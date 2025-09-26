Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της 62χρονης, που έχει παραδεχθεί ότι έθαψε τη μητέρα της στην Βοιωτία, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξη και τα επιδόματα, με νέες αποκαλύψεις για την διευθύντρια των ΚΕΠ.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Βήμα» και «Νέα», Βασίλης Λαμπρόπουλος, διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα ώστε να διαπιστωθεί το πότε πέθανε η μητέρα της 62χρονης. Ακόμα δεν έχει κατηγορηθεί για κακούργημα γι’ αυτό το λόγο δεν έχει γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, δεν έχουν εξεταστεί οι συσκευές της και οι τραπεζικοί της λογαριασμοί. Από μέρα σε μέρα αναμένονται και τα αποτελέσματα του ιατροδικαστή κ. Μωραΐτη που εξετάζει αν έχει κάκωση ο σκελετός και πότε έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Κρίσιμο πρόσωπο για τις εξελίξεις θεωρείται ο γιος της 62χρονης, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, καθώς ο ίδιος κατέθεσε πως η τελευταία φορά που είδε τη γιαγιά του ήταν το 2021. Έκτοτε δεν πήγε ξανά στο χωριό ώστε να δει τη γιαγιά του με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο να συνέβη κάτι εκείνη την χρονική περίοδο. Έχουν επίσης ζητηθεί καταθέσεις από περιοίκους και συγγενείς πότε ήταν η τελευταία φορά που την είδαν.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, κρίσιμο θεωρείται να βρεθεί και το ποιος βοήθησε την 62χρονη να σκάψει τον λάκκο, όπως έχει καταθέσεις η ίδια.