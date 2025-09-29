Σύμφωνα με την 62χρονη, η μητέρα της πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια στη Βοιωτία, και λόγω οικονομικών δυσκολιών αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός.

Αποκάλυψη του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «Βήμα» και «Νέα» Βασίλη Λαμπρόπουλου, αναφέρει ότι στα χέρια των Αρχών βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες το πόρισμα της ειδικού ανθρωπολόγου για την 91χρονη.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι με βάση την εξέταση του σκελετού της 91χρονης από την έμπειρη ανθρωπολόγο φαίνεται να μην έχει εντοπίσει ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Το εξεταζόμενο σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις υοειδές οστό βρέθηκε ότι είναι ακέραιο.

Ακόμα, δεν βρέθηκαν κακώσεις στον σκελετό. Άρα τουλάχιστον από την εξέταση του σκελετού, όπως επεσήμανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, δεν φαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

«Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό ότι η ανθρωπολόγος δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με ακρίβεια το χρόνο θανάτου και λέει ότι είναι ανάμεσα στο 2021 – 2023. Τον Αύγουστο του 2023 λέει η ίδια η κόρη της 91χρονης ότι έθαψε την νεκρή μητέρα της. Τέλος, να αναφέρω ότι από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και από τις καταθέσεις μαρτύρων και κατοίκων του χωριού, πάλι δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια πότε υπήρξαν τα τελευταία ίχνη της 91χρονης. Ούτε κάτι τέτοιο προκύπτει με ακρίβεια από τον ΕΦΚΑ και από άλλα στοιχεία. Η έρευνα συνεχίζεται, να ολοκληρωθεί και το πόρισμα της ανθρωπολόγου και θα υπάρξουν νέες ενέργειες από την δικαστική πλευρά», κατέληξε ο αστυνομικός συντάκτης.