερολογιακές μέρες του 2025, η 62χρονη πήγε στην εργασία της μόλις 51 (εργάσιμες)!

«Εγώ την γιαγιά μου είχα να την δω από τις αρχές του 2021» σημείωσε μιλώντας στις Αρχές, ενώ στο ίδιος μήκος κύματος έχουν κινηθεί και μια σειρά από κάτοικοι του χωριού. Κανείς δεν είδε την ηλικιωμένη μετά το 2021.

Τι αναφέρει η 62χρονη για τη μητέρα της

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το in, οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει πως από το 2021, η 62χρονη ανέφερε για τη μητέρα της πως ζούσε σε δομή.

Από τότε δεν είχε επιστρέψει σε κανέναν να επισκεφθεί το σπίτι της. Δεν έχει στα χέρια της κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει πως ήταν ζωντανή. Για το ίδιο διάστημα η 62χρονη δεν μπορεί να παρουσιάσει κανένα στοιχείο για τα φάρμακα, που όπως λέει χορηγούσε στην κατάκοιτη μητέρα της.

Ένα δεύτερο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι ποιος γιατρός υπέγραφε τις άδειες αυτές. O εργατολόγος Γιάννης Καρούζος πάντως εξηγεί πως ένας ιδιώτης γιατρός θα μπορούσε να της γράψει μόνο 8 ημέρες άδεια τον χρόνο.

«Τονίζω δε ότι όταν προσκομίζεται χαρτί ιδιώτη γιατρού, μπορεί να λείψει ο υπάλληλος μέχρι 8 ημέρες στη διάρκεια του έτους. Όχι να ανανεώνεται με χαρτί ιδιώτη γιατρού ανά 8ημέρο».

Για τις υπόλοιπες 138 μέρες λοιπόν που έλαβε, η 62χρονη βάσει νόμου θα πρέπει να έχει περάσει από υγειονομική επιτροπή, να προσκόμισε χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο και ενδεχομένως ελεγκτής γιατρός να την επισκέφτηκε στην κατοικία της.

Άγνωστο αν αυτά τα βήματα ακολουθηθήκαν με εργατολόγους να λένε στο Live News πως υπάρχουν συχνά κρούσματα παραβιάσεων.

«Την τελευταία χρονική περίοδο έχουμε κρούσματα υπαλλήλων που αυθαιρετούν, δεν στέλνουν δικαιολογητικά, η υπηρεσία δεν στέλνει γιατρούς ελεγκτές και φυσικά διαπιστώνονται σωρεία παραβάσεων που οδηγούν στην απόλυση».

«Τώρα το τελευταίο διάστημα, το έπαιζε άρρωστη, δηλαδή, ότι είχε το μάτι της κλειστό με γάζα, μία γάζα στο λαιμό της, ότι κούτσαινε, ότι δεν ήταν καλά. Γιατί την είχανε τοποθετήσει στο Δήλεσι γιατί έφυγε η άλλη συνάδελφος. Τα ξέρουν αυτά στον δήμο. Τα ξέρουν είναι γνωστά. Και αυτοί είχαν προβλήματα μαζί της», είπε συνάδελφος της 62χρονης.

Στα 1.7000 ευρώ ο μισθός της

Τι κι αν οι απουσίες της είχαν γίνει θέμα συζήτησης στα δημοτικά συμβούλια, η 57χρονη εξακολουθούσε να λαμβάνει το μισθό που μαζί με τα επιδόματα άγγιζαν τα 1.700 ευρώ καθαρά.

«Μου είχε εξιστορήσει ότι έχει περιούσια, ότι ήταν διευθύντρια στα ΚΕΠ, ότι έχει δικηγορικό γραφείο στη Θήβα με πολύ καλούς πελάτες», είπε ο εργολάβος κεραμοσκεπών, Κωνσταντίνος Δεληκούρας.

Είναι ο ίδιος άνθρωπος που επικαλέστηκε σοβαρά οικονομικά προβλήματα για να δικαιολογήσει την απόφαση της να θάψει την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού, να παριστάνει πως είναι ζωντανή για να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξη της και το επίδομα αναπηρίας.

Για τα σκυλιά ξόδεψε αρκετά χρήματα για να τα εκπαιδεύσει, όπως τουλάχιστον είχε πει στον εργολάβο που της έχτισε αυτή την κεραμοσκεπή και όταν τόλμησε να της ζητήσει να τον εξοφλήσει εκείνη τον απείλησε ευθέως.

«Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ είχε δώσει για να εκπαιδεύσει τα σκυλιά. Με απείλησε κιόλας ότι αν πλησιάσω το σπίτι της θα αμολήσει τα σκυλιά να μας φάνε», πρόσθεσε ο κ. Δεληκούρας.

«Και τα ξαδέλφια της, τα κοντινά, έρχονταν και ρώταγαν που είναι από άλλο χωριό και δεν τους επέτρεπε να μπουν μέσα γιατί είχε σκυλιά, είχε γύρω γύρω περίφραξη, δεν επέτρεπε σε κανέναν», είπε η ξαδέλφη της.

Το παρελθόν και η σχέση με τους συγγενείς

Με σπουδές στην νομική, αρχικά αποπειράθηκε να ακολουθήσει την δικηγορία ανοίγοντας δικηγορικό γραφείο στη Θήβα.

Λίγο πριν το 2000 γνώρισε τον δεύτερο σύζυγο της με τον οποίο μετακόμισε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί εργάστηκε ως υπάλληλος του Δήμου μέχρι που ζήτησε άρον – άρον μετάθεση όταν χώρισε με τον σύζυγο της.

-Ήταν μια βάρβαρη κατάσταση. Δεν ήθελα να έχω καμία μα καμία επαφή ούτε συναισθηματική ούτε τυπική από την στιγμή που χωρίσαμε και τελείωσε και η ιστορία των οικονομικών, με μια ζημιά της τάξεως 300.000 ευρώ για εμένα. Το σπίτι κάπου τόσο στοίχησε στην Αλεξανδρούπολη.

Ο γιος της που σήμερα είναι 28 ετών και ζει μόνιμα στην Κρήτη, υποστηρίζει πως είχε αραιώσει την επικοινωνία με την μητέρα του και πως είχε να δει την γιαγιά του από το 2021.

Άνθρωποι που την γνωρίζουν την περιγράφουν ως ιδιότροπη και οξύθυμη που δεν είχε πολλές σχέσεις με τους συγχωριανούς της.

Συνάδελφοι και συγχωριανοί της λένε στο Live News πως η γυναίκα μοίραζε τα εξώδικα υποστηρίζοντας σθεναρά πως είχε άψογη υπηρεσιακή συμπεριφορά.